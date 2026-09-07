Uyuşturucu, uyarıcı ve ilaç etken maddelerine ilişkin bulguların LC/MS/MS ve LC-HR/MS (ORBITRAP) yöntemleriyle elde edildiği belirtildi.

Raporda numunelerin incelenmesinde dokuz farklı analiz yönteminden yararlanıldığı kaydedildi. İncelemelerde Head Space/Gaz Kromatografisi (HS/GC) yöntemiyle kantitatif etanol analizi, GC/MS, LC/MS/MS, HS/GC/MS, ICP/MS, HS/GC/FID, CO-Oximetre, LC-HR/MS (ORBITRAP) ve LC-HR/MS (Q-TOF) yöntemleri kullanıldı.

BELEDİYE YÖNETİMİNDE ÜÇÜNCÜ POZİTİF SONUÇ

Taylan Özgüven, Etimesgut Belediyesi yönetiminde uyuşturucu testi pozitif çıkan üçüncü isim oldu.

Daha önce tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun kan ve idrar örneklerinde esrarın etkin maddesi THC'nin metaboliti olan THC-COOH tespit edilmişti. Beşikçioğlu'nun kanındaki THC-COOH seviyesinin 22 ng/mL olduğu belirtilmişti.

Tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı ve FADO işletmecisi Mutlu Kerimoğlu'nun toksikolojik incelemesi de kokain yönünden pozitif sonuç vermişti.

55 ŞÜPHELİYE OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesindeki ihale, otopark kiralama, imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 30 Temmuz'da operasyon düzenlenmişti.

Aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile Belediye Başkan Yardımcıları Mutlu Kerimoğlu ve Taylan Özgüven'in de bulunduğu 55 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İşlemlerin ardından Beşikçioğlu, Kerimoğlu ve Özgüven'in de aralarında bulunduğu 40 şüpheli tutuklanmıştı.Taylan Özgüven hakkında uyuşturucu madde kullanma iddiasıyla TCK'nin 191/1. maddesi kapsamında ayrı bir soruşturma başlatıldı.

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