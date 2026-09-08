“Vanlı Kara Haydar” lakaplı Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı: Düğün altınları, Dubai şirketi ve lüks yaşam savunması dosyada
Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Savcılığın sevk yazısı ve hakimlik sorgusunda, Tançalan’ın sosyal medyada sergilediği lüks yaşam, Dubai’deki şirketi, araçları, taşınmazları ve görkemli düğününde takılan yüksek tutarlı ziynet eşyaları mercek altına alındı. Tançalan ise suçlamaları reddederek düğündeki altınların emanet, organizasyonların ve lüks görüntülerin büyük bölümünün ise sponsorluk kaynaklı olduğunu savundu.
Van Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımla bağlantılı olarak Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı.
Başsavcılığın talimatı doğrultusunda, hakkında 25 olay kaydı bulunduğu belirtilen Tançalan, 8 Eylül 2026 günü saat 03.00 sıralarında Van'ın Muradiye ilçesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.
Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince emniyete götürülen Tançalan'ın, emniyet ve savcılıkta ifadesi alındı.
İfadesinin ardından bu kez "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan adliyeye sevk edilen Tançalan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DOSYADA "LÜKS YAŞAM" MERCEK ALTINDA
Van Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklama talep yazısında, Van KOM Şube Müdürlüğü Aklama Suçları ve Suç Gelirlerini Araştırma Büro Amirliği ekiplerinin Tançalan hakkında çalışma yürüttüğü belirtildi.
Sevk yazısında Tançalan'ın sosyal medya platformlarında "Vanlı Kara Haydar" olarak bilindiği, paylaşımlarında lüks yaşam tarzıyla dikkat çektiği ve "mafyavari" olarak değerlendirilen görüntüler bulunduğu kaydedildi.
Savcılık, Tançalan'ın sosyal medyada görünen ekonomik yaşam standardıyla mali profilinin uyumlu olmadığını değerlendirirken, dosyada Dubai üzerinden Mail Order yöntemiyle kaynağı belirsiz gelirlerin Türkiye'ye sokulduğuna ilişkin bilgiler elde edildiği öne sürüldü.
Tançalan ise hem savcılık hem de hakimlik sorgusunda bu iddiaları kabul etmedi.
SAVCILIK: MALİ PROFİLİYLE GÖRÜNEN HAYATI UYUŞMUYOR
Tutuklama talep yazısında, Tançalan'ın yüksek maliyetli ve gösterişli bir nişan ile düğün organizasyonu yaptığına, organizasyonda yüksek tutarlı ziynet eşyalarının kullanıldığına dikkat çekildi.
Savcılık, Tançalan'ın görünen ekonomik düzeyiyle nişan ve düğün merasimi arasında uyumsuzluk bulunduğunu ve bu durumun "kaynağı belli olmayan gelir varlığını destekler nitelikte" değerlendirildiğini bildirdi.
Tançalan hakkında MASAK'a müzekkere yazılarak mal varlığı araştırma raporu hazırlanmasının istendiği ancak sevk tarihinde bu raporun henüz başsavcılığa ulaşmadığı da dosyaya girdi.
Savcılık ayrıca Tançalan'ın sürekli yurt dışına çıkış yaptığı gerekçesiyle kaçma şüphesi bulunduğunu, soruşturmanın ve delil toplama işlemlerinin devam ettiğini belirterek tutuklanmasını talep etti.
"ALTINLARI SATIN ALAMADIM, KUYUMCUDAN EMANET ALDIM"
Tançalan'ın savcılık ifadesinde en dikkat çeken bölümlerden biri düğünde kullanılan altınlara ilişkin savunması oldu.
Tançalan, İstanbul'daki nişan ve Van'daki düğünde eşine taktığı takı setlerinin Van Cumhuriyet Caddesi'nde faaliyet gösteren Kahvecioğlu Kuyumculuk'un sahibi Veysi Kahvecioğlu'ndan emanet alındığını ileri sürdü.
Maddi durumunun altınları satın almaya elvermediğini anlatan Tançalan, eski eşiyle mal paylaşımı ve nafaka davasının devam ettiğini, yaklaşık bir yıldır nafaka ödeyemediğini söyledi.
Düğünü gerçekleştirebilmek için birçok arkadaşından borç para aldığını da belirten Tançalan, maddi durumunu eşine söyleyemediği için kuyumcu arkadaşından yardım istediğini savundu.
Tançalan, kuyumcu ekibinin altınları nişan ve düğüne getirdiğini, reklam karşılığında kullanıldığını ve törenin ardından tekrar kuyumcuya götürüldüğünü iddia etti.
Düğünde takılan diğer altın ve paraların ise akrabalar ile dostların düğün hediyesi olduğunu söyledi.
