Sosyal medyada aile ve toplumu ifsad eden müstehcenlik zehrine karşı etkili adımlar atılıyor.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, müstehcenlik barındırdığı iddia edilen sosyal medya hesapları ve internet bağlantıları incelemeye alındı.



184 HESABA VE İNTERNET BAĞLANTISINA ENGEL



Yapılan detaylı değerlendirmelerin ardından, tespit edilen 184 sosyal medya hesabı ve internet linkinin tamamına erişimin engellenmesine karar verildi ve yaptırım derhal uygulandı.