"Elektrikli araçların evlerde şarj edilmesinin yasaklandığı" iddiası yalan çıktı... DMM gerçeği açıkladı
Elektrikli araç sahiplerinin son günlerde kafasını karıştıran "evde şarj yasağı ve fahiş para cezası" iddialarına yanıt geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada dolaşıma sokulan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "elektrikli araçların evlerde şarj edilmesine ilişkin yeni bir düzenleme getirildiği, mevcut şarj cihazlarının söktürüleceği ve evinde aracını şarj edenlere yüz binlerce liralık ceza kesileceği" yönündeki iddialar yalanlandı.
"HERHANGİ BİR YASAKLAMA KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"
Söz konusu iddiaların dezenformasyon içerdiği ve gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Elektrikli araçların evlerde, apartman veya site otoparklarında şarj edilmesine yönelik herhangi bir yasaklama kesinlikle söz konusu değildir. Yapılan düzenlemelerin temel amacı, çok katlı binalarda elektrik tesisatına proje dışı, izinsiz ve tekniğine uygun olmayan bireysel müdahalelerin önüne geçmek, olası yangın ve kaza risklerini engelleyerek vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaktır."
SİTE VE APARTMANLARDA ŞARJ ÜNİTESİ NASIL KURULACAK?
İkiden fazla bağımsız bölüm bulunan yapılarda şarj ünitelerinin, bina yönetiminin bilgisi dahilinde, gerekli izinler alınarak ve ihtiyaç halinde proje tadilatı yapılarak onaylı projeye ve teknik güvenlik standartlarına uygun şekilde kurulması gerektiğine işaret edildi.
Sosyal medyada panik oluşturan fahiş ceza iddialarına da açıklık getiren DMM, şunları kaydetti:
"İddia edilen cezalar ise elektrikli araçların evde şarj edilmesine getirilen yeni bir kısıtlamadan değil, sayaç dışı bağlantı, kaçak veya usulsüz elektrik kullanımı gibi halihazırda yürürlükte olan mevzuat ihlallerine yöneliktir. Vatandaşlarımızın güvenliğini merkeze alan teknik düzenlemeleri çarpıtarak panik ve güvensizlik ortamı oluşturmayı hedefleyen asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."