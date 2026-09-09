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Başkan Erdoğan'dan 9 Eylül mesajı: Tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum

Başkan Erdoğan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Milli Mücadele kahramanlarını rahmet ve minnetle yâd etti. Erdoğan, tüm İzmirli vatandaşlara selamlarını iletti.

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Başkan Erdoğan'dan 9 Eylül mesajı: Tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milli Mücadele kahramanlarını anan Başkan Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünü tebrik ediyor, Millî Mücadele'mizi büyük bir zafere ulaştıran başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Tüm İzmirli vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum."

Başkan Erdoğan'dan 9 Eylül mesajı: Tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum-1

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