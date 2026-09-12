Gülistan Doku soruşturmasında 6. perde! Delil karartma şüphesi emniyete uzandı: 11 şüpheliye gözaltı
Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyon başlatıldı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheli hakkında 7 ilde eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatıldı.
Kamuoyunun yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyonu için düğmeye basıldı.
NE OLMUŞTU?
Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında bugün 5. dalga operasyon gerçekleştirildi ve 10 şüpheli gözaltına alındı." ifadelerini kullanmıştı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheliye yönelik 7 ilde eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatıldı.
11 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI
Operasyonun, delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle düzenlendiği belirtildi.
11 şüpheliye yönelik operasyonda, emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu bildirildi.