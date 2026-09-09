Bilindiği üzere "mutlak butlanla" sonuçlanan 38. Olağan Kurultay sürecinde Ekrem İmamoğlu'nun organizesinde delegelerin iradesi fesada uğratılmış, CHP Genel Başkanlık koltuğu otel köşelerinde ve pavyon masalarında verilen siyasi rüşvetlere meze edilmişti. CHP'lilerin kurultaya rüşvet gölgesi düşüren İmamoğlu ve Özel'i şikayet etmesiyle yargı süreci başlamış, parti mahkeme koridorlarına düşmüştü. Yargı kararıyla Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlığa iade edilmiş ve kapsamlı bir arınma operasyonu başlatmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ADAYLIK MESAJI: MİRASI KORUYACAĞIM Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşan kurultay öncesi gösterdiği adaylık iradesini yıl dönümü mesajında da yansıttı. "Bazı mirasların sahibi olmaz, emanetçileri olur. İsimler değişir, kuşaklar değişir, nice insanlar gelir, nice insanlar gider, emanet kalır" diyen Kılıçdaroğlu, "O mirası korumak, hakkıyla taşımak ve bir sonraki nesle emanet etmekten başka bir gayem yok" ifadelerini kullandı. CHP liderinin "Mirası koruyacağım, bir sonraki nesle emanet edeceğim" vurgusu "Kurultayda aday olma hazırlığında" şeklinde yorumlandı.



TOPU DELEGELERE ATTI



Nitekim önceki gün de topu delegelere atarak "Ben hiçbir zaman ve hiçbir dönem genel başkan adayıyım demedim. Delege derse ki 'Şu kişi gelsin genel başkan olsun' nasıl reddedeceksiniz" demişti.



"GENEL BAŞKANIMIZIN ADAY OLMASINI İSTERİM CANIGÖNÜLDEN"



Kılıçdaroğlu adaylığı için Genel Merkez'den de beklediği desteği aldı. Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden biri olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, "Genel Başkanımızın aday olmasını isterim canıgönülden" sözleriyle bunun altyapısını hazırladı.