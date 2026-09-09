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26 yıllık Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni düğüm: Şorttaki DNA kime ait?

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in “Toplumda infial yaratan dosyalar incelenecek” açıklamasının ardından yeniden açılan Çağla Tuğaltay cinayetinde 26 yıllık sessizliği DNA bozdu. Çağla’nın şortunun iki ayrı noktasından elde edilen erkek DNA profili, 2013’te tırnaklarında bulunan yabancı erkek DNA’sıyla uyumlu çıktı. Polis, katile ait olduğu değerlendirilen üç ayrı bulgunun işaret ettiği DNA profilinin sahibini arıyor.

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26 yıllık Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni düğüm: Şorttaki DNA kime ait?

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "toplumda infial yaratan dosyalar incelenecek" açıklamasının ardından, Çağla Tuğaltay cinayeti yeniden açıldı.

İstanbul'u ve Türkiye'yi sarsan Çağla Tuğaltay cinayetinin üzerinden tam 26 yıl geçti. 5 Haziran 2000 tarihinde meydana gelen ve katili bir türlü bulunamayarak faili meçhul kalan dosyada flaş bir gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Başlatılan çalışma kapsamında olay günü elde edilen bulgular ve Çağla'nın kıyafetleri, günümüz teknolojisinin imkânları kullanılarak tekrar incelenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Dosyada yeni bir gelişme yaşandı (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi ve DHA)Dosyada yeni bir gelişme yaşandı (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi ve DHA)

KIYAFETTEKİ DNA, TIRNAK İZİYLE UYUŞTU
Yapılan ayrıntılı incelemede, Çağla'nın üzerinden çıkarılan şortun iki ayrı noktasında yabancı bir erkeğe ait biyolojik bulguya ulaşıldı.

DNA örneklerinden birinin şortun belindeki lastik bölümünde, diğerinin ise paça kısmında bulunduğu belirlendi. Ancak incelemenin en dikkat çekici sonucu, yeni elde edilen DNA örneklerinin geçmiş yıllarda dosyada tespit edilen DNA profiliyle karşılaştırılması sırasında ortaya çıktı.

Çağla Tuğaltay'ın tırnaklarında yapılan incelemede, 2013 yılında yabancı bir erkeğe ait DNA profili tespit edilmişti. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan yeni incelemede, şortun lastik ve paça bölümünden elde edilen erkek DNA profilinin Çağla'nın tırnaklarında bulunan bu DNA profiliyle uyumlu olduğu belirlendi.

Şortundan çıkan DNA dosyaya girdiŞortundan çıkan DNA dosyaya girdi

DNA İZİ AYNI KİŞİYİ GÖSTERİYOR

Böylece aynı erkek DNA profiline ilişkin bulgular, Çağla'nın vücudunda ve üzerinde bulunan kıyafetin iki ayrı noktasında ortaya çıkmış oldu. Ortaya çıkan bu sonuç, 26 yıldır faili belirlenemeyen cinayette en önemli kriminal bulgulardan biri olarak değerlendiriliyor.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri dosyayı çok yönlü olarak incelemeyi sürdürüyor. Şortun iki farklı bölgesinden elde edilen ve aynı kişiye ait olduğu belirlenen DNA örneklerinin, daha önce Çağla'nın tırnaklarından alınan yabancı bir erkeğe ait DNA profiliyle eşleşmesi, soruşturmada kritik bir kriminal bağ kurulmasını sağladı.

Soruşturma devam ediyorSoruşturma devam ediyor

ÇAĞLA'NIN KIYAFETLERİ DELİL OLDU
Dosyada gelinen son aşamada, katile ait olduğu değerlendirilen ve birbiriyle uyum gösteren üç ayrı DNA bulgusu bulunuyor. Ekipler şimdi, bu ortak DNA profilinin kime ait olduğunu belirlemeye çalışıyor.

Aradan geçen 26 yıl boyunca sessiz kalan Çağla'nın kıyafetleri ise adli teknolojideki gelişmeler sayesinde bugün cinayetin aydınlatılmasında en güçlü delillerden biri hâline gelmiş durumda.

Çağla Tuğaltay cinayetinde DNA ve fethi kabir gelişmesiÇağla Tuğaltay cinayetinde DNA ve fethi kabir gelişmesi

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26 yıllık Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni düğüm: Şorttaki DNA kime ait?-5 26 yıllık Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni düğüm: Şorttaki DNA kime ait?-6 26 yıllık Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni düğüm: Şorttaki DNA kime ait?-7

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