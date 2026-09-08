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İstanbul'da DEAŞ'a finansman operasyonu! MASAK hesap hareketleri mercek altında: 9 şüpheli gözaltında

İstanbul'da terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmada MASAK tarafından gönderilen hesap hareketleri incelemeye alındı. DEAŞ ve diğer terör örgütleri kapsamında haklarında adli işlem yapılan çok sayıda kişiyle para transferi gerçekleştirdiği belirlenen 9 şüpheli, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

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İstanbul'da DEAŞ'a finansman operasyonu! MASAK hesap hareketleri mercek altında: 9 şüpheli gözaltında

İstanbul'da terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun, MASAK tarafından gönderilen hesap hareketlerinin incelenmesinin ardından gerçekleştirildiği bildirildi.

MASAK HESAP HAREKETLERİ İNCELENDİ

İstanbul'da DEAŞ'a finansman operasyonu! MASAK hesap hareketleri mercek altında: 9 şüpheli gözaltında-2

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçuna ilişkin çalışma başlattı.

MASAK tarafından gönderilen hesap hareketlerini inceleyen ekipler, çatışma bölgeleriyle bağlantılı kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüphelileri tespit etti.

Yapılan incelemede şüphelilerin, DEAŞ ve diğer terör örgütleri kapsamında haklarında adli işlem yapılan çok sayıda kişiyle para transferi gerçekleştirdiği belirlendi.

9 ŞÜPHELİ EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDI

İstanbul'da DEAŞ'a finansman operasyonu! MASAK hesap hareketleri mercek altında: 9 şüpheli gözaltında-3

Polis ekipleri, yürütülen çalışmaların ardından 8 Eylül'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Gözaltına alınan 9 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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