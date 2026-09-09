CEYHAN'DA MERKEZ POTANSİYELİ



Ceyhan'ı bir petrol merkezine dönüştürebilecek bir potansiyel var. Hatta eğer buraya ilave petrol kaynağı da bulabilirsek belki 2-2,5 milyon varillere çıkma potansiyelinden bahsedebiliriz.

Irak'ın günlük 3 milyon varillik ve Kuveyt'in 2 milyon varillik ihracatını alsanız, '5 milyon varil' deseniz; yüzde 50'sini hedefleyelim: 5 milyon varilin yarısı, 2.5 milyon varil rahatlıkla Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidebilir



ELEKTRİKLEŞME MERKEZDE



COP31'de dünyaya vereceğimiz en önemli mesajlardan bir tanesi elektrikleşme. Çok iddialı bir şekilde ortaya koyduğumuz unsurlardan bir tanesi 2035'te yüzde 35 elektrikleşme hedefi. 2040 Türkiye Ulusal Enerji Planı'nı çalışıyoruz ve muhtemelen COP31 öncesinde yani ekim sonu, kasımın ilk haftası COP31 başlamadan Türkiye'ye ve dünyaya ilan etmek istiyoruz. Bu yeni stratejinin merkezine elektrikleşmeyi koyuyoruz.