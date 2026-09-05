Küresel sosyal medya platformları ve algoritmik yapılar dezenformasyon teknikleri, kitlesel manipülasyon araçları ve çocukları doğrudan hedef alan acımasız algoritmalarıyla toplum yapısını tehdit etmeye devam ediyor.

BİZİM PARAMIZLA BİZE ATEŞ EDİYORLAR

Reklam piyasasındaki sömürü çarkıyla milli ekonomiden devasa paylar kapan bu küresel karteller, yerli yayıncıların içeriklerini hiçbir telif ödemeksizin tepe tepe kullanarak "Bizim paramızla bize ateş eden" tehlikeli bir mekanizmaya dönüşmüş durumda.

Sadece mevcut yayınları değil, "üretken yapay zekâ" altyapıları bahanesiyle Türk medyasının yıllara dayanan milli arşivlerini de bedelsiz olarak kendi sistemlerine aktaran bu yapılar, yayın trafiğini saptırarak haksız kazanç elde ediyor. Karşı karşıya kaldıkları ağır hukuki yaptırımlar karşısında ise ısmarlama raporlar ve algı operasyonlarıyla kendilerini ekonominin kurtarıcısı gibi göstermeye çalışıyorlar.