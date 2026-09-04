İstanbul'da kira fiyatlarının aşağı çekilmesi, dar gelirli vatandaşlarımızın desteklenmesi açısından bu projeyi önemsiyoruz. Bu hafta Sayın Cumhurbaşkanımıza kiralık konutlara ilişkin neticelendireceğimiz şartları Kabine'de sunacağız ve Kabine sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyla ilgili açıklamalar yapacaktır."



ŞARTLARI BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK



Kiralık konutların bir kısmının tamamlandığını açıklayan Bakan Kurum, "Eylül ayı içinde ilk konutlarımızın teslimlerini de İstanbullu vatandaşlarımıza yapıyor olacağız. Bunun müjdesini de buradan vermiş olalım. Önümüzdeki hafta hangi şartlar dahilinde olabileceğini de Sayın Cumhurbaşkanımız milletimize ilan edecektir. Bu önemli. İstanbul'da hem kentsel dönüşümü de deprem dönüşümüne destek verebilmek hem de kira fiyatlarını, kira enflasyonunu aşağı çekebilmek adına bu irade ortaya konuldu ve daha da güçlendirilecek" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN