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Başkan Erdoğan AK Parti'nin kadın belediye başkanlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kadın belediye başkanlarını AK Parti Kongre Merkezinde kabul etti. Kabul sırasında çekilen fotoğraf paylaşıldı.

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Başkan Erdoğan AK Parti'nin kadın belediye başkanlarını kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kadın belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

AK Parti Kongre Merkezinde gerçekleşen kabulün ardından görüşmeye ilişkin fotoğraf kamuoyuyla paylaşıldı.


Başkan Erdoğan kadın belediye başkanlarını kabul etti. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Başkan Erdoğan kadın belediye başkanlarını kabul etti. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

KABULE 18 KADIN BELEDİYE BAŞKANI KATILDI

AK Parti Kongre Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir ile AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da yer aldı.

Görüşmede ayrıca Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de aralarında bulunduğu 18 il ve ilçe belediye başkanı hazır bulundu.

FOÇA BELEDİYE BAŞKANI SANİYE BORA FIÇI DA KABULDE YER ALDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabul ettiği kadın belediye başkanları arasında İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın da bulunduğu görüldü.

CHP'nin günlerdir ulaşamadığı belirtilen Fıçı'nın, Başkan Erdoğan'ın masasında yer aldığı anlara ilişkin görüntüler dikkat çekti.

Fıçı'nın AK Parti'ye katıldığı belirtilirken, kendisiyle birlikte partiye katılacak diğer isimlerin rozetlerinin Başkan Erdoğan tarafından takılacağı öğrenildi.

AK Partiye yeni katılımlar: Saniye Bora Fıçı Başkan Erdoğanın masasındaAK Partiye yeni katılımlar: Saniye Bora Fıçı Başkan Erdoğanın masasında
AK Parti'ye yeni katılımlar: Saniye Bora Fıçı Başkan Erdoğan'ın masasında

Başkan Erdoğan AK Parti'nin kadın belediye başkanlarını kabul etti-3

AK PARTİ'DEN PAYLAŞIM

AK Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kadın belediye başkanlarımızı kabul etti."

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Başkan Erdoğan AK Parti'nin kadın belediye başkanlarını kabul etti-5 Başkan Erdoğan AK Parti'nin kadın belediye başkanlarını kabul etti-6 Başkan Erdoğan AK Parti'nin kadın belediye başkanlarını kabul etti-7
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