"33 KINA KIYAFETİ, 18 GELİNLİK VE 25 ÖZEL TAKIM GERÇEK"
Sosyal medyada yer alan, eşine 33 kına kıyafeti ve 18 gelinlik, kendisine ise 25 özel takım hazırlandığı yönündeki haberleri de doğrulayan Tançalan, bunların bir firmanın reklam sponsorluğu kapsamında sağlandığını anlattı.
Tançalan ifadesinde, "İçeriği gerçektir" diyerek söz konusu kıyafetlerin sponsor firma tarafından reklam karşılığında temin edildiğini savundu.
"DÜĞÜNÜN MASRAFLARINI SPONSORLAR KARŞILADI"
Hakimlik sorgusunda da düğünün maliyetine ilişkin savunmasını sürdüren Tançalan, yakın tarihte gerçekleştirdiği düğünün bütün masraflarının sponsorlar tarafından karşılandığını öne sürdü.
Düğündeki organizasyon ve catering firmalarının sosyal medya hesaplarında tanıtım yapılması karşılığında sponsor olduklarını belirten Tançalan, düğünde ikram edilen baklavaların da bir firma tarafından sponsorluk kapsamında gönderildiğini söyledi.
Tançalan, çok sayıda restoran, kafe ve işletmenin kendilerine reklam karşılığında sponsor olmak için ulaştığını ileri sürdü.
Hatta "Tuba" isimli bir turizm şirketi sahibinin yaklaşık bir yıl önce kendilerini Maldivler tatiline sponsor olarak gönderdiğini iddia etti.
"LÜKS YAŞAMIN KAYNAĞI SPONSORLUK"
Tançalan, kolluğun sosyal medya paylaşımlarındaki lüks yaşam tarzıyla mali profili arasında uyumsuzluk bulunduğu yönündeki değerlendirmesini de reddetti.
Eşinin sosyal medyada tanınan bir isim olduğunu, videolarının yüksek izlenme aldığını ve reklam geliri elde ettiğini ifade eden Tançalan, sosyal medya üzerinden yapılan satışlardan da gelir sağlandığını söyledi.
Kendisinin sosyal medya hesabını da çoğunlukla eşinin kullandığını belirten Tançalan, paylaşımlar sayesinde çok sayıda sponsorluk aldıklarını savundu.
Tançalan'a göre dosyada "lüks yaşam tarzı" olarak değerlendirilen birçok harcama, gerçekte reklam ve sponsorluk anlaşmalarından kaynaklanıyordu.
DUBAİ'DE RENT A CAR ŞİRKETİ KURDU
Tançalan, ticari faaliyetlerine ilişkin de ayrıntılı ifade verdi.
2008 yılında Van'ın Muradiye ilçesinde Arda-Fatih Rent-A Car isimli iş yerini işleterek ticarete başladığını söyleyen Tançalan, ardından oto yıkama dükkanı açtığını belirtti.
İstanbul'dan hasarlı araçlar satın alıp onararak kiraladığını, film şirketlerine araç kiralama işi yaptığını ve daha sonra araç alım satımına yöneldiğini anlattı.
Yaklaşık 3-4 yıl önce Muradiye'de VKH Motors isimli oto galeriyi açtığını, halen faaliyetini sürdürdüğünü belirten Tançalan, Maslak'taki sanayi sitesinde de hasarlı şekilde satın alıp yaptırdığı araçlarının bulunduğunu ifade etti.
Geçen yıl Dubai'ye giderek oturum almak amacıyla VKH Car Rental Dubai isimli şirketi açtığını anlatan Tançalan, daha sonra oturum izni aldığını söyledi.
Dubai'ye gelen Türk vatandaşlarına araç kiralama yapmayı planladıklarını ifade eden Tançalan, eşinin sosyal medyada tanınmasının da bu iş açısından avantaj sağlayacağını düşündüklerini belirtti.
Hakimlik sorgusunda ise Dubai'de fenomenlere kolaylık ve imkan sağlandığını, bu nedenle oturum izni alabilmek için Rent A Car şirketi açtığını ve sürekli gidip geldiğini savundu.
ARAÇLARINI TEK TEK ANLATTI
Tançalan, üzerine kayıtlı araçların kaynağına ilişkin de ayrıntılı açıklamalarda bulundu.
06 VKH 65 plakalı Cadillac marka aracı yaklaşık bir yıl önce arkadaşından borç para alarak satın aldığını ve bu araç nedeniyle halen 6 milyon TL borcu bulunduğunu söyledi.
34 VKH 65 plakalı 2014 model Cadillac'ın 2015 yılından beri kullanımında olduğunu belirtti.
34 VKH 99 plakalı 2004 model Range Rover'ın ise 2012 yılından beri kendisinde bulunduğunu, aracı hasarlı satın alarak yaptırdığını ifade etti.
