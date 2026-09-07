Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven hakkında uyuşturucu soruşturması: Saç örneği pozitif çıktı
Etimesgut Belediyesi yönetiminde uyuşturucu testi pozitif çıkan isimlere bir yenisi daha eklendi. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun kan ve idrarında THC metaboliti, yardımcısı Mutlu Kerimoğlu’nda kokain tespit edilmesinin ardından bu kez Taylan Özgüven’in saç örneğinde, “bonzai” adıyla piyasaya sürülen ürünlerde bulunabilen 5F-ADB ve MDMB-INACA çıktı. Beş ayrı numunenin dokuz yöntemle incelendiği raporda kan, idrar ve tırnak örnekleri negatif sonuçlanırken Özgüven hakkında TCK’nin 191/1. maddesi kapsamında ayrı soruşturma başlatıldı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven hakkında, uyuşturucu madde kullandığı yönündeki ihbar üzerine ayrı bir soruşturma başlattı.
Özgüven hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 191/1. maddesi kapsamında işlem yapıldı. Ankara Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edilen Özgüven'den kan, idrar, saç, el tırnağı ve ayak tırnağı örnekleri alındı.
SAÇ ÖRNEĞİNDE İKİ FARKLI SENTETİK KANNABİNOİD
Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesince hazırlanan raporda, Özgüven'in saç örneğinde, "bonzai" adıyla piyasaya sürülen ürünlerde bulunabilen sentetik kannabinoid türü 5F-ADB ve MDMB-INACA tespit edildiği bildirildi.
Kan, idrar, el tırnağı ve ayak tırnağı örneklerinde ise uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmadı.
KAN ÖRNEĞİNDE İLAÇ ETKEN MADDESİ BULUNMADI
Özgüven'in kan örneğinde herhangi bir ilaç etken maddesine rastlanmazken idrar ve saç örneklerinde alerji tedavisinde kullanılan setirizin/levosetirizin tespit edildi. El ve ayak tırnağı örneklerinde de ilaç etken maddesi bulunmadı.
BEŞ AYRI NUMUNE İNCELENDİ
Adli Tıp raporuna göre Özgüven'den 4 mililitre kan, 6 mililitre idrar, 500 miligram/2 santimetre saç örneği ile 10'ar miligram el ve ayak tırnağı örneği alındı. Numunelerin Adli Tıp Kurumu tarafından alındığı belirtildi.
DOKUZ FARKLI ANALİZ YÖNTEMİ KULLANILDI
Raporda numunelerin incelenmesinde dokuz farklı analiz yönteminden yararlanıldığı kaydedildi. İncelemelerde Head Space/Gaz Kromatografisi (HS/GC) yöntemiyle kantitatif etanol analizi, GC/MS, LC/MS/MS, HS/GC/MS, ICP/MS, HS/GC/FID, CO-Oximetre, LC-HR/MS (ORBITRAP) ve LC-HR/MS (Q-TOF) yöntemleri kullanıldı.
Uyuşturucu, uyarıcı ve ilaç etken maddelerine ilişkin bulguların LC/MS/MS ve LC-HR/MS (ORBITRAP) yöntemleriyle elde edildiği belirtildi.
BELEDİYE YÖNETİMİNDE ÜÇÜNCÜ POZİTİF SONUÇ
Taylan Özgüven, Etimesgut Belediyesi yönetiminde uyuşturucu testi pozitif çıkan üçüncü isim oldu.
Daha önce tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun kan ve idrar örneklerinde esrarın etkin maddesi THC'nin metaboliti olan THC-COOH tespit edilmişti. Beşikçioğlu'nun kanındaki THC-COOH seviyesinin 22 ng/mL olduğu belirtilmişti.
Tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı ve FADO işletmecisi Mutlu Kerimoğlu'nun toksikolojik incelemesi de kokain yönünden pozitif sonuç vermişti.
55 ŞÜPHELİYE OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesindeki ihale, otopark kiralama, imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 30 Temmuz'da operasyon düzenlenmişti.
Aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile Belediye Başkan Yardımcıları Mutlu Kerimoğlu ve Taylan Özgüven'in de bulunduğu 55 şüpheli gözaltına alınmıştı.
İşlemlerin ardından Beşikçioğlu, Kerimoğlu ve Özgüven'in de aralarında bulunduğu 40 şüpheli tutuklanmıştı.Taylan Özgüven hakkında uyuşturucu madde kullanma iddiasıyla TCK'nin 191/1. maddesi kapsamında ayrı bir soruşturma başlatıldı.
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