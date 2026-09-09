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Başkan Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi’yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

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Başkan Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi’yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabul, basına kapalı yapıldı.

Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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