2014 model Cadillac'ı ÖTV'siz satın aldığını, 2022 yılında başka bir aracını satarak yaklaşık 650 bin TL ÖTV ödeyip plakasını çıkardığını anlattı.
Tançalan, söz konusu araçların galericilik ve Rent A Car faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerle alındığını savundu.
400 BİN TL'LİK TAŞINMAZ İÇİN "ANNEM VE YEĞENİM BİLEZİKLERİNİ SATTI" DEDİ
Tançalan, Muradiye ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bulunan iki katlı betonarme taşınmazın galeri ve kafenin bulunduğu yer olduğunu belirtti.
Taşınmazı 2022 yılında 400 bin TL'ye satın aldığını söyleyen Tançalan, bedelin yarısını galericilik faaliyetlerinden karşıladığını, diğer yarısını ise annesi ve yeğeninin bileziklerini satarak temin ettiğini ileri sürdü.
Eşinin adına kayıtlı 34 CGL 098 ve 34 NLG 34 plakalı araçların ise eşi ve ailesinin katkılarıyla alındığını, kendisinin bu araçların alımı için para vermediğini veya hediye etmediğini savundu.
"PAYLAŞIMLARIMIN ÇOĞU İRONİK"
Tançalan, sosyal medyada kendisi hakkında "mafyavari" olarak değerlendirilen paylaşımlara da hakimlik sorgusunda yanıt verdi.
Paylaşımlarının çoğunun ironik olduğunu söyleyen Tançalan, mafyavari paylaşım yaptığı iddialarını kabul etmediğini ve devlete zarar verecek bir eylemde bulunmadığını savundu.
POLİSLERLE İLGİLİ VİDEOYA DA SAVUNMA YAPTI
Tançalan, hakkında TCK'nın 301. maddesi kapsamında başlatılan soruşturmaya konu olduğu anlaşılan düğündeki polis görüntülerine ilişkin de ayrıntılı ifade verdi.
Düğünde sorun çıkabileceğine ilişkin bazı duyumlar aldıklarını, bu nedenle güvenlik tedbirleri alındığını anlatan Tançalan, düğün salonu sahibinin kendisine dışarıda bulunan polis memurlarına teşekkür etmesini söylediğini belirtti.
Tançalan, polislerin yanına teşekkür etmek amacıyla çıktığını, bu sırada izni ve bilgisi dışında görüntüsünün çekildiğini öne sürdü.
Polis memurlarına herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını sorduğunu belirten Tançalan, emniyet teşkilatını küçük düşürme veya aşağılama kastının kesinlikle bulunmadığını savundu.
Görüntünün sosyal medyada farklı bir yöne çekildiğini söyleyen Tançalan, videoyu çekip paylaşan kişilerden şikayetçi olduğunu ifade etti.
AVUKATLARI "MASAK RAPORU DOSYADA YOK" DEDİ
Tançalan'ın avukatları da tutuklama talebine karşı çıkarak dosyada MASAK raporunun bulunmadığını vurguladı.
Savunmada, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama iddiasıyla yürütülen soruşturmada MASAK raporuna ihtiyaç bulunduğu, ancak henüz raporun dosyaya girmediği belirtildi.
Avukatlar, Tançalan'ın sahip olduğu araçlar ile düğünde takılan altınların kaynağının şüphe oluşturması üzerine tutuklamaya sevk edildiğini, ancak atılı suçu işlediğine dair somut delil bulunmadığını savundu.
Tançalan'ın sabit ikametgah sahibi olduğunu, kaçma veya delilleri karartma ihtimalinin bulunmadığını belirten müdafiler, öncelikle serbest bırakılmasını, aksi halde adli kontrol uygulanmasını talep etti.
HAKİMLİK: ADLİ KONTROL YETERSİZ KALIR
Nöbetçi sulh ceza hakimliği ise dosyadaki kolluk araştırma raporu, Tançalan ve eşine ait malvarlığı tespitleri, düğün organizasyonuna ilişkin fotoğraflar ve haberlerde yer alan ziynet eşyalarının miktarını birlikte değerlendirdi.
Hakimlik kararında, Tançalan'ın düğünde kullanılan ziynet eşyalarının sponsorluk kapsamında verildiğini savunmasına karşın, soruşturma evrakında bu yönde bilgi ve belge bulunmadığına dikkat çekildi.
Atılı suç için öngörülen ceza miktarı, soruşturmanın henüz tamamlanmamış olması, işin önemi ve dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı kanaatine varıldı.
Mahkeme, savcılığın talebini kabul ederek Mehmet Fatih Tançalan'ın CMK'nın 100. maddesi gereğince tutuklanmasına karar verdi.
Tançalan, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.