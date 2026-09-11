BAŞSAVCILIK RESEN SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Çelik'in bu iddiaları üzerine resen soruşturma açtı. İddiaların odağındaki Ayhan Aydın, müşteki sıfatıyla ifade vererek Çelik'in sözlerini yalanladı.

ÖZGÜR ÇELİK İFADE VERDİ

Gelişmelerin ardından YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik bugün (11 Eylül) adliyeye giderek "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.

TEHDİT VE BASKI İDDİASIYLA İKİNCİ SORUŞTURMA

Öte yandan Çelik hakkındaki hukuki süreç tek soruşturmayla sınırlı kalmadı. Bazı meclis üyelerinin şikayeti üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti. Başsavcılık, Özgür Çelik ve Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında tehdit ve baskı iddialarıyla ayrı bir soruşturma yürütüyor.

AYHAN AYDIN: TAMAMEN UYDURMADIR





İstifasının ardından CHP kanadından yüzlerce telefon aldığını ve üzerinde korkunç bir psikolojik baskı kurulduğunu ifade eden Aydın, Özgür Çelik'in ortaya attığı iddiaları sert bir dille yalanladı:

"Geri dönmem için çok ısrar ettiler. O esnada duygusal yönlerden dolayı yoğun bir baskı yiyince, daha fazla üstüme gelmesinler ve beni rahat bıraksınlar diye onlarla bazı duygusal görüşmeler yaptığım doğrudur. Ancak kendilerine asla 'Bir tehdit aldım' demedim. Telefon görüşmesindeki 'Savcı beni tehdit etti. Eşim ve çocuğum engelli, AK Parti'ye geçmekten başka çarem yok' iddiası tamamen uydurmadır, kurgudur. Yüzlerce kez arandım ve artık bu mobbinglerden, baskılardan kurtulmak için o konuşmayı yaptım. Özgür Çelik'in iddia ettiği gibi ortada hiçbir tehdit yoktur."