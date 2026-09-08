Sosyal medyada yer alan, eşine 33 kına kıyafeti ve 18 gelinlik, kendisine ise 25 özel takım hazırlandığı yönündeki haberleri de doğrulayan Tançalan, bunların bir firmanın reklam sponsorluğu kapsamında sağlandığını anlattı.

Düğünde takılan diğer altın ve paraların ise akrabalar ile dostların düğün hediyesi olduğunu söyledi.

Tançalan, kuyumcu ekibinin altınları nişan ve düğüne getirdiğini, reklam karşılığında kullanıldığını ve törenin ardından tekrar kuyumcuya götürüldüğünü iddia etti.

Düğünü gerçekleştirebilmek için birçok arkadaşından borç para aldığını da belirten Tançalan, maddi durumunu eşine söyleyemediği için kuyumcu arkadaşından yardım istediğini savundu.

Maddi durumunun altınları satın almaya elvermediğini anlatan Tançalan, eski eşiyle mal paylaşımı ve nafaka davasının devam ettiğini, yaklaşık bir yıldır nafaka ödeyemediğini söyledi.

Tançalan'ın savcılık ifadesinde en dikkat çeken bölümlerden biri düğünde kullanılan altınlara ilişkin savunması oldu.

"DÜĞÜNÜN MASRAFLARINI SPONSORLAR KARŞILADI"

Hakimlik sorgusunda da düğünün maliyetine ilişkin savunmasını sürdüren Tançalan, yakın tarihte gerçekleştirdiği düğünün bütün masraflarının sponsorlar tarafından karşılandığını öne sürdü.

Düğündeki organizasyon ve catering firmalarının sosyal medya hesaplarında tanıtım yapılması karşılığında sponsor olduklarını belirten Tançalan, düğünde ikram edilen baklavaların da bir firma tarafından sponsorluk kapsamında gönderildiğini söyledi.

Tançalan, çok sayıda restoran, kafe ve işletmenin kendilerine reklam karşılığında sponsor olmak için ulaştığını ileri sürdü.

Hatta "Tuba" isimli bir turizm şirketi sahibinin yaklaşık bir yıl önce kendilerini Maldivler tatiline sponsor olarak gönderdiğini iddia etti.

"LÜKS YAŞAMIN KAYNAĞI SPONSORLUK"

Tançalan, kolluğun sosyal medya paylaşımlarındaki lüks yaşam tarzıyla mali profili arasında uyumsuzluk bulunduğu yönündeki değerlendirmesini de reddetti.

Eşinin sosyal medyada tanınan bir isim olduğunu, videolarının yüksek izlenme aldığını ve reklam geliri elde ettiğini ifade eden Tançalan, sosyal medya üzerinden yapılan satışlardan da gelir sağlandığını söyledi.

Kendisinin sosyal medya hesabını da çoğunlukla eşinin kullandığını belirten Tançalan, paylaşımlar sayesinde çok sayıda sponsorluk aldıklarını savundu.

Tançalan'a göre dosyada "lüks yaşam tarzı" olarak değerlendirilen birçok harcama, gerçekte reklam ve sponsorluk anlaşmalarından kaynaklanıyordu.

DUBAİ'DE RENT A CAR ŞİRKETİ KURDU

Tançalan, ticari faaliyetlerine ilişkin de ayrıntılı ifade verdi.

2008 yılında Van'ın Muradiye ilçesinde Arda-Fatih Rent-A Car isimli iş yerini işleterek ticarete başladığını söyleyen Tançalan, ardından oto yıkama dükkanı açtığını belirtti.

İstanbul'dan hasarlı araçlar satın alıp onararak kiraladığını, film şirketlerine araç kiralama işi yaptığını ve daha sonra araç alım satımına yöneldiğini anlattı.

Yaklaşık 3-4 yıl önce Muradiye'de VKH Motors isimli oto galeriyi açtığını, halen faaliyetini sürdürdüğünü belirten Tançalan, Maslak'taki sanayi sitesinde de hasarlı şekilde satın alıp yaptırdığı araçlarının bulunduğunu ifade etti.

Geçen yıl Dubai'ye giderek oturum almak amacıyla VKH Car Rental Dubai isimli şirketi açtığını anlatan Tançalan, daha sonra oturum izni aldığını söyledi.

Dubai'ye gelen Türk vatandaşlarına araç kiralama yapmayı planladıklarını ifade eden Tançalan, eşinin sosyal medyada tanınmasının da bu iş açısından avantaj sağlayacağını düşündüklerini belirtti.

Hakimlik sorgusunda ise Dubai'de fenomenlere kolaylık ve imkan sağlandığını, bu nedenle oturum izni alabilmek için Rent A Car şirketi açtığını ve sürekli gidip geldiğini savundu.