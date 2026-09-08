KYK yurt yerleştirme sonuçları e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sorgulanabiliyor. KYK YURT SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ Öğrenciler, başvuru sonuçlarını YURTKUR'un resmi web sitesi "www.kyk.gsb.gov.tr" adresinden de öğrenebilir.

Yükseköğretim öğrencileri için Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçları açıklandı. KYK YURT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Bak, 81 ilde yeni dönem için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek "Yatak kapasitemizde yüzde 439 oranında artış sağladık" ifadelerini kullandı.

Yerleştirme sonuçlarının gençlere ve ailelerine hayırlı olmasını temenni eden Bak, "Bu yıl ilk yerleştirme sonucunda bir rekora imza atarak yüzde 90 oranında öğrencimizi yurtlarımıza yerleştirdik. Geçen yıl bu oran yüzde 87'ydi." dedi. Yeni eğitim öğretim dönemine başlayacak tüm gençlere başarı dileyen Bak, "Uzun ve yoğun bir hazırlık döneminin ardından üniversiteye yerleşen gençlerimizi gönülden kutluyor, her birine başarılarla dolu bir yükseköğrenim hayatı temenni ediyorum. GSB olarak üniversiteye ilk adımını atan ya da öğrenimini sürdüren bütün gençlerimizi, nitelikli hizmet anlayışımız ve güçlü yurt altyapımızla karşılamaya hazırız." diye konuştu.

YERLEŞTİRMEDE REKOR Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, Cebeci Site Kız Öğrenci Yurdu'ndaki GSB Yurt Koordinasyon Merkezi'nde, 2026-27 yılı eğitim öğretim dönemi bakanlık yurtlarına başvuru ve yerleştirme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.





SONUÇLARIN ARDINDAN ADAYLAR NE YAPACAK?

KYK yurt sonuçları ilan edildikten sonra adayların sırasıyla kayıt işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Belirlenen süre zarfında işlem yapmayan adayların yurt hakkı, yedek adaylara devrediliyor.

Sonuçlar ilan edildikten sonra adaylar, taahhütname onayı yapacak ve ilk kayıt ücretini yatıracak. Yurt hakkı elde eden ancak yurtta kalmak istemeyen öğrenciler, ilk kayıt ücretini yatırmadığı durumda yurt hakkı iptal olacak.



İlk kayıt ücretinin süresi içerisinde ödenmesi durumunda ilgili yurt müdürlüğüne başvurarak taahhütname onayının yapılması gerekmektedir.

İLK KAYIT ÜCRETİ NEYİ KAPSIYOR? İlk kayıt ücretinin içerisinde öğrencinin yurda yerleştirildiği tarihe göre hesaplanan gün bazındaki yatak ücreti ile güvence bedeli bulunuyor. Bu nedenle ilk kayıt sırasında herkes için aynı miktarın ödenmesi söz konusu olmayabilir. Ödenecek tutar; öğrencinin yerleştirildiği yurt, kayıt tarihi ve yurda ilişkin ücretlendirmeye göre değişiklik gösterebilir. KYK ilk kayıt ücretinde öğrencilerin ödeyeceği kesin tutar, yerleştirme işleminin ardından sistem üzerinden belirleniyor.



YENİ DÖNEM 14 EYLÜL'DE BAŞLIYOR



Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM), yurtlarda 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için hizmet başlangıç tarihini geçtiğimiz günlerde yayımladığı duyuruyla paylaşmıştı. KYK yurtlarında yeni dönem 14 Eylül 2026 tarihinde başlayacak.