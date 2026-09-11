Çocuk sağlığını riske atan oyuncak toplatıldı! Ticaret Bakanlığı uyardı, vatandaşlar GÜBİS'ten güncel ürünleri görebilecek
Ticaret Bakanlığı, TS EN 71-1 standardına aykırı olduğu ve çocuk sağlığını riske attığı belirlenen bir oyuncak için toplatma kararı alındığını açıkladı. Vatandaşlar güvensiz ürünlerin güncel listesine Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ulaşabilecek.
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Ticaret Bakanlığı, yapılan denetimler sonucunda TS EN 71-1 standardına aykırı olduğu ve çocuklar açısından risk taşıdığı belirlenen bir oyuncak için piyasadan toplatma kararı uygulandığını açıkladı.
VATANDAŞLAR PİYASADAN TOPLATILAN VE GÜVENSİZ OLDUĞU TESPİT EDİLEN ÜRÜNLERE GÜBİS ÜZERİNDEN ULAŞABİLECEK
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, güvensiz ürünlere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek, çocukların sağlığını ve güvenliğini riske atan ürünlere izin verilmeyeceği vurgulandı.
Vatandaşların, piyasadan toplatılan ve güvensiz olduğu tespit edilen ürünlere ilişkin güncel bilgilere Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ulaşabileceği bildirildi.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği her şeyden önce gelir. Yaptığımız denetimler sonucunda, TS EN 71-1 standardına aykırı olduğu ve çocuklarımız açısından risk taşıdığı tespit edilen bir oyuncak için piyasadan toplatma kararı uygulanmıştır. Güvensiz ürünlere karşı denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyor, çocuklarımızı riske atan ürünlere geçit vermiyoruz. Vatandaşlarımız, piyasadan toplatılan ve güvensiz olduğu tespit edilen ürünlere ilişkin güncel bilgilere Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ulaşabilir."
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Güncel