CANLI YAYIN
Geri

Gülistan Doku soruşturmasında 6. perde! Delil karartma şüphesi emniyete uzandı: 11 şüpheliye gözaltı

Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyon başlatıldı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheli hakkında 7 ilde eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Gülistan Doku soruşturmasında 6. perde! Delil karartma şüphesi emniyete uzandı: 11 şüpheliye gözaltı

Kamuoyunun yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyonu için düğmeye basıldı.

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında bugün 5. dalga operasyon gerçekleştirildi ve 10 şüpheli gözaltına alındı." ifadelerini kullanmıştı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheliye yönelik 7 ilde eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatıldı.

Gülistan Doku (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi ve AA)Gülistan Doku (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi ve AA)

11 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI

Operasyonun, delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle düzenlendiği belirtildi.

11 şüpheliye yönelik operasyonda, emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu bildirildi.

Gülistan Dokunun artık faili belli! Cinayete tanık oldum diyen Umut Altaşın FBI ifadesi TAKVİMde: Perteki işaret ettiGülistan Dokunun artık faili belli! Cinayete tanık oldum diyen Umut Altaşın FBI ifadesi TAKVİMde: Perteki işaret etti
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Eski İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ve eşi tutuklandı!Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Eski İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ve eşi tutuklandı!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gülistan Doku soruşturmasında 6. perde! Delil karartma şüphesi emniyete uzandı: 11 şüpheliye gözaltı-3 Gülistan Doku soruşturmasında 6. perde! Delil karartma şüphesi emniyete uzandı: 11 şüpheliye gözaltı-4 Gülistan Doku soruşturmasında 6. perde! Delil karartma şüphesi emniyete uzandı: 11 şüpheliye gözaltı-5

Cevdet Yılmaz'dan Terörsüz Türkiye vurgusu: Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz
SONRAKİ HABER

Yılmaz'dan Terörsüz Türkiye mesajı
Simla Öğütcü
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler