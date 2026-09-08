Türkiye'den Ratko Mladic için Sırbistan'da düzenlenen cenaze törenine tepki: İstismar edilmesi kabul edilemez
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, savaş suçlusu Ratko Mladic için Sırbistan’da düzenlenen cenaze törenine tepki göstererek "Ağır suçların ve yaşanan acıların inkarı anlamına gelecek şekilde istismar edilmesi kabul edilemez" dedi. Bu tür adımların mağdurların acılarını derinleştirdiğini ve bölgedeki barış çabalarına zarar verdiğini vurgulayan Keçeli, Balkanlar'ın huzurlu ve ortak bir geleceğe ihtiyacı olduğunun altını çizdi.
Bosna Kasabı Ratko Mladic için Sırbistan'da bir kahraman gibi cenaze töreni düzenlenmesine Türkiye'den tepki geldi.
"İNSANİ ACILARIN İSTİSMARI"
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlularından Ratko Mladic için düzenlenen cenaze törenine ilişkin, "Soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından ötürü uluslararası mahkemelerce kesin hükümle mahkum edilmiş olan Ratko Mladic'in cenaze töreninin, işlenen ağır suçların ve yaşanan insani acıların inkarı anlamına gelecek şekilde istismar edilmesi kabul edilemez." dedi.
Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlularından "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic için cenaze töreni düzenlenmesiyle ilgili paylaşım yaptı.
Paylaşımda Keçeli, "Soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından ötürü uluslararası mahkemelerce kesin hükümle mahkum edilmiş olan Ratko Mladic'in cenaze töreninin, işlenen ağır suçların ve yaşanan insani acıların inkarı anlamına gelecek şekilde istismar edilmesi kabul edilemez." ifadesini kullandı.
Söz konusu mahkeme kararlarının reddedilmesi veya hüküm giymiş faillerin kahramanlaştırılmaya çalışılmasının, mağdurların ve yakınlarının acılarını derinleştirdiğine işaret eden Keçeli, bunun bölgede barış ve uzlaşı yönünde yıllardır kararlılıkla sürdürülen çabalara zarar verdiğini vurguladı.
Keçeli, Balkanlar'ın ihtiyacının, geçmişten gerekli derslerin çıkarılarak huzurlu, müreffeh ve ortak bir geleceğin birlikte inşa edilmesi olduğunu belirterek, başta Srebrenitsa Soykırımı kurbanları olmak üzere Bosna Savaşı sırasında hayatını kaybeden tüm masum insanları saygıyla andığını ve yakınlarının acılarını paylaştığını kaydetti.