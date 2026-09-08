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Türkiye, Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırılarını kınadı

Türkiye, Husilerin Suudi Arabistan’ı hedef alan son saldırılarını sert sözlerle kınadı. Dışişleri Bakanlığı, saldırıların sivillerin güvenliğini tehdit ettiğini, bölgedeki gerilimi artırdığını ve Yemen’de kalıcı siyasi çözüm için yürütülen diplomatik çabalara zarar verdiğini bildirdi.

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Türkiye, Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan son saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan, sivillerin can ve mal güvenliğini hiçe sayan ve bölgedeki gerilimi tırmandıran saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Suudi Arabistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yineliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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DİPLOMATİK ÇABALARA ZARAR VERİYOR

Bakanlık açıklamasında, söz konusu saldırıların Yemen'deki ihtilafın kalıcı bir siyasi çözümle sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlere de zarar verdiğine dikkat çekildi.

Türkiye, Husilere saldırgan eylemlerine bir an önce son vermeleri çağrısında bulundu.

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