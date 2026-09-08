Avcılar'da İBB'ye ait asfalt kamyonu alt geçit yoluna düştü: Yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı
İstanbul Avcılar'da İBB'ye bağlı yol asfaltlama kamyonu, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak Ambarlı Alt Geçit yoluna düştü. Kazada yaralanan kamyon şoförü hastaneye kaldırılırken, çift yönlü kapatılan yol kamyonun vinçle kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
İstanbul Avcılar'da İBB'ye bağlı yol asfaltlama kamyonu, D-100 Karayolu Ambarlı yan yolda kontrolden çıkarak alt geçit yoluna düştü. Kazada yaralanan kamyon şoförü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 03.30 sıralarında meydana geldi. İBB'ye bağlı 23 LF 218 plakalı yol asfaltlama kamyonunun sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Virajı alamayan kamyon, Avcılar Ambarlı Alt Geçit yoluna düştü.
Yoldan geçenler kazayı görünce sürücünün yardımına koştu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı şoför, en yakın hastaneye kaldırıldı.
YOL ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI
Polis ekipleri, bölgede ikinci bir kaza yaşanmaması için alt geçit yolunu çift yönlü olarak araç trafiğine kapattı. Sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirildi.
KAMYON VİNÇLE KALDIRILDI
Alt geçit yoluna düşen asfaltlama kamyonu, yürütülen çalışmanın ardından vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesiyle birlikte araç geçişine yeniden izin verildi.
Polis, kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.