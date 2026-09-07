Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki kabine, gündemdeki önemli başlıkları görüşmek üzere bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Toplantının ana başlıklarını Terörsüz Türkiye süreci, dış politika ve ekonomi oluşturacak. Terörsüz Türkiye'de yeni adımlar ve kiralık sosyal konut projesi değerlendirilecek TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ MASADA Kabine toplantısında Terörsüz Türkiye sürecinde sahadan gelen son durumun kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor. Silah bırakma sürecinde gelinen aşama, sahadan gelen raporlar ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar masaya yatırılacak. Süreçte kritik eşiklerin aşılmasıyla birlikte hükümetin yol haritasında atacağı yeni adımlar da değerlendirilecek. Başkan Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada sürece ilişkin "Çok önemli mesafe katettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız. Bizim tek bir derdimiz vardır; o da 86 milyonun huzuru ve güvenliğidir." ifadelerini kullanmıştı.

KİRALIK SOSYAL KONUT MÜJDESİ BEKLENİYOR Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan'ın kamuoyuna yapacağı açıklamalarda hem toplantıda ele alınan başlıklara hem de sosyal konut projesine ilişkin yeni detaylara yer vermesi bekleniyor. Kabinenin gündemi yoğun Özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen kiralık sosyal konut projesinin İstanbul'la sınırlı kalmayarak Türkiye geneline yayılması gündemde. İstanbulda 15 bin kiralık sosyal konutta ilk teslimler başlıyor: Başvuru şartlarını Başkan Erdoğan açıklayacak İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutta ilk teslimler başlıyor: Başvuru şartlarını Başkan Erdoğan açıklayacak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesinde ilk konutların tamamlanmaya başlandığını ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kapsamlı bir açıklama yapacağını belirtmişti.