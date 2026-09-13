Sağlık Bakanlığından 'dumansız Türkiye' hedefi! Tütün ürünlerinin satış ve sunumunda yasa taslağı hazır
Sağlık Bakanlığı, klasik sigara ile birlikte elektronik sigaralar ve ısıtılmış tütün ürünlerini kapsayan radikal bir yasa taslağı hazırladı. Taslak satış biçiminden paketlemeye, açık alan kullanımından otel ve işletme düzenlemelerine kadar geniş maddeler içeriyor. Taslağın Cumhurbaşkanlığı'nda yapılacak değerlendirme sonrası TBMM'de görüşülmesi planlanıyor.
Bakanlık tarafından hazırlanan taslağın, bu ayın üçüncü ya da son haftasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılması planlanan toplantıda ele alınması bekleniyor. Düzenleme, klasik sigara ve tütün ürünlerinin yanı sıra elektronik sigaraları, ısıtılmış tütün ürünlerini ve yeni nesil ürünleri de kapsıyor.
AK Parti TBMM Grubu'nun, Sağlık Bakanlığınca hazırlanan taslak üzerinde ekim ayında çalışma yapması planlanıyor. Düzenlemenin kasım ayında önce TBMM Sağlık Komisyonunda, ardından TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi hedefleniyor. Taslaktaki hükümlerin yasalaşması hâlinde, tütün ürünlerinin satışından tüketilebileceği alanlara kadar birçok konuda yeni bir dönem başlayacak.
TÜTÜN ÜRÜNLERİ KAPALI VE GÖRÜNMEYEN DOLAPLARDA SATILACAK
Taslağa göre sigara ve diğer tütün ürünleri, satış noktalarında kapalı ve dışarıdan görünmeyecek dolaplarda bulundurulacak. Tüketicilerin ürünleri doğrudan görebileceği şekilde sergilenmesine izin verilmeyecek.
Satış sırasında elektronik sistemler üzerinden yaş doğrulaması yapılması da öngörülüyor. Böylece tütün ürünlerinin satışında yaş kontrolünün daha etkin şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.
Düzenlemede sigara paketlerinin boyutları ve şekillerine ilişkin yeni kurallar da yer alıyor. Paketlerin standart hâle getirilmesi, marka logosu ve sembollerinin kullanılmaması planlanıyor. Tek tip paket uygulamasıyla ürünlerin görünürlüğünün ve markaların tüketici üzerindeki etkisinin azaltılması hedefleniyor.
PARK, PLAJ VE SPOR ALANLARINDA SİGARA YASAĞI
Taslak, sigara içilmesine izin verilen açık alanların kapsamını da yeniden düzenliyor. Buna göre çocuk parkları, spor alanları ve plajlar gibi açık alanlarda sigara ve tütün ürünü kullanımı yasaklanacak.
Yeme içme işletmelerinde ise tütün ürünleri yalnızca özel olarak ayrılmış izole alanlarda tüketilebilecek. Bu alanların işletmenin toplam büyüklüğünün yüzde 10'unu aşmaması ve en fazla 20 metrekare olması gerekecek.
Ayrıca söz konusu alanların dışarıdan görünmeyecek şekilde tasarlanması planlanıyor. Tütün ürünü kullanımına ayrılan bu bölümlerde müşterilere servis yapılmasına da izin verilmeyecek.
OTELLERDE TÜTÜN KULLANANLAR İÇİN ÖZEL ODALAR
Düzenleme kapsamında otellerde de sigara ve diğer tütün ürünlerini kullanan müşteriler için özel odalar oluşturulması öngörülüyor. Böylece tütün tüketilen bölümler ile dumansız alanların tamamen birbirinden ayrılması amaçlanıyor.
OKUL VE HASTANE ÇEVRELERİNDE YENİ SINIRLAR
Taslakta, okulların, hastanelerin, kamu binalarının ve ibadethanelerin çevresinde uygulanan mevcut sigara sınırlamalarının da genişletilmesi planlanıyor.
Düzenleme kapsamında bu yapıların girişlerinde ve önlerinde tütün ürünü kullanımına ilişkin yeni mesafe ve alan kuralları getirilecek. Böylece özellikle öğrencilerin, hastaların ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda tütün dumanına maruziyetin azaltılması hedefleniyor.
HEDEF: 1 OCAK 2040'TAN İTİBAREN "DUMANSIZ TÜRKİYE"
Sabah'ın haberine göre, taslakta uzun vadeli "dumansız Türkiye" hedefi de yer aldı. Buna göre 1 Ocak 2040'tan itibaren tütün ürünlerinin satılması veya tüketim amacıyla başkalarına sunulması yasaklanacak.
Ancak söz konusu düzenlemelerin henüz taslak aşamasında olduğu belirtiliyor. Kapsamın ve uygulama takviminin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılması planlanan değerlendirmelerin ardından TBMM'de yürütülecek çalışmalar sırasında netleşmesi ve hükümlerin son hâlini yasama sürecinde alması bekleniyor.
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