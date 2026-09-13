Düzenlemede sigara paketlerinin boyutları ve şekillerine ilişkin yeni kurallar da yer alıyor. Paketlerin standart hâle getirilmesi, marka logosu ve sembollerinin kullanılmaması planlanıyor. Tek tip paket uygulamasıyla ürünlerin görünürlüğünün ve markaların tüketici üzerindeki etkisinin azaltılması hedefleniyor.

PARK, PLAJ VE SPOR ALANLARINDA SİGARA YASAĞI

Taslak, sigara içilmesine izin verilen açık alanların kapsamını da yeniden düzenliyor. Buna göre çocuk parkları, spor alanları ve plajlar gibi açık alanlarda sigara ve tütün ürünü kullanımı yasaklanacak.

Yeme içme işletmelerinde ise tütün ürünleri yalnızca özel olarak ayrılmış izole alanlarda tüketilebilecek. Bu alanların işletmenin toplam büyüklüğünün yüzde 10'unu aşmaması ve en fazla 20 metrekare olması gerekecek.

Ayrıca söz konusu alanların dışarıdan görünmeyecek şekilde tasarlanması planlanıyor. Tütün ürünü kullanımına ayrılan bu bölümlerde müşterilere servis yapılmasına da izin verilmeyecek.

OTELLERDE TÜTÜN KULLANANLAR İÇİN ÖZEL ODALAR

Düzenleme kapsamında otellerde de sigara ve diğer tütün ürünlerini kullanan müşteriler için özel odalar oluşturulması öngörülüyor. Böylece tütün tüketilen bölümler ile dumansız alanların tamamen birbirinden ayrılması amaçlanıyor.