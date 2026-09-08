Bosna Kasabı Ratko Mladic için Sırbistan'da bir kahraman gibi cenaze töreni düzenlenmesine Türkiye'den tepki geldi.

Ratko Mladic'in cenaze töreni. Fotoğraflar: Reuters, Takvim "İNSANİ ACILARIN İSTİSMARI" Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlularından Ratko Mladic için düzenlenen cenaze törenine ilişkin, "Soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından ötürü uluslararası mahkemelerce kesin hükümle mahkum edilmiş olan Ratko Mladic'in cenaze töreninin, işlenen ağır suçların ve yaşanan insani acıların inkarı anlamına gelecek şekilde istismar edilmesi kabul edilemez." dedi. Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlularından "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic için cenaze töreni düzenlenmesiyle ilgili paylaşım yaptı.