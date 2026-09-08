GREEK CITY TIMES: TÜRKİYE SESSİZ KALMAYACAK Yunanistan merkezli Greek City Times da Erdoğan'ın sözlerini 8 Eylül'de gündemine taşıdı. Yayın, haberinde "Erdoğan, Türkiye'yi 'çevreleme' hamleleri karşısında sessiz kalmayacağı uyarısında bulundu" başlığını kullandı. Haberde Başkan Erdoğan'ın doğrudan herhangi bir ülkenin adını vermediğine dikkat çekilirken, Ankara'nın Türkiye'yi bölgesel olarak çevrelemeyi amaçladığını düşündüğü girişimler karşısında pasif kalmayacağı mesajı öne çıkarıldı. Greek City Times ayrıca Erdoğan'ın Türkiye'nin güçlenmesinden ve bölgede barış ile istikrarın sağlanmasına yönelik artan rolünden rahatsız olan çevrelere ilişkin sözlerini aktardı.

HİNT BASINI NETANYAHU'YA MESAJ OLARAK OKUDU Başkan Erdoğan'ın açıklamaları Hindistan basınında da dikkat çekti. Times of India, Erdoğan'ın Kabine sonrası sözlerini Türkiye-İsrail gerilimi üzerinden ele aldı. Hint yayın kuruluşu, "Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert uyarı mı? Türkiye-İsrail gerilimi yükseliyor; 'Çevrelemeyi hayal etmeyin'" başlığını kullandı. Haberde Erdoğan'ın İsrail'in adını doğrudan anmadığı belirtilirken, açıklamaların Netanyahu'ya yönelik bir mesaj olabileceği yönündeki değerlendirmeler öne çıkarıldı. Times of India, Erdoğan'ın Türkiye'nin bölgesel olarak çevrelenmesine yönelik hasmane adımlar karşısında Ankara'nın seyirci kalmayacağı mesajını verdiğini aktardı. İSRAİL'E BARIŞ GİRİŞİMLERİ ÜZERİNDEN SERT ELEŞTİRİ Times of India, Başkan Erdoğan'ın İsrail'e yönelik açıklamalarını 8 Eylül'de ikinci bir içerikle de gündemine taşıdı. Yayın bu kez "İsrail barışı sabote etti, dünya bedelini ödüyor" başlığını kullandı. Haberde Erdoğan'ın İsrail'i, İran ile ABD arasındaki gerilimi azaltmayı amaçlayan İslamabad çerçevesini sabote etmekle suçlayan sözleri öne çıkarıldı. Times of India, Erdoğan'ın İsrail'in provokasyonlarının mevcut Orta Doğu çatışmasının başlamasında etkili olduğu ve barış girişimlerinin baltalanması halinde bölgesel istikrarsızlığın süreceği yönündeki değerlendirmelerini aktardı.

UKRAYNA BASINI DA İSRAİL ÇIKIŞINI ÖNE ÇIKARDI Başkan Erdoğan'ın İsrail'e yönelik sözleri Ukrayna basınında da haber oldu. Ukrayna merkezli UA.News, 8 Eylül tarihli haberinde Erdoğan'ın açıklamalarını "Erdoğan, İsrail'i Orta Doğu'daki barış girişimlerini boşa çıkarmakla suçladı" başlığıyla okuyucularına duyurdu. Haberde Başkan Erdoğan'ın İsrail'in eylemlerinin barış girişimlerinin başarısızlığa uğramasında etkili olduğu yönündeki sözleri aktarıldı. UA.News ayrıca Erdoğan'ın bölgedeki çatışmanın ekonomik ve siyasi sonuçlarının savaşın doğrudan tarafı olmayan ülkelere de yansıdığı yönündeki değerlendirmelerine yer verdi.