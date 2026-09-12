Kamuoyunun yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyonu için düğmeye basıldı.

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında bugün 5. dalga operasyon gerçekleştirildi ve 10 şüpheli gözaltına alındı." ifadelerini kullanmıştı.