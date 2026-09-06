İstanbul’daki Anyma konserinin iptaliyle dünyadaki örnekler gündemde: ABD, