Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı: Düğün görüntüleri ve mal varlığı unsurları mali incelemede
Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan TCK 301 ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında başlatılan soruşturmada tutuklandı. Tançalan ile eşi Çağla Öz Tançalan’ın lüks yaşam paylaşımları, düğünde sergilenen yüksek miktardaki altın ve para ile şüphelilerin mali profilleri arasındaki uyumsuzluk incelemeye alındı. Emniyet raporunda özellikle düğünün “hayatın olağan akışına aykırı şekilde düzenlendiği” yönünde değerlendirme yer aldı.
Sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında soruşturma başlatıldı. Tançalan, Van'ın Muradiye ilçesindeki ikametinde gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.
“Vanlı Kara Haydar” gözaltına alındı
TÜRK MİLLETİNİ, DEVLETİNİ VE KURUMLARINI AŞAĞILAMA SUÇU
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımla bağlantılı olarak Tançalan hakkında Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesi kapsamında soruşturma başlattı.
GECE SAATLERİNDE GÖZALTINA ALINDI
Başsavcılığın talimatı üzerine, 25 olay kaydı bulunduğu belirtilen şüpheli, 8 Eylül 2026'da saat 03.00 sıralarında Van'ın Muradiye ilçesindeki ikametinde yakalandı.
Tançalan, gözaltına alınmasının ardından Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından emniyete götürüldü.
TUTUKLANDI
Van Cumhuriyet Başsavcılığınca TCK'nın 301'inci maddesi kapsamında hakkında soruşturma başlatılan ve gece saatlerinde gözaltına alınan sanal medyada 'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, Van Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sanal medyada paylaştığı videolar sonrası hakkında soruşturma başlatılan Tançalan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklandı."Vanlı Kara Haydar" tutuklandı!
DÜĞÜNDEKİ ALTINLAR İÇİN MALİ ARAŞTIRMA
Soruşturmanın bir diğer ayağını ise sosyal medyaya yansıyan görüntüler ve düğünde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlar oluşturdu.
Mal varlığı unsurlarının kaynağının incelenmesi amacıyla mali araştırma süreci başlatıldı. Adli makamlarca Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) inceleme talebinde bulunuldu.
"SUÇTAN KAYNAKLANAN MAL VARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA"
Van Cumhuriyet Başsavcılığınca "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında başlatılan soruşturmada dikkat çeken emniyet araştırma tutanağı ortaya çıktı.
Van İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 8 Eylül 2026 tarihinde düzenlenen "Açık Kaynak Araştırma Tutanağı"nda, sosyal medyada "Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan ile sosyal medya fenomeni eşi Çağla Öz Tançalan'ın sosyal medya paylaşımları mercek altına alındı.
LÜKS YAŞAM PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ
KOM ekiplerinin hazırladığı tutanakta, şüphelilerin sosyal medya hesaplarında sergiledikleri lüks yaşam tarzının dikkat çektiği, mali profilleri ile sosyal medyada kamuoyuna yansıyan ekonomik yaşam standartları arasında uyumsuzluk bulunduğunun değerlendirildiği kaydedildi.
Bu kapsamda çiftin, 6 Eylül 2026 tarihinde Van'ın Tuşba ilçesi Erciş Yolu üzerinde bulunan "Parla Delux" isimli düğün salonunda gerçekleştirdiği düğün organizasyonuna ilişkin sosyal medya ve haber içerikleri de incelemeye alındı.
DÜĞÜNDEKİ ALTINLAR TUTANAĞA GİRDİ
Tutanakta yer verilen açık kaynak görüntülerinde, Çağla Öz Tançalan'a düğün sırasında çok sayıda altın ve ziynet eşyası takıldığı belirtildi.
KOM'un tutanağında; görüntülerde Çağla Öz Tançalan'ın üzerinde altın görünümlü büyük kolye, iki kolunda büyük altın bileklikler, çok sayıda bilezik, kolyeler, büyük küpeler ve altın taç niteliğindeki ziynet eşyalarının bulunduğunun görüldüğü kayda geçirildi.
Sosyal medyada yer alan bazı paylaşımlarda ise düğünle ilgili "kilosu kadar altın takıldı" ifadelerinin kullanıldığı görüldü.
DÖVİZ VE TÜRK LİRASI DA İNCELEMEDE
Tutanağın ikinci sayfasında yer alan görüntülerde ise çiftin üzerine yüksek miktarda döviz ve Türk Lirası banknotlarının takı şeklinde takıldığı belirtildi.
KOM ekipleri, açık kaynak araştırmasında görülen yüksek miktardaki altın, ziynet eşyası, döviz ve Türk Lirasının şüphelilerin mali profilleriyle birlikte değerlendirilmek üzere kayıt altına alındığını bildirdi.
"HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI" DEĞERLENDİRMESİ
Tutanakta özellikle düğünün "hayatın olağan akışına aykırı şekilde düzenlendiği" yönünde değerlendirmeye yer verilmesi dikkat çekti.
Açık kaynak incelemesinde çiftin düğün öncesinde ve düğün sırasında kullandığı kıyafetler ile sosyal medyaya yansıyan görüntülerin de değerlendirme konusu yapıldığı görüldü.
KOM ekipleri, düğünde takıldığı görülen altın, ziynet eşyası, döviz ve Türk Lirası miktarını da soruşturma kapsamında kayıt altına aldı.
PARANIN VE ALTINLARIN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR
Van Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, tutanağa yansıyan açık kaynak bulgularının yanı sıra şüphelilerin mali durumları ile sosyal medyada sergilenen yaşam standardının ve düğündeki yüksek değerli takıların kaynağının araştırılması bekleniyor.
Soruşturmanın, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiası kapsamında çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.
ÇAĞLA ÖZ HESABINI KAPATTI
Bir diğer yandan Instagram hesabında 1.5 milyon takipçisi bulunan Çağla Öz Tançalan'dan sessiz hamle geldi. Fenomen, yaşanan olayların sonrasında hesabını kapattı.
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