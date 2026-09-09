Edremit ilçesinde 1,5 yıl önce yapımına başlanan hastanede 210 ek poliklinik, 40 ameliyathane ve 168 yataklı erişkin yoğun bakım ünitesi yer alacak. Kentte sağlık hizmeti kapasitesinin artırılması amacıyla inşa edilen Van Şehir Hastanesi, depreme karşı dayanıklı olması için sismik izolatör teknolojisiyle projelendirildi.

Temelinde 516 sismik izolatörün kullanılacağı hastanenin kaba inşaatı hızla yükselirken, yeni hastane binasının kentteki 1500 yataklı mevcut hastane binasıyla birleştirilerek şehir hastanesi statüsüne kavuşturulması planlanıyor. Toplam 410 bin metrekare kapalı alana ve 2 bin 300 yatak kapasitesine sahip olacak şehir hastanesinde, Van'ın yanı sıra çevre illerden gelecek hastalara sağlık hizmeti sunulması hedefleniyor.

210 ek poliklinik, 40 ameliyathane ve 168 yataklı erişkin yoğun bakım ünitesi yer alacak.

İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, "Bina, olabilecek depremlere karşı sismik izolatörlerle donatılacak. Şehir hastanesinin bitiş tarihi 2028 yılı içerisinde ama hem yüklenici firma hem de Bakanlığımız daha erken teslim edebilmek için çalışmaları hızlı bir şekilde devam ettiriyor." diye konuştu.

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