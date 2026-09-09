Batı Karadeniz’de petrol aranacak: Yeni sondaj için hazırlıklar tamamlanıyor! Bakan Bayraktar açıkladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin enerji gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, Batı Karadeniz’de yakın zamanda petrol hedefli yeni bir sondaja başlanacağını belirtirken, Karadeniz gazında üretimin yıl sonuna kadar iki katına çıkarılacağını açıkladı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ilk reaktöründe elektrik üretimi için test aşamasına geçildiğini söyleyen Bayraktar, Sinop ve Trakya’daki nükleer santral projelerine ilişkin müzakerelerin de sürdüğünü bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, Batı Karadeniz'de petrol hedefli yeni bir sondaja yakın zamanda başlanacağını açıkladı.
Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Bayraktar, şunları söyledi:
KARADENİZ'DE YENİ SONDAJ
Derin deniz sondaj gemisi sayımızı 6'ya çıkardık. Bunların bir tanesi Somali'de şu anda çalışıyor. Üretim geliştirme programının yanı sıra bir diğeri de Karadeniz'de Batı Karadeniz'de, Orta Karadeniz'de ve Doğu Karadeniz'de tespit ettiğimiz sahalarda yeni sondajlar yapıyor.
Önümüzdeki günlerde petrol hedefli bir sondaja başlayacağız. Biraz uzun sürecek, zor bir sondaj. Batı Karadeniz'de petrol hedefli sondaja yakın zamanda başlayacağız.
KARADENİZ GAZI İKİ KATINA ÇIKIYOR
Hakkari'de doğal gazın gitmediği 3 ilçe kaldı. Oraları 2027 programına aldık. Hedefimizde Türkiye'nin gazlaştırma günlük kapasitesini 200 milyon metreküpe çıkarmak var.
Bu yıl bitmeden üretimi 2 katına çıkarıyoruz. Var olan rezervin üretimini, 4 milyon haneye yetecek doğal gazı 8 milyon eve yetecek hale getiriyoruz.
CEYHAN'DA MERKEZ POTANSİYELİ
Ceyhan'ı bir petrol merkezine dönüştürebilecek bir potansiyel var. Hatta eğer buraya ilave petrol kaynağı da bulabilirsek belki 2-2,5 milyon varillere çıkma potansiyelinden bahsedebiliriz.
Irak'ın günlük 3 milyon varillik ve Kuveyt'in 2 milyon varillik ihracatını alsanız, '5 milyon varil' deseniz; yüzde 50'sini hedefleyelim: 5 milyon varilin yarısı, 2.5 milyon varil rahatlıkla Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidebilir
ELEKTRİKLEŞME MERKEZDE
COP31'de dünyaya vereceğimiz en önemli mesajlardan bir tanesi elektrikleşme. Çok iddialı bir şekilde ortaya koyduğumuz unsurlardan bir tanesi 2035'te yüzde 35 elektrikleşme hedefi. 2040 Türkiye Ulusal Enerji Planı'nı çalışıyoruz ve muhtemelen COP31 öncesinde yani ekim sonu, kasımın ilk haftası COP31 başlamadan Türkiye'ye ve dünyaya ilan etmek istiyoruz. Bu yeni stratejinin merkezine elektrikleşmeyi koyuyoruz.
AKKUYU'DA SONA YAKLAŞILDI
Akkuyu'da birinci reaktörden elektrik üretimiyle alakalı artık sona yaklaştık. Şu anda test aşamasındayız. Hedefimiz bu yıl sonuna kadar artık santralin fiziki çalışmasını başlatmak.
Sinop ve Trakya santralleri için de müzakerelerimiz devam ediyor. Bu konuda özellikle son dönemde Kanada ile devam eden çalışmalarımız hızlı ilerliyor. Ümit ediyorum önümüzdeki aylarda orada daha net bir tabloyu göreceğiz.
İkisine birden bakıyoruz; Sinop sahası biraz daha hazır bir saha ama esas itibarıyla bizim elektrik açısından önceliğimiz Trakya'da. Trakya'yı biraz daha önce yapmak icap ediyor. Orada da saha çalışmalarımız devam ediyor. Çin'le görüşmelerimiz var, Rusya'nın önemli bir ilgisi var ve Güney Kore'yle de müzakerelerimiz bu anlamda devam ediyor.