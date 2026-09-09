Başkan Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi’yi kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabul, basına kapalı yapıldı.
Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel