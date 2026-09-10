OGM açıkladı: Antalya Aksu ile Adana Kozan'da yangınlar kontrol altında!
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Antalya'nın Aksu ve Adana'nın Kozan ilçelerinde meydana gelen yangınların kontrol altına alındığını açıkladı. Her iki bölgede de soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Giriş Tarihi:
Orman Genel Müdürlüğü, Antalya'nın Aksu ve Adana'nın Kozan ilçelerindeki yangınlara ilişkin son durumu paylaştı.
HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE
OGM'den yapılan açıklamada, ekiplerin yangınlara havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ettiği belirtildi.
Yürütülen çalışmalar sonucunda Aksu ve Kozan'da meydana gelen yangınların kontrol altına alındığı duyuruldu.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Her iki bölgede de soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildiren OGM, mücadeleye destek veren gönüllülere, kamu kurum ve kuruluşlarına, yerel yönetimlere ve vatandaşlara teşekkür etti.
Açıklamada, "Yeşil Vatan'a hep birlikte sahip çıkıyoruz" mesajına yer verildi.
Samet Baş Takvim.com.tr Güncel