Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "elektrikli araçların evlerde şarj edilmesine ilişkin yeni bir düzenleme getirildiği, mevcut şarj cihazlarının söktürüleceği ve evinde aracını şarj edenlere yüz binlerce liralık ceza kesileceği" yönündeki iddialar yalanlandı.

"HERHANGİ BİR YASAKLAMA KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR" Söz konusu iddiaların dezenformasyon içerdiği ve gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

SİTE VE APARTMANLARDA ŞARJ ÜNİTESİ NASIL KURULACAK?

İkiden fazla bağımsız bölüm bulunan yapılarda şarj ünitelerinin, bina yönetiminin bilgisi dahilinde, gerekli izinler alınarak ve ihtiyaç halinde proje tadilatı yapılarak onaylı projeye ve teknik güvenlik standartlarına uygun şekilde kurulması gerektiğine işaret edildi.

Sosyal medyada panik oluşturan fahiş ceza iddialarına da açıklık getiren DMM, şunları kaydetti:

"İddia edilen cezalar ise elektrikli araçların evde şarj edilmesine getirilen yeni bir kısıtlamadan değil, sayaç dışı bağlantı, kaçak veya usulsüz elektrik kullanımı gibi halihazırda yürürlükte olan mevzuat ihlallerine yöneliktir. Vatandaşlarımızın güvenliğini merkeze alan teknik düzenlemeleri çarpıtarak panik ve güvensizlik ortamı oluşturmayı hedefleyen asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."

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