TOKİ İstanbul'da 1.071 kiralık sosyal konutu 3 yılla sınırlı olarak veriyor: Ev sahibi olmayan, memur, emekli ve engelliler başvurabilecek
TOKİ'nin fahiş kira artışlarını dengelemek ve dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı konutlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçireceği sosyal kiralık konut projesinde başvurular 14 Eylül'de başlayacak. İstanbul'daki ilk etapta 1071 konut, şartları sağlayan hak sahiplerine 3 yıllığına kiralanacak. Kira bedellerinin piyasa rayicinin yarısı veya altında olması planlanırken, başvuru şartları ve kura takvimi 10 Eylül'de Bakan Murat Kurum tarafından açıklanacak.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yüksek kira artışlarının dengelenmesi ve dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda barınma imkânına kavuşması amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Kiralık sosyal konut projesinde geri sayım sürerken, başvuruların 14 Eylül'de başlaması bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başvuru tarihini duyurduğu proje kapsamında, İstanbul'da ilk etapta 1071 konut hak sahiplerine 3 yıl süreyle kiralanacak. Projeden, belirlenecek şartları taşıyan 18 yaşından büyük evli T.C. vatandaşlarının yararlanması planlanıyor.
İstanbul'daki sosyal kiralık konutların Ataşehir, Sancaktepe, Üsküdar, Başakşehir, Gaziosmanpaşa ve Beyoğlu'nda yer alması öngörülüyor.
BAŞVURU ŞARTLARI 10 EYLÜL'DE AÇIKLANACAK
Kiralık sosyal konut projesine ilişkin kura takvimi, başvuru koşulları, teslim süreçleri ve kampanyadan kimlerin yararlanabileceğine dair ayrıntıların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından 10 Eylül Perşembe günü açıklanması bekleniyor.
Projede gelir şartı, belirli bir süre İstanbul'da ikamet etme kriteri ve vatandaşın üzerine kayıtlı bir konutunun bulunup bulunmaması gibi şartların dikkate alınması planlanıyor.
KİRA BEDELLERİ KONUTUN BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE DEĞİŞECEK
Kiralık sosyal konutlarda kira tutarları, konutun büyüklüğüne göre farklılık gösterecek. 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin piyasa rayicinin yaklaşık yarısı veya daha düşük bedellerle kiraya verilmesi planlanıyor.
Bakan Kurum, daha önce yaptığı açıklamada kira bedellerinin bölgedeki piyasa koşullarının altında tutulacağını belirterek, şu örneği vermişti:
"Örneğin bölgede kira bedeli 30 bin lira diyelim; bunun yarısı bedelle, belki yarısının da altında hesaplayacağız."
Kurum, vatandaşların uygun koşullarda üç yıl boyunca bu konutlarda oturacağını, sürenin uzatılmayacağını ve daha sonra konutların yeni ihtiyaç sahiplerine tahsis edileceğini ifade etmişti.
HAK SAHİPLERİ KURAYLA BELİRLENECEK
Projede hak sahiplerinin noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenmesi planlanıyor. Kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşlar, TOKİ ile kira sözleşmesi imzalayacak.
Konutlarda üç yıllık kiralama süresinin tamamlanmasının ardından vatandaşlar tahliye edilecek. Evlerin gerekli bakım ve işlemlerinin yapılmasının ardından konutlar yeniden ihtiyaç sahibi vatandaşlara tahsis edilecek.
Bu sistemle aynı konutların belirli dönemlerde farklı hak sahiplerinin kullanımına sunulması ve daha fazla vatandaşın projeden yararlanması hedefleniyor.
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE KONTENJAN AYRILACAK
Kiralık sosyal konut projesinde alt gelir grubundaki vatandaşlar ile sosyal yardım alanlara özel kontenjan ayrılması planlanıyor.
Ayrıca kentsel dönüşüm kapsamına giren veya dönüşüm sürecine girmek isteyen, kiralık ev bulmakta zorlanan vatandaşların da projeden yararlanabilmesi için kontenjan oluşturulması öngörülüyor.
Emekliler, memurlar ve engelli bireyler için de kontenjan ayrılması planlanan proje kapsamında, konutlar TOKİ eliyle inşa edilecek. Duyurunun ardından talep toplanacak ve daha sonra yapılacak kura ile hak sahipleri belirlenecek.
GELİR EŞİĞİ BELİRLENECEK
Projeye, üzerine kayıtlı herhangi bir konutu bulunmayan ve belirlenecek hane halkı gelir sınırını aşmayan vatandaşların başvurabilmesi planlanıyor.
Başvurularda gelir durumu ve ikamet süresi gibi kriterlerin dikkate alınması beklenirken, memurlar, emekliler, engelli bireyler ve kentsel dönüşüm nedeniyle evini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlar için özel kontenjan ayrılması gündemde.
Kesin başvuru şartlarının Bakan Murat Kurum'un yapacağı açıklamayla netleşmesi bekleniyor.
İŞTE 5 SORUDA SOSYAL KİRALIK KONUT PROJESİ
KİMLER KİRALAYABİLECEK?
TOKİ tarafından inşa edilecek sosyal kiralık konutlardan öncelikle alt gelir grubundaki vatandaşların yararlanması hedefleniyor.
Sosyal konut projelerinde olduğu gibi ihtiyaç sahiplerine özel kontenjanlar ayrılması planlanırken, memurlar, emekliler, engelli bireyler ve evi kentsel dönüşüm kapsamına giren vatandaşların da projeden yararlanabilmesi öngörülüyor.
Başvurularda belirli bir süre İstanbul'da ikamet etme ve hane halkı geliri gibi kriterlerin dikkate alınması bekleniyor.
KONUTLAR NE KADAR SÜREYLE KİRALANACAK?
Sosyal kiralık konutlar 3 yıllığına kiraya verilecek.
Üç yıllık sürenin sonunda kiracılar tahliye edilecek. Konutların bakım işlemleri tamamlandıktan sonra evler, yapılacak yeni kura sonucunda başka ihtiyaç sahiplerine tahsis edilecek.
Sürenin uzatılmaması ve sistemin yeni başvurularla devam etmesi planlanıyor.
KİRA FİYATLARI NASIL OLACAK?
Kiralık sosyal konutlarda kira bedellerinin, bölgedeki piyasa rayicinin yarısı veya yarısının altında olması hedefleniyor.
Bakan Murat Kurum, örnek olarak bölgede kira bedelinin 30 bin lira olması durumunda sosyal kiralık konutun yaklaşık 15 bin lira veya daha düşük bir bedelle kiralanabileceğini belirtmişti.
TOKİ'nin ev sahibi, vatandaşların ise TOKİ'nin kiracısı olacağı modelde, vatandaşların uygun kira koşullarıyla üç yıl boyunca konutlarda oturması planlanıyor.
KİMLER BAŞVURABİLECEK?
Projeye;
- Üzerine kayıtlı konutu bulunmayan vatandaşlar,
- Belirlenecek gelir sınırının altında kalan haneler,
- Memurlar,
- Emekliler,
- Engelli bireyler,
- Kentsel dönüşüm kapsamında evini boşaltmak zorunda kalan hak sahipleri
için başvuru ve kontenjan imkânı sunulması planlanıyor.
Kesin kriterler, başvuru sürecine ilişkin yapılacak resmi açıklamayla belli olacak.
EVLER HANGİ İLÇELERDE YER ALACAK?
İstanbul'daki ilk etapta yapılacak sosyal kiralık konutların şu ilçelerde yer alması planlanıyor:
- Ataşehir
- Sancaktepe
- Üsküdar
- Başakşehir
- Gaziosmanpaşa
- Beyoğlu
İstanbul'dan başlayacak sosyal konut kiralama modelinin ilerleyen dönemde Türkiye geneline yayılması hedefleniyor.
İSTANBUL'DA İLK KEZ UYGULANACAK
Kiralık sosyal konut modeli, TOKİ'nin yürüttüğü "Ev Sahibi Türkiye" ve "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında geliştirilen yeni uygulamalar arasında yer alıyor.
Hükümetin hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin 81 ilinde toplam 500 bin sosyal konut inşa edilmesi planlanıyor. İlk konut teslimlerinin ise Mart 2027 itibarıyla başlaması hedefleniyor.
İstanbul'da uygulanacak kiralık model ise mülkiyet yerine uygun fiyatlı kiralamaya odaklanan ilk uygulama olarak öne çıkıyor.
Modelin İstanbul'daki uygulamasının ardından Türkiye'nin diğer illerine de yayılması hedefleniyor.
KİRA ARTIŞLARINI DENGELEME HEDEFİ
Son yıllarda özellikle İstanbul'da hızla yükselen kira fiyatları, dar ve orta gelirli hanelerin barınma maliyetlerini artırdı.
Devletin mülkiyetinde kalacak sosyal kiralık konut modeliyle piyasaya uzun vadeli ve düşük maliyetli konut arzı sağlanması hedefleniyor. Böylece kira fiyatlarındaki artış baskısının dengelenmesi amaçlanıyor.
Konutların üç yıllık dönemlerle farklı ihtiyaç sahiplerine tahsis edilmesiyle daha fazla vatandaşın sistemden yararlanması planlanıyor.
25 YILLIK BARINMA YOL HARİTASI
Kamu, önümüzdeki 25 yılın konut ve barınma yol haritasını belirledi.
Planlamaya göre her yıl 100 bin, toplamda ise 2,5 milyon dar ve orta gelirli vatandaşın konuta erişiminin desteklenmesi hedefleniyor.
Kira artış baskısını dengelemek amacıyla ülke genelinde 500 bin kiralık sosyal konutun hayata geçirilmesi planlanırken, İstanbul'da yürütülen kentsel dönüşüm kampanyasının da genişletilmesi öngörülüyor.
"YARISI BİZDEN" DESTEĞİ 81 İLE YAYILACAK
İstanbul'da uygulanan "Yarısı Bizden" kentsel dönüşüm desteğinin 81 ile yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Planlama kapsamında her yıl 150 bin bağımsız bölümün yenilenmesi öngörülüyor.
Öte yandan genç çiftlerin uygun ödeme koşullarıyla konut sahibi olmasını kolaylaştıracak esnek finansman modellerinin de hayata geçirilmesi planlanıyor.
DÖNÜŞÜM KAMPANYASI 1 YIL UZATILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 31 Aralık 2026'da sona ermesi planlanan dönüşüm kampanyasının 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını duyurdu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kampanya kapsamında bugüne kadar İstanbul'da 435 bin 683 bağımsız bölümün dönüşüm kapsamına alındığını bildirdi.
Bakan Kurum'un paylaştığı verilere göre 108 bin 881 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. Ayrıca 2026 yılı sonuna kadar 500 binden fazla konutun kampanya kapsamına alınmasının hedeflendiği belirtildi.
EV VE İŞ YERİ SAHİPLERİNE MİLYONLUK DESTEK
Kampanya kapsamında vatandaşlara evlerini yeniden inşa ettirmeleri için;
- 875 bin TL hibe,
- 875 bin TL kredi,
- 125 bin TL tahliye desteği
olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin TL destek sağlanıyor.
İş yerleri için ise aynı koşullarda hak sahiplerine;
- 437 bin 500 TL hibe,
- 437 bin 500 TL kredi,
- 125 bin TL taşınma desteği
veriliyor.
Hak sahibinin diğer her bir dükkânı için ise 875 bin TL kredi imkânı sunuluyor.