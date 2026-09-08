KYK yurt sonuçları açıklandı: 'Yurt kazandı' yazan öğrenci taahhütname onayı ve ilk kayıt ücretiyle hakkını kesinleştirecek
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakan Bak, bir rekor kırılarak öğrencilerin yüzde 90 oranında yurtlara yerleştiğini bildirdi. KYK yurt yerleştirme sonuçları e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sorgulanabiliyor. Takvim.com.tr, izlenecek adımları ve oda tipine göre yurt fiyatlarını sizler için derledi.
Yükseköğretim öğrencileri için Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçları açıklandı.
KYK YURT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
KYK yurt yerleştirme sonuçları e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sorgulanabiliyor.
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Öğrenciler, başvuru sonuçlarını YURTKUR'un resmi web sitesi "www.kyk.gsb.gov.tr" adresinden de öğrenebilir.
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı!
YERLEŞTİRMEDE REKOR
Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, Cebeci Site Kız Öğrenci Yurdu'ndaki GSB Yurt Koordinasyon Merkezi'nde, 2026-27 yılı eğitim öğretim dönemi bakanlık yurtlarına başvuru ve yerleştirme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yerleştirme sonuçlarının gençlere ve ailelerine hayırlı olmasını temenni eden Bak, "Bu yıl ilk yerleştirme sonucunda bir rekora imza atarak yüzde 90 oranında öğrencimizi yurtlarımıza yerleştirdik. Geçen yıl bu oran yüzde 87'ydi." dedi.
Yeni eğitim öğretim dönemine başlayacak tüm gençlere başarı dileyen Bak, "Uzun ve yoğun bir hazırlık döneminin ardından üniversiteye yerleşen gençlerimizi gönülden kutluyor, her birine başarılarla dolu bir yükseköğrenim hayatı temenni ediyorum. GSB olarak üniversiteye ilk adımını atan ya da öğrenimini sürdüren bütün gençlerimizi, nitelikli hizmet anlayışımız ve güçlü yurt altyapımızla karşılamaya hazırız." diye konuştu.
Bak, 81 ilde yeni dönem için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek "Yatak kapasitemizde yüzde 439 oranında artış sağladık" ifadelerini kullandı.
SONUÇLARIN ARDINDAN ADAYLAR NE YAPACAK?
KYK yurt sonuçları ilan edildikten sonra adayların sırasıyla kayıt işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Belirlenen süre zarfında işlem yapmayan adayların yurt hakkı, yedek adaylara devrediliyor.
Sonuçlar ilan edildikten sonra adaylar, taahhütname onayı yapacak ve ilk kayıt ücretini yatıracak. Yurt hakkı elde eden ancak yurtta kalmak istemeyen öğrenciler, ilk kayıt ücretini yatırmadığı durumda yurt hakkı iptal olacak.
İlk kayıt ücretinin süresi içerisinde ödenmesi durumunda ilgili yurt müdürlüğüne başvurarak taahhütname onayının yapılması gerekmektedir.
İLK KAYIT ÜCRETİ NEYİ KAPSIYOR?
İlk kayıt ücretinin içerisinde öğrencinin yurda yerleştirildiği tarihe göre hesaplanan gün bazındaki yatak ücreti ile güvence bedeli bulunuyor. Bu nedenle ilk kayıt sırasında herkes için aynı miktarın ödenmesi söz konusu olmayabilir. Ödenecek tutar; öğrencinin yerleştirildiği yurt, kayıt tarihi ve yurda ilişkin ücretlendirmeye göre değişiklik gösterebilir.
KYK ilk kayıt ücretinde öğrencilerin ödeyeceği kesin tutar, yerleştirme işleminin ardından sistem üzerinden belirleniyor.
YENİ DÖNEM 14 EYLÜL'DE BAŞLIYOR
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM), yurtlarda 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için hizmet başlangıç tarihini geçtiğimiz günlerde yayımladığı duyuruyla paylaşmıştı. KYK yurtlarında yeni dönem 14 Eylül 2026 tarihinde başlayacak.
YURT ÜCRETİ 1590 TL'YE YÜKSELDİ
GSB yurtlarında ücretler binanın fiziki özellikleri, oda kapasitesi ve öğrencilere sunulan imkânlara göre değişebiliyor. Bu nedenle öğrencinin ödeyeceği kesin tutar, yerleştirildiği yurda göre farklılaşabiliyor. 1'inci tipten 6'ncı tipe kadar yurt kategorilerine göre hazırlanmış ayrıntılı ücret tarifesi ayrıca duyururulması bekleniyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne (KYK) bağlı öğrenci yurtlarında 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak ücretler artırıldı.
Buna göre; geçen yıl aylık 1290 TL olan yurt ücreti 1590 TL'ye yükseldi. Böylece ücretteki artış oranı yaklaşık yüzde 23.3 oldu. Yeni fiyatlar belirlenirken temmuz ayı enflasyon verileri dikkate alındı. Yeni ücret üzerinden hesaplandığında bir öğrencinin aylık barınma gideri geçen döneme göre 300 TL artacak.
ODA TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ
1. tip ve 2.tip: tip yurtlar genellikle 6-8 öğrencilik odalardan oluşuyor. Tip 1-2 KYK yurdunda kalan öğrencilerin barınma, yemek ve güvenlik ihtiyaçları karşılanıyor. Bu yurtta sabah kahvaltısı ve akşam yemeği bulunuyor.
3. tip ve 4. tip: KYK yurtlarında oda büyüklüğüne göre kişi sayısı 2-4 kişi olarak değişebiliyor. Odalarda çalışma masası, buz dolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır. Banyo ve tuvalet ortak kullanım alanı olabiliyor.
5. tip ve 6. tip: KYK yurtları diğer tiplere göre en yüksek yurt ücreti ve depozito ücretine sahiptir ve bu yurtlarda odalar 1, 2 ve 3 kişiliktir. 5 ve 6. tip yurtlarda tuvalet ve banyolar her odada bulunuyor.
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