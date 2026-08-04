Erdal Beşikçioğlu’nun uyuşturucu testi pozitif çıktı!

Hakkındaki ihbarlar üzerine kan, idrar ve saç örnekleri alınan Beşikçioğlu'nun yapılan incelemeler sonucunda esrar testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının Etimesgut Belediyesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, tutuklu Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

KAN, İDRAR VE SAÇ ÖRNEKLERİ ALINDI

Soruşturma kapsamında Beşikçioğlu'ndan kan, idrar ve saç örnekleri alındı. Yapılan testlerde esrar kullanımına ilişkin sonucun pozitif olduğu belirtildi.

KAN VE İDRARDA THC-COOH TESPİT EDİLDİ

Takvim'in ulaştığı test sonucunda, Erdal Beşikçioğlu'ndan alınan kan örneğinde esrarın etkin maddesi THC'nin metaboliti olan THC-COOH'un 22 ng/mL seviyesinde tespit edildiği belirtildi. İdrar örneğinde de THC-COOH bulunduğu kaydedildi.

Belgede, "Kanda; sistematiğimizdeki uyuşturucu veya uyarıcı maddelerden esrar etkin maddesi THC metaboliti (22 ng/mL) THC-COOH bulunduğu, idrarda ise THC-COOH bulunduğu" ifadeleri yer aldı.

2014 YILINDAKİ İFADESİ GÜNDEME GELDİ

Gelişmenin ardından Beşikçioğlu'nun 2014 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifade de yeniden gündeme geldi.

Beşikçioğlu'nun söz konusu ifadesinde, "esrar içtiğim için pişmanım, bir daha kullanmayacağım" dediği belirtildi.

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