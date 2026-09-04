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İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutta ilk teslimler başlıyor: Başvuru şartlarını Başkan Erdoğan açıklayacak

İstanbul'da ilk kez uygulanacak 15 bin kiralık sosyal konut projesinde takvim netleşiyor. Bakan Murat Kurum, konutların bir kısmının tamamlandığını ve ilk teslimlerin Eylül ayında yapılacağını açıkladı. Kiralama şartları Kabine'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak, kapsamlı açıklama ise gelecek hafta yapılacak.

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İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutta ilk teslimler başlıyor: Başvuru şartlarını Başkan Erdoğan açıklayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesinde ilk konutların tamamlanmaya başlandığını önümüzdeki hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kapsamlı bir açıklama yapacağını belirtti.

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Başkan Erdoğan, Kabine sonrası kiralık konut projesinde şartları açıklayacak. (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)Başkan Erdoğan, Kabine sonrası kiralık konut projesinde şartları açıklayacak. (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

Bakan Kurum, COP31 sürecinde İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen İstanbul İklim Finansmanı Zirvesi'nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutta ilk teslimler başlıyor: Başvuru şartlarını Başkan Erdoğan açıklayacak-3



Bakan Kurum kiralık sosyal konut projesinin İstanbul'da ne zaman hayata geçeceğine yönelik soruyu şöyle cevapladı:

"Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini sayın Cumhurbaşkanımız tüm milletimize ilan etti. Bu kapsamda 500 bin konutu 81 ilimizde yapıyoruz. Buna ilave olarak da İstanbul'umuzda 15 bin kiralık konut uygulamasını ilk kez hayata geçiriyoruz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat KurumÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

İstanbul'da kira fiyatlarının aşağı çekilmesi, dar gelirli vatandaşlarımızın desteklenmesi açısından bu projeyi önemsiyoruz. Bu hafta Sayın Cumhurbaşkanımıza kiralık konutlara ilişkin neticelendireceğimiz şartları Kabine'de sunacağız ve Kabine sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyla ilgili açıklamalar yapacaktır."

İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutta ilk teslimler başlıyor: Başvuru şartlarını Başkan Erdoğan açıklayacak-5


ŞARTLARI BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Kiralık konutların bir kısmının tamamlandığını açıklayan Bakan Kurum, "Eylül ayı içinde ilk konutlarımızın teslimlerini de İstanbullu vatandaşlarımıza yapıyor olacağız. Bunun müjdesini de buradan vermiş olalım. Önümüzdeki hafta hangi şartlar dahilinde olabileceğini de Sayın Cumhurbaşkanımız milletimize ilan edecektir. Bu önemli. İstanbul'da hem kentsel dönüşümü de deprem dönüşümüne destek verebilmek hem de kira fiyatlarını, kira enflasyonunu aşağı çekebilmek adına bu irade ortaya konuldu ve daha da güçlendirilecek" ifadelerini kullandı.

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İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutta ilk teslimler başlıyor: Başvuru şartlarını Başkan Erdoğan açıklayacak-7 İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutta ilk teslimler başlıyor: Başvuru şartlarını Başkan Erdoğan açıklayacak-8 İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutta ilk teslimler başlıyor: Başvuru şartlarını Başkan Erdoğan açıklayacak-9

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