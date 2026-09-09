KİRA BEDELLERİ KONUTUN BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE DEĞİŞECEK Kiralık sosyal konutlarda kira tutarları, konutun büyüklüğüne göre farklılık gösterecek. 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin piyasa rayicinin yaklaşık yarısı veya daha düşük bedellerle kiraya verilmesi planlanıyor. Bakan Kurum, daha önce yaptığı açıklamada kira bedellerinin bölgedeki piyasa koşullarının altında tutulacağını belirterek, şu örneği vermişti: "Örneğin bölgede kira bedeli 30 bin lira diyelim; bunun yarısı bedelle, belki yarısının da altında hesaplayacağız." Kurum, vatandaşların uygun koşullarda üç yıl boyunca bu konutlarda oturacağını, sürenin uzatılmayacağını ve daha sonra konutların yeni ihtiyaç sahiplerine tahsis edileceğini ifade etmişti. HAK SAHİPLERİ KURAYLA BELİRLENECEK Projede hak sahiplerinin noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenmesi planlanıyor. Kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşlar, TOKİ ile kira sözleşmesi imzalayacak. Konutlarda üç yıllık kiralama süresinin tamamlanmasının ardından vatandaşlar tahliye edilecek. Evlerin gerekli bakım ve işlemlerinin yapılmasının ardından konutlar yeniden ihtiyaç sahibi vatandaşlara tahsis edilecek. Bu sistemle aynı konutların belirli dönemlerde farklı hak sahiplerinin kullanımına sunulması ve daha fazla vatandaşın projeden yararlanması hedefleniyor.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE KONTENJAN AYRILACAK Kiralık sosyal konut projesinde alt gelir grubundaki vatandaşlar ile sosyal yardım alanlara özel kontenjan ayrılması planlanıyor. Ayrıca kentsel dönüşüm kapsamına giren veya dönüşüm sürecine girmek isteyen, kiralık ev bulmakta zorlanan vatandaşların da projeden yararlanabilmesi için kontenjan oluşturulması öngörülüyor. Emekliler, memurlar ve engelli bireyler için de kontenjan ayrılması planlanan proje kapsamında, konutlar TOKİ eliyle inşa edilecek. Duyurunun ardından talep toplanacak ve daha sonra yapılacak kura ile hak sahipleri belirlenecek.





GELİR EŞİĞİ BELİRLENECEK Projeye, üzerine kayıtlı herhangi bir konutu bulunmayan ve belirlenecek hane halkı gelir sınırını aşmayan vatandaşların başvurabilmesi planlanıyor. Başvurularda gelir durumu ve ikamet süresi gibi kriterlerin dikkate alınması beklenirken, memurlar, emekliler, engelli bireyler ve kentsel dönüşüm nedeniyle evini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlar için özel kontenjan ayrılması gündemde. Kesin başvuru şartlarının Bakan Murat Kurum'un yapacağı açıklamayla netleşmesi bekleniyor. İŞTE 5 SORUDA SOSYAL KİRALIK KONUT PROJESİ





KİMLER KİRALAYABİLECEK? TOKİ tarafından inşa edilecek sosyal kiralık konutlardan öncelikle alt gelir grubundaki vatandaşların yararlanması hedefleniyor. Sosyal konut projelerinde olduğu gibi ihtiyaç sahiplerine özel kontenjanlar ayrılması planlanırken, memurlar, emekliler, engelli bireyler ve evi kentsel dönüşüm kapsamına giren vatandaşların da projeden yararlanabilmesi öngörülüyor. Başvurularda belirli bir süre İstanbul'da ikamet etme ve hane halkı geliri gibi kriterlerin dikkate alınması bekleniyor.