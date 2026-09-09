CHP'nin 103. yıl filminin şifreleri: İmamoğlu ve Özel'e olay gönderme! Kılıçdaroğlu'nun miras mesajının anlamı ne?
CHP'nin 103. yıl filminde 'Baba Ocağı'nı YENİ Parti ile bölen Özgür Özel'e yer verilmedi. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın "Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkın. CHP'nin Genel Başkanı olacak kişi CHP'yi satmamış olacak, CHP'yi satın almaya kalkmamış olacak" sözleri üzerinden Özel ve Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapılması ise dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca "Atatürk'ün emanetine sahip çıkıyorum" mesajı veren Kılıçdaroğlu, "Mirası koruyup, hakkıyla taşıyıp bir sonraki nesle emanet etme gayesindeyim" dedi. Bu sözler "Kurultayda aday olma hazırlığında" şeklinde yorumlandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) mutlak butlan kavgası, YENİ Parti ile bölünme, arınma ve kurultay tartışmalarının gölgesinde 103. yıl dönümünü geride bıraktı.
Genel Merkez binasına "Yerimiz belli, yurdumuz belli, yolumuz belli" ve "103 yıldır Atatürk'ün yolunda aydınlık yarınlara" ifadelerinin yer aldığı afişler asılarak CHP'yi bölenlere mesaj verilirken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı 103. yıl videosunda olay göndermeler yer aldı.
ÖZGÜR ÖZEL'E YER YOK!
Mezkur videoda CHP'nin tarihindeki genel başkanların görüntüleri ve ses kayıtları kullanıldı.
Videoda sırasıyla Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Erdal İnönü, Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu yer aldı.
Şaibeli kurultayla koltuğa oturduğu mahkeme kararıyla tescillenen ve YENİ Parti'yi kurup CHP'yi bölen Özgür Özel'in genel başkanlık dönemine yer verilmedi.
İMAMOĞLU VE ÖZEL'E 'BAYKAL'LI GÖNDERME: CHP'Yİ SATAN VE SATIN ALMAYA KALKAN...
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın "Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkın. CHP'nin Genel Başkanı olacak kişi CHP'yi satmamış olacak, CHP'yi satın almaya kalkmamış olacak" sözlerine ise özellikle yer verildi.
Bu sözler doğrudan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e gönderme olarak yorumlandı.
Bilindiği üzere "mutlak butlanla" sonuçlanan 38. Olağan Kurultay sürecinde Ekrem İmamoğlu'nun organizesinde delegelerin iradesi fesada uğratılmış, CHP Genel Başkanlık koltuğu otel köşelerinde ve pavyon masalarında verilen siyasi rüşvetlere meze edilmişti. CHP'lilerin kurultaya rüşvet gölgesi düşüren İmamoğlu ve Özel'i şikayet etmesiyle yargı süreci başlamış, parti mahkeme koridorlarına düşmüştü. Yargı kararıyla Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlığa iade edilmiş ve kapsamlı bir arınma operasyonu başlatmıştı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN ADAYLIK MESAJI: MİRASI KORUYACAĞIM
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşan kurultay öncesi gösterdiği adaylık iradesini yıl dönümü mesajında da yansıttı.
"Bazı mirasların sahibi olmaz, emanetçileri olur. İsimler değişir, kuşaklar değişir, nice insanlar gelir, nice insanlar gider, emanet kalır" diyen Kılıçdaroğlu, "O mirası korumak, hakkıyla taşımak ve bir sonraki nesle emanet etmekten başka bir gayem yok" ifadelerini kullandı.
CHP liderinin "Mirası koruyacağım, bir sonraki nesle emanet edeceğim" vurgusu "Kurultayda aday olma hazırlığında" şeklinde yorumlandı.
TOPU DELEGELERE ATTI
Nitekim önceki gün de topu delegelere atarak "Ben hiçbir zaman ve hiçbir dönem genel başkan adayıyım demedim. Delege derse ki 'Şu kişi gelsin genel başkan olsun' nasıl reddedeceksiniz" demişti.
"GENEL BAŞKANIMIZIN ADAY OLMASINI İSTERİM CANIGÖNÜLDEN"
Kılıçdaroğlu adaylığı için Genel Merkez'den de beklediği desteği aldı. Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden biri olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, "Genel Başkanımızın aday olmasını isterim canıgönülden" sözleriyle bunun altyapısını hazırladı.