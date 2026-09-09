İstanbul'u ve Türkiye'yi sarsan Çağla Tuğaltay cinayetinin üzerinden tam 26 yıl geçti. 5 Haziran 2000 tarihinde meydana gelen ve katili bir türlü bulunamayarak faili meçhul kalan dosyada flaş bir gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Çağla Tuğaltay'ın tırnaklarında yapılan incelemede, 2013 yılında yabancı bir erkeğe ait DNA profili tespit edilmişti. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan yeni incelemede, şortun lastik ve paça bölümünden elde edilen erkek DNA profilinin Çağla'nın tırnaklarında bulunan bu DNA profiliyle uyumlu olduğu belirlendi.

DNA örneklerinden birinin şortun belindeki lastik bölümünde, diğerinin ise paça kısmında bulunduğu belirlendi. Ancak incelemenin en dikkat çekici sonucu, yeni elde edilen DNA örneklerinin geçmiş yıllarda dosyada tespit edilen DNA profiliyle karşılaştırılması sırasında ortaya çıktı.

KIYAFETTEKİ DNA, TIRNAK İZİYLE UYUŞTU Yapılan ayrıntılı incelemede, Çağla'nın üzerinden çıkarılan şortun iki ayrı noktasında yabancı bir erkeğe ait biyolojik bulguya ulaşıldı.

Şortundan çıkan DNA dosyaya girdi

DNA İZİ AYNI KİŞİYİ GÖSTERİYOR



Böylece aynı erkek DNA profiline ilişkin bulgular, Çağla'nın vücudunda ve üzerinde bulunan kıyafetin iki ayrı noktasında ortaya çıkmış oldu. Ortaya çıkan bu sonuç, 26 yıldır faili belirlenemeyen cinayette en önemli kriminal bulgulardan biri olarak değerlendiriliyor.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri dosyayı çok yönlü olarak incelemeyi sürdürüyor. Şortun iki farklı bölgesinden elde edilen ve aynı kişiye ait olduğu belirlenen DNA örneklerinin, daha önce Çağla'nın tırnaklarından alınan yabancı bir erkeğe ait DNA profiliyle eşleşmesi, soruşturmada kritik bir kriminal bağ kurulmasını sağladı.