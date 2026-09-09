İBB tutuklularına Süper Lig maç yasağı getirildiği iddiası yalanlandı: Özel bir uygulama olmadığı açıklandı
İBB davası kapsamında tutuklu bulunan 51 kişinin Süper Lig maçlarını izleme hakkının kaldırıldığı iddialarına ilişkin açıklama yapıldı. Yayınların durdurulmasının özel bir uygulamadan değil, beIN Sports aboneliğinin ticari statüye geçirilmesi ve mali-teknik nedenlerden kaynaklandığı bildirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davası kapsamında tutuklu bulunan 51 kişinin kaldıkları ceza infaz kurumlarında Süper Lig maçlarını izleme hakkının ellerinden alındığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapıldı.
Resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmede, ceza infaz kurumlarında televizyon yayınlarının merkezi sistem üzerinden oda ve koğuşlara ulaştırıldığı, izlenecek kanalların ise güvenlik kriterleri dikkate alınarak hükümlü ve tutuklular arasında yapılan anketler doğrultusunda belirlendiği ifade edildi.
50 TV KANALI ÜCRETSİZ İZLENEBİLİYOR
Marmara Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki kurumlarda halihazırda 50 televizyon kanalının ücretsiz olarak oda ve koğuşlarda izlenebildiği belirtildi.
Ceza infaz kurumlarında ücretli televizyon kanallarına bireysel aboneliğin teknik altyapı nedeniyle mümkün olmadığı kaydedildi.
BEIN SPORTS ABONELİĞİNDE STATÜ DEĞİŞTİ
Süper Lig maçlarını yayınlayan ücretli kanallara ilişkin abonelik ücretlerinin bugüne kadar hükümlü ve tutuklulara ait emanet para hesaplarından elde edilen temettü gelirleriyle karşılandığı bildirildi.
Ancak beIN Sports'un ceza infaz kurumlarına yönelik abonelik statüsünü ticari aboneliğe dönüştürmesi üzerine, 2026-2027 sezonu abonelik ücretinin söz konusu temettü gelirlerinden karşılanmasının mümkün olmadığı belirtildi.
Ayrıca kurumlarda bulunan hükümlü ve tutukluların çoğunluğu tarafından Süper Lig yayınlarının izlenmesine yönelik idareye bir başvuru yapılmadığı, bu nedenle yeni sezon için aboneliğin yenilenmediği ifade edildi.
"ÖZEL BİR UYGULAMA SÖZ KONUSU DEĞİL"
Bilgilendirmede, söz konusu durumun herhangi bir hükümlü veya tutuklu grubuna yönelik özel bir uygulama olmadığı vurgulandı.
Süper Lig yayınlarının izlenememesinin kişilerin maç izleme hakkının kaldırılmasıyla ilgili olmadığı belirtilerek, durumun aboneliğin ticari statüye geçirilmesinden kaynaklanan teknik ve mali sorunlar ile hükümlü ve tutukluların çoğunluğunun bu yönde talepte bulunmamasından kaynaklandığı bildirildi.