Orman Genel Müdürlüğü, Antalya'nın Aksu ve Adana'nın Kozan ilçelerindeki yangınlara ilişkin son durumu paylaştı.

Antalya'da yanan ormanlık alanlar (Fotoğraflar AA ve sosyal medyadan alınmıştır.)

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE

OGM'den yapılan açıklamada, ekiplerin yangınlara havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ettiği belirtildi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda Aksu ve Kozan'da meydana gelen yangınların kontrol altına alındığı duyuruldu.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Her iki bölgede de soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildiren OGM, mücadeleye destek veren gönüllülere, kamu kurum ve kuruluşlarına, yerel yönetimlere ve vatandaşlara teşekkür etti.

Açıklamada, "Yeşil Vatan'a hep birlikte sahip çıkıyoruz" mesajına yer verildi.

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