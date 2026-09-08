Kaza, saat 03.30 sıralarında meydana geldi. İBB'ye bağlı 23 LF 218 plakalı yol asfaltlama kamyonunun sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Virajı alamayan kamyon, Avcılar Ambarlı Alt Geçit yoluna düştü.

Yoldan geçenler kazayı görünce sürücünün yardımına koştu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı şoför, en yakın hastaneye kaldırıldı.