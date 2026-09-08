



LÜKS YAŞAM PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ



KOM ekiplerinin hazırladığı tutanakta, şüphelilerin sosyal medya hesaplarında sergiledikleri lüks yaşam tarzının dikkat çektiği, mali profilleri ile sosyal medyada kamuoyuna yansıyan ekonomik yaşam standartları arasında uyumsuzluk bulunduğunun değerlendirildiği kaydedildi.

Bu kapsamda çiftin, 6 Eylül 2026 tarihinde Van'ın Tuşba ilçesi Erciş Yolu üzerinde bulunan "Parla Delux" isimli düğün salonunda gerçekleştirdiği düğün organizasyonuna ilişkin sosyal medya ve haber içerikleri de incelemeye alındı.



DÜĞÜNDEKİ ALTINLAR TUTANAĞA GİRDİ



Tutanakta yer verilen açık kaynak görüntülerinde, Çağla Öz Tançalan'a düğün sırasında çok sayıda altın ve ziynet eşyası takıldığı belirtildi.



KOM'un tutanağında; görüntülerde Çağla Öz Tançalan'ın üzerinde altın görünümlü büyük kolye, iki kolunda büyük altın bileklikler, çok sayıda bilezik, kolyeler, büyük küpeler ve altın taç niteliğindeki ziynet eşyalarının bulunduğunun görüldüğü kayda geçirildi.



Sosyal medyada yer alan bazı paylaşımlarda ise düğünle ilgili "kilosu kadar altın takıldı" ifadelerinin kullanıldığı görüldü.



DÖVİZ VE TÜRK LİRASI DA İNCELEMEDE



Tutanağın ikinci sayfasında yer alan görüntülerde ise çiftin üzerine yüksek miktarda döviz ve Türk Lirası banknotlarının takı şeklinde takıldığı belirtildi.



KOM ekipleri, açık kaynak araştırmasında görülen yüksek miktardaki altın, ziynet eşyası, döviz ve Türk Lirasının şüphelilerin mali profilleriyle birlikte değerlendirilmek üzere kayıt altına alındığını bildirdi.



"HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI" DEĞERLENDİRMESİ



Tutanakta özellikle düğünün "hayatın olağan akışına aykırı şekilde düzenlendiği" yönünde değerlendirmeye yer verilmesi dikkat çekti.

Açık kaynak incelemesinde çiftin düğün öncesinde ve düğün sırasında kullandığı kıyafetler ile sosyal medyaya yansıyan görüntülerin de değerlendirme konusu yapıldığı görüldü.



KOM ekipleri, düğünde takıldığı görülen altın, ziynet eşyası, döviz ve Türk Lirası miktarını da soruşturma kapsamında kayıt altına aldı.



PARANIN VE ALTINLARIN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR



Van Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, tutanağa yansıyan açık kaynak bulgularının yanı sıra şüphelilerin mali durumları ile sosyal medyada sergilenen yaşam standardının ve düğündeki yüksek değerli takıların kaynağının araştırılması bekleniyor.



Soruşturmanın, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiası kapsamında çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

ÇAĞLA ÖZ HESABINI KAPATTI

Bir diğer yandan Instagram hesabında 1.5 milyon takipçisi bulunan Çağla Öz Tançalan'dan sessiz hamle geldi. Fenomen, yaşanan olayların sonrasında hesabını kapattı.

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