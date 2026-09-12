Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bugün bir taraftan da 'Terörsüz Türkiye' diyoruz. Vesayetten kurtulduk, terörden de kurtulacağız inşallah. Terörün bir sebebinin de vesayetçi odaklar olduğunu unutmamamız lazım" dedi.

OSMANİYE'DE YOĞUN TEMAS

Osmaniye'de çeşitli temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Valilik, AK Parti İl Başkanlığı ve Osmaniye Belediyesini ziyaret ederek iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Programına Osmaniye Valiliği ziyaretiyle başlayan Yılmaz, Valilik önünde tören mangasını selamladı.

Valilik makamına geçen Yılmaz, Şeref Defteri'ni imzalayarak kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Valilik ziyaretinin ardından AK Parti Osmaniye İl Başkanlığına geçen Yılmaz, burada düzenlenen Teşkilat Buluşması'na katılarak partililerle bir araya geldi. Daha sonra Osmaniye Belediyesini ziyaret eden Yılmaz, kentte yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, programının devamında Osmaniye İş Dünyası ve STK Buluşması'na katılarak iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine hitap etti.