CANLI YAYIN
Geri

Türkiye'den Ratko Mladic için Sırbistan'da düzenlenen cenaze törenine tepki: İstismar edilmesi kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, savaş suçlusu Ratko Mladic için Sırbistan’da düzenlenen cenaze törenine tepki göstererek "Ağır suçların ve yaşanan acıların inkarı anlamına gelecek şekilde istismar edilmesi kabul edilemez" dedi. Bu tür adımların mağdurların acılarını derinleştirdiğini ve bölgedeki barış çabalarına zarar verdiğini vurgulayan Keçeli, Balkanlar'ın huzurlu ve ortak bir geleceğe ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Türkiye'den Ratko Mladic için Sırbistan'da düzenlenen cenaze törenine tepki: İstismar edilmesi kabul edilemez

Bosna Kasabı Ratko Mladic için Sırbistan'da bir kahraman gibi cenaze töreni düzenlenmesine Türkiye'den tepki geldi.

Ratko Mladic'in cenaze töreni. Fotoğraflar: Reuters, TakvimRatko Mladic'in cenaze töreni. Fotoğraflar: Reuters, Takvim

"İNSANİ ACILARIN İSTİSMARI"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlularından Ratko Mladic için düzenlenen cenaze törenine ilişkin, "Soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından ötürü uluslararası mahkemelerce kesin hükümle mahkum edilmiş olan Ratko Mladic'in cenaze töreninin, işlenen ağır suçların ve yaşanan insani acıların inkarı anlamına gelecek şekilde istismar edilmesi kabul edilemez." dedi.

Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlularından "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic için cenaze töreni düzenlenmesiyle ilgili paylaşım yaptı.

Öncü Keçeli'nin açıklamasıÖncü Keçeli'nin açıklaması

Paylaşımda Keçeli, "Soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından ötürü uluslararası mahkemelerce kesin hükümle mahkum edilmiş olan Ratko Mladic'in cenaze töreninin, işlenen ağır suçların ve yaşanan insani acıların inkarı anlamına gelecek şekilde istismar edilmesi kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Söz konusu mahkeme kararlarının reddedilmesi veya hüküm giymiş faillerin kahramanlaştırılmaya çalışılmasının, mağdurların ve yakınlarının acılarını derinleştirdiğine işaret eden Keçeli, bunun bölgede barış ve uzlaşı yönünde yıllardır kararlılıkla sürdürülen çabalara zarar verdiğini vurguladı.

Ratko Mladic'in cenaze töreni. Ratko Mladic'in cenaze töreni.

Keçeli, Balkanlar'ın ihtiyacının, geçmişten gerekli derslerin çıkarılarak huzurlu, müreffeh ve ortak bir geleceğin birlikte inşa edilmesi olduğunu belirterek, başta Srebrenitsa Soykırımı kurbanları olmak üzere Bosna Savaşı sırasında hayatını kaybeden tüm masum insanları saygıyla andığını ve yakınlarının acılarını paylaştığını kaydetti.

Bosna Kasabı Ratko Mladiç öldü! Srebrenitsa soykırımının baş sorumlularındandı: 16 yıl saklandı hapishanede öldüBosna Kasabı Ratko Mladiç öldü! Srebrenitsa soykırımının baş sorumlularındandı: 16 yıl saklandı hapishanede öldü

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye'den Ratko Mladic için Sırbistan'da düzenlenen cenaze törenine tepki: İstismar edilmesi kabul edilemez-5 Türkiye'den Ratko Mladic için Sırbistan'da düzenlenen cenaze törenine tepki: İstismar edilmesi kabul edilemez-6 Türkiye'den Ratko Mladic için Sırbistan'da düzenlenen cenaze törenine tepki: İstismar edilmesi kabul edilemez-7

2026-2027 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı: Öğrencilerin yüzde 90'ı yerleşti
SONRAKİ HABER

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı
Beyza Türkyılmaz
Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler