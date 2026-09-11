Üsküdar'da CHP'den istifa edip AK Parti saflarına katılan Meclis Üyesi Ayhan Aydın, Yeni Parti İl Başkanı Özgür Çelik'in "Savcı tutuklamakla tehdit etti, teslim oldu" yalanını deşifre etti.

Sabah'tan Barış Savaş'ın haberine göre Aydın, uğradığı sistemli mobbingi ve istifanın arkasındaki rüşvet skandalını şu cümlelerle anlattı:

"Beni Üsküdar Belediye Spor Kulübünde yönetici yazmışlardı. O spor kulübü üzerinden bazı müteahhitlerden rüşvet olarak bağışlar alındığını duydum. Önce kabullenmek istemedim ancak daha sonra tanıdığım müteahhitlerden de bu durumun 'bağış' adı altında rüşvet olarak alındığını bizzat teyit ettim.

Ayhan Aydın (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Çevremdeki müteahhitler 'Evet, maalesef biz de bu paraları vermek durumunda kaldık' diyerek deliller sundu. Bu rüşvet olaylarını kabullenmem, bu şaibeli sürecin bir parçası olmam mümkün değildi. İlkelerime ters düşen bu kirli çarkı gördüğüm an CHP'den istifa ettim.

Özgür Çelik

Özgür Çelik'in iddia ettiği gibi ortada hiçbir tehdit yoktur. Yeni Parti'nin siyasi hazımsızlık uğruna sınırları aştı. Sırf siyasi rant uğruna ailemi malzeme etmeleri eşim ve oğlumu çok kötü etkiledi. Geldiğim AK Parti zaten yüksek hassasiyete ve anlayışa sahip."