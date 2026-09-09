Soruşturma kapsamında, aralarında Gül'ün de olduğu 11 şüpheli hakkında 2 gün önce operasyon için düğmeye basıldı. Geçtiğimiz gün yapılan operasyonda, firari Gül hariç 10 şüpheli gözaltına alındı. Silivri Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ebubekir Efe'nin yürüttüğü soruşturmada, son olarak Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına ve feth-i kabir işlemi yapılmasına karar verildi.

El yazısıyla yaptığı savunmasına ulaşıldı

Kozinoğlu'nun ölümünden hemen önce talep ettiği Coraspin ve vitamin hapına yönelik detaylı toksikolojik ve kimyasal incelemelerin yapılacağı, Kozinoğlu'na farklı bir ilaç verilip verilmediği araştırılacak. O dönem cezaevi yönetiminden istenen vitamin ilacıyla ilgili otopsi sürecinde yüzeysel geçilen incelemeler ile ölümün ardından avukata gönderilen ve kalp krizini yalanlayan gizemli e-posta iddiaları da feth-i kabir kararıyla birlikte yeniden mercek altına alındı.

MİT'TEN SEÇİLMİŞ BİR GÜNAH KEÇİSİYİM

Soruşturmanın seyrini değiştirecek bir diğer kritik gelişme ise Kozinoğlu'nun ölümünden hemen önce hazırladığı savunma notları oldu. Kaşif Kozinoğlu'nun 22 Kasım 2011'de görülecek mahkemeye sunmak üzere Silivri'deki hücresinde kaleme aldığı el yazması savunma mektubunun fiziki hâline ve orijinal görsellerine ulaşıldı. Kumpası tüm detaylarıyla ifşa eden tarihî belge soruşturma dosyasına girdi.

34 yılı bulan meslek hayatı boyunca devletten aldığı nişan ve madalyaları hatırlatan Kaşif Kozinoğlu'nun el yazısıyla kaleme aldığı savunmasında, "37 yıllık memuriyet hayatımın 34 yılında, devletim tarafından bana tevcih edilen ve bir kısmı hâlen MİT'in müzesinde sergilenen madalyalar ve nişanlar almama vesile olan başarılması zor görevleri başarırken, MİT'ten seçilmiş bir günah keçisi olarak bu davada bulunuyorum." ifadeleri yer alıyor.



SORUŞTURMAYI YÜRÜTENLER FETÖ'CÜ

Davadaki diğer sanıkları tanımadığını ve basın üzerinden yürütülen algı operasyonuna alet edildiğini vurgulayan Kozinoğlu, mektubunda soruşturmayı yürüten, FETÖ'cü olduğu daha sonra ortaya çıkan savcıların MİT'ten gelen resmî yazıları gizlediğini de kaydederek, "Lehime olan iki adet MİT'in resmî yazısına da iddianamede yer vermemiştir." ifadelerine yer veriyor.