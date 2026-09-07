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184 "müstehcen" hesaba erişim engeli! Gizem Bağdaçiçek, Esra Rabia Ünal, Elif Karaaslan... Onlyfansçiler ve teşhirciler listede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü müstehcenlik soruşturmasında 184 hesap ve linke erişim engeli getirildi. Listede Onlyfans isimli sapkın uygulamada yayın açan ve Instagram'da abonelik sistemi ile müstehcen paylaşımlar yapan sözde fenomenler de yer aldı. Gizem Bağdaçiçek, Esra Rabia Ünal, Fidan Atalay ve Elif Karaaslan gibi teşhirci isimlerin hesapları da engellendi. Öte yandan müstehcen içeriklerin incelenmesine devam edildiği öğrenildi.

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184 "müstehcen" hesaba erişim engeli! Gizem Bağdaçiçek, Esra Rabia Ünal, Elif Karaaslan... Onlyfansçiler ve teşhirciler listede

Sosyal medyada aile ve toplumu ifsad eden müstehcenlik zehrine karşı etkili adımlar atılıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, müstehcenlik barındırdığı iddia edilen sosyal medya hesapları ve internet bağlantıları incelemeye alındı.

184 HESABA VE İNTERNET BAĞLANTISINA ENGEL

Yapılan detaylı değerlendirmelerin ardından, tespit edilen 184 sosyal medya hesabı ve internet linkinin tamamına erişimin engellenmesine karar verildi ve yaptırım derhal uygulandı.

184 "müstehcen" hesaba erişim engeli! Gizem Bağdaçiçek, Esra Rabia Ünal, Elif Karaaslan... Onlyfansçiler ve teşhirciler listede-2

ONLYFANSÇİLER VE INSTAGRAM'DAKİ ABONE TÜCCARLARI LİSTEDE

Takvim.com.tr, hesabına müstehcenlikten erişim engeli getirilen isimlerin listesine ulaştı.

184 "müstehcen" hesaba erişim engeli! Gizem Bağdaçiçek, Esra Rabia Ünal, Elif Karaaslan... Onlyfansçiler ve teşhirciler listede-3


Listede Onlyfans isimli sapkın uygulamada yayın açan ve Instagram'da abonelik sistemi ile müstehcen paylaşımlar yapan fenomenler yerini aldı.

O isimler şu şekilde:

- Esra Rabia Ünal

- Fidan Atalay

- Elif Karaaslan

- Ayşe Çelik

- Gizem Bağdaçiçek

- Ebru Arman

- Alya Vural

- Zeynep Çağış

- Berilşah

- Mika Slowana

- Wettpolly

- Ben Zelal

184 "müstehcen" hesaba erişim engeli! Gizem Bağdaçiçek, Esra Rabia Ünal, Elif Karaaslan... Onlyfansçiler ve teşhirciler listede-4


İNCELEME SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında sosyal medya hesaplarında yayımlanan içeriklerin incelenmesine devam edildiği öğrenildi.

BAŞSAVCILIKTAN YAZILI AÇIKLAMA

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yazılı açıklama yapıldı.

184 "müstehcen" hesaba erişim engeli! Gizem Bağdaçiçek, Esra Rabia Ünal, Elif Karaaslan... Onlyfansçiler ve teşhirciler listede-5


Mezkur açıklamadan öne çıkanlar şöyle:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosunca yürütülen 2026/156131 sayılı müstehcenlik soruşturması kapsamında, soruşturmaya konu sosyal medya hesaplarına yönelik erişimin engellenmesi ve içeriklerin çıkarılması talep edilmiştir.

Başsavcılığın 1 Eylül 2026 tarihli talebi, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 28 Temmuz 2026 tarih ve 1547 sayılı kararı uyarınca görevli sulh ceza hâkimliğince incelenmiştir.

Yapılan inceleme sonucunda talebin kabulüne karar verilerek, müstehcen içerik bulunduğu değerlendirilen toplam 184 X ve Instagram hesabına erişimin engellenmesine ve söz konusu içeriklerin çıkarılmasına karar verilmiştir.

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