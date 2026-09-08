2026-2027 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı: Öğrencilerin yüzde 90'ı yerleşti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakan Bak, bir rekor kırılarak öğrencilerin yüzde 90 oranında yurtlara yerleştiğini bildirdi. KYK yurt yerleştirme sonuçları e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sorgulanabiliyor. Takvim.com.tr, izlenecek adımları ve oda tipine göre yurt fiyatlarını sizler için derledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı!
Öğrencilerin yüzde 90 oranında yurtlara yerleştirildiği öğrenildi.
KYK YURT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
KYK yurt yerleştirme sonuçları e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sorgulanabiliyor.
KYK YURT SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Sonuç ekranında durumu " Yurt kazandı" olarak yer alan adaylar yurtlara konaklama hakkı elde etti.
KYK yurt yerleştirme sonuçları ekranında kayıt hakkı elde edilen yurdun adı, açık adresi ve kayıt için gerekli bilgiler yer alıyor.
SONUÇLARIN ARDINDAN ADAYLAR NE YAPACAK?
KYK yurt sonuçları ilan edildikten sonra adayların sırasıyla kayıt işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Belirlenen süre zarfında işlem yapmayan adayların yurt hakkı, yedek adaylara devrediliyor.
Sonuçlar ilan edildikten sonra adaylar, taahhütname onayı yapacak ve ilk kayıt ücretini yatıracak. Yurt hakkı elde eden ancak yurtta kalmak istemeyen öğrenciler, ilk kayıt ücretini yatırmadığı durumda yurt hakkı iptal olacak.
İlk kayıt ücretinin süresi içerisinde ödenmesi durumunda ilgili yurt müdürlüğüne başvurarak taahhütname onayının yapılması gerekmektedir.
Geçtiğimiz yıl yurt ücretleri, oda tipine göre 750 TL ile 1250 TL arasında değişiyordu.
1.tip: 750 TL
2.tip: 850 TL
3.tip: 850 TL
4.tip: 1050 TL
5.tip: 1150 TL
6.tip: 1250 TL
ODA TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ
1. tip ve 2.tip: tip yurtlar genellikle 6-8 öğrencilik odalardan oluşuyor. Tip 1-2 KYK yurdunda kalan öğrencilerin barınma, yemek ve güvenlik ihtiyaçları karşılanıyor. Bu yurtta sabah kahvaltısı ve akşam yemeği bulunuyor.
3. tip ve 4. tip: KYK yurtlarında oda büyüklüğüne göre kişi sayısı 2-4 kişi olarak değişebiliyor. Odalarda çalışma masası, buz dolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır. Banyo ve tuvalet ortak kullanım alanı olabiliyor.
5. tip ve 6. tip: KYK yurtları diğer tiplere göre en yüksek yurt ücreti ve depozito ücretine sahiptir ve bu yurtlarda odalar 1, 2 ve 3 kişiliktir. 5 ve 6. tip yurtlarda tuvalet ve banyolar her odada bulunuyor.