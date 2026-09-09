Yangın paylaşımları mercek altında! Savcılıktan “Yörükeli Hareketi Antalya” hesabına kritik hamle
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya paylaşımlarına ilişkin dosya kapsamında soruşturma başlattı. Paylaşımlara erişimin engellenmesi için Sulh Ceza Hâkimliğine başvurulurken, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne de hesabın ve paylaşımları yapan kişi veya kişilerin kimliklerinin belirlenmesi talimatı verildi.
Antalya'da meydana gelen orman yangınlarına ilişkin sosyal medya paylaşımları yargıya taşındı. "Yörükeli Hareketi Antalya" isimli hesaptan yapılan ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici nitelikte olduğu değerlendirilen paylaşımlar üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı.
PROVOKASYONA GEÇİT YOK
Antalya'daki orman yangınlarına ilişkin sosyal medya paylaşımları hakkında yürütülen soruşturma Antalya ili genelinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili olarak, "Yörükeli Hareketi Antalya" isimli sosyal medya hesabından yapılan ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici nitelikte olduğu değerlendirilen paylaşımlar üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca 2026/76764 sayılı dosya kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır.
Soruşturma kapsamında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 Eylül 2026 tarihinde, söz konusu paylaşımlara erişimin engellenmesi amacıyla Antalya Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine başvuruda bulunulmuştur.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Ayrıca Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne; sosyal medya hesabının ve soruşturmaya konu paylaşımların incelenmesi, başkaca suç unsuru taşıyan içeriklerin tespit edilmesi, hesabın sahibi ile paylaşımları yapan kişi veya kişilerin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi yönünde talimat verilmiştir. Soruşturma, tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir.
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