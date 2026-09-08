Başkan Erdoğan’ın Kabine sonrası mesajı dış basında yankılandı: Türkiye çevreleme girişimlerini tribünden seyretmeyecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı’nın ardından Türkiye’nin güvenliği ve bölgesel çıkarlarına ilişkin verdiği mesajlar dış basında geniş yankı buldu. Erdoğan’ın “Ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları tribünden seyretmeyiz” sözleri Yunan basınında İsrail ve Yunanistan’a yönelik bir uyarı olarak yorumlanırken, Hint basını mesajın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yönelik olabileceğini yazdı. Ukrayna basını ise Başkan Erdoğan’ın İsrail’in Orta Doğu’daki barış girişimlerini sabote ettiği yönündeki açıklamalarını öne çıkardı.
Başkan Erdoğan'ın Türkiye'nin bölgesel çıkarları ve güvenliği konusunda verdiği net mesaj Atina'dan Yeni Delhi'ye kadar dikkatle takip edildi.
ERDOĞAN'DAN NET MESAJ: TRİBÜNDEN SEYRETMEYİZ
Başkan Erdoğan, 7 Eylül 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sakin ve soğukkanlı tutumunun yanlış değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.
Erdoğan, Türkiye'nin haklarını ve güvenliğini hedef alan girişimler karşısında sessiz kalmayacağını belirterek, "Ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları tribünden seyretmeyiz" mesajını verdi.
Türkiye'nin herhangi bir ülkeye, topluma, dine veya kültüre karşı olmadığının altını çizen Başkan Erdoğan, ülkenin bağımsızlığına ve çıkarlarına yönelik baskı ve dayatmalara karşı taviz verilmeyeceğini vurguladı. Yunanistan merkezli Kathimerini de Kabine sonrası bu sözleri haberinde doğrudan aktardı.
YUNAN BASINI İSRAİL VE YUNANİSTAN'I İŞARET ETTİ
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına en dikkat çekici yorumlardan biri Yunanistan'dan geldi.
Atina merkezli Kathimerini, 8 Eylül'de yayımladığı haberini "Erdoğan kuşatma girişimine karşı uyardı" başlığıyla verdi.
Gazete, Başkan Erdoğan'ın Türkiye'nin haklarının gasbedilmesine ve ülkenin çevrelenmesine yönelik sözlerinin analistler tarafından İsrail ve Yunanistan'a yönelik olarak yorumlandığını yazdı.
Kathimerini, Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Türkiye'nin sakin tutumunun kimseyi yanlış bir düşünceye sürüklememesi gerektiğini belirttiğini ve Ankara'nın ülkeyi çevrelemeye yönelik hasmane adımlar karşısında sessiz kalmayacağını vurguladığını aktardı.
GREEK CITY TIMES: TÜRKİYE SESSİZ KALMAYACAK
Yunanistan merkezli Greek City Times da Erdoğan'ın sözlerini 8 Eylül'de gündemine taşıdı.
Yayın, haberinde "Erdoğan, Türkiye'yi 'çevreleme' hamleleri karşısında sessiz kalmayacağı uyarısında bulundu" başlığını kullandı.
Haberde Başkan Erdoğan'ın doğrudan herhangi bir ülkenin adını vermediğine dikkat çekilirken, Ankara'nın Türkiye'yi bölgesel olarak çevrelemeyi amaçladığını düşündüğü girişimler karşısında pasif kalmayacağı mesajı öne çıkarıldı.
Greek City Times ayrıca Erdoğan'ın Türkiye'nin güçlenmesinden ve bölgede barış ile istikrarın sağlanmasına yönelik artan rolünden rahatsız olan çevrelere ilişkin sözlerini aktardı.
HİNT BASINI NETANYAHU'YA MESAJ OLARAK OKUDU
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları Hindistan basınında da dikkat çekti.
Times of India, Erdoğan'ın Kabine sonrası sözlerini Türkiye-İsrail gerilimi üzerinden ele aldı.
Hint yayın kuruluşu, "Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert uyarı mı? Türkiye-İsrail gerilimi yükseliyor; 'Çevrelemeyi hayal etmeyin'" başlığını kullandı.
Haberde Erdoğan'ın İsrail'in adını doğrudan anmadığı belirtilirken, açıklamaların Netanyahu'ya yönelik bir mesaj olabileceği yönündeki değerlendirmeler öne çıkarıldı. Times of India, Erdoğan'ın Türkiye'nin bölgesel olarak çevrelenmesine yönelik hasmane adımlar karşısında Ankara'nın seyirci kalmayacağı mesajını verdiğini aktardı.
İSRAİL'E BARIŞ GİRİŞİMLERİ ÜZERİNDEN SERT ELEŞTİRİ
Times of India, Başkan Erdoğan'ın İsrail'e yönelik açıklamalarını 8 Eylül'de ikinci bir içerikle de gündemine taşıdı.
Yayın bu kez "İsrail barışı sabote etti, dünya bedelini ödüyor" başlığını kullandı.
Haberde Erdoğan'ın İsrail'i, İran ile ABD arasındaki gerilimi azaltmayı amaçlayan İslamabad çerçevesini sabote etmekle suçlayan sözleri öne çıkarıldı.
Times of India, Erdoğan'ın İsrail'in provokasyonlarının mevcut Orta Doğu çatışmasının başlamasında etkili olduğu ve barış girişimlerinin baltalanması halinde bölgesel istikrarsızlığın süreceği yönündeki değerlendirmelerini aktardı.
UKRAYNA BASINI DA İSRAİL ÇIKIŞINI ÖNE ÇIKARDI
Başkan Erdoğan'ın İsrail'e yönelik sözleri Ukrayna basınında da haber oldu.
Ukrayna merkezli UA.News, 8 Eylül tarihli haberinde Erdoğan'ın açıklamalarını "Erdoğan, İsrail'i Orta Doğu'daki barış girişimlerini boşa çıkarmakla suçladı" başlığıyla okuyucularına duyurdu.
Haberde Başkan Erdoğan'ın İsrail'in eylemlerinin barış girişimlerinin başarısızlığa uğramasında etkili olduğu yönündeki sözleri aktarıldı. UA.News ayrıca Erdoğan'ın bölgedeki çatışmanın ekonomik ve siyasi sonuçlarının savaşın doğrudan tarafı olmayan ülkelere de yansıdığı yönündeki değerlendirmelerine yer verdi.
ÇİN BASINI ŞİÖ MESAJINI ÖNE ÇIKARDI
Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında verdiği dış politika mesajlarının bir başka bölümü ise Çin basınında gündem oldu.
Çin'in resmi haber ajansı Xinhua, 8 Eylül'de yayımladığı haberinde, Erdoğan'ın Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ile ilişkilerini geliştirmeye devam edeceği yönündeki sözlerini öne çıkardı.
Xinhua, Türkiye'nin ŞİÖ'de diyalog ortağı olduğunu hatırlatırken, Erdoğan'ın örgütle ilişkilerin son yıllarda yoğunlaştığı yönündeki açıklamalarını aktardı.
Haberde Erdoğan'ın ŞİÖ üyesi ülkelerin dünya nüfusu ve ekonomik üretiminde önemli bir ağırlığa sahip olduğunu belirttiği, Türkiye'nin üye ülkelerle ticaretini artırma kararlılığını yinelediği ve örgütün çok kutupluluğa katkısına dikkat çektiği kaydedildi. Haber ayrıca China.org.cn tarafından da yayımlandı.
DIŞ BASINDA İKİ MESAJ ÖNE ÇIKTI
Başkan Erdoğan'ın 7 Eylül Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamaların 8 Eylül'deki dış basın yansımalarında iki temel başlık dikkat çekti.
Yunan ve Hint basını, Erdoğan'ın Türkiye'yi çevrelemeye yönelik hasmane girişimlere seyirci kalınmayacağı yönündeki mesajını öne çıkardı. Kathimerini açıklamaları İsrail ve Yunanistan'a yönelik bir uyarı olarak yorumlarken, Times of India ise sözleri Netanyahu üzerinden değerlendirdi.
Hint ve Ukrayna basını ise Başkan Erdoğan'ın İsrail'in bölgedeki barış girişimlerini sabote ettiği yönündeki sert eleştirilerine dikkat çekti. Çin basını da Ankara'nın ŞİÖ ile ilişkilerini daha ileri taşıma kararlılığını öne çıkardı.