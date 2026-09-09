Antalya'da meydana gelen orman yangınlarına ilişkin sosyal medya paylaşımları yargıya taşındı. "Yörükeli Hareketi Antalya" isimli hesaptan yapılan ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici nitelikte olduğu değerlendirilen paylaşımlar üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı.

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Antalya'daki orman yangınlarına ilişkin sosyal medya paylaşımları hakkında yürütülen soruşturma Antalya ili genelinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili olarak, "Yörükeli Hareketi Antalya" isimli sosyal medya hesabından yapılan ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici nitelikte olduğu değerlendirilen paylaşımlar üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca 2026/76764 sayılı dosya kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır.