"ÖZEL BİR UYGULAMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bilgilendirmede, söz konusu durumun herhangi bir hükümlü veya tutuklu grubuna yönelik özel bir uygulama olmadığı vurgulandı.

Süper Lig yayınlarının izlenememesinin kişilerin maç izleme hakkının kaldırılmasıyla ilgili olmadığı belirtilerek, durumun aboneliğin ticari statüye geçirilmesinden kaynaklanan teknik ve mali sorunlar ile hükümlü ve tutukluların çoğunluğunun bu yönde talepte bulunmamasından kaynaklandığı bildirildi.

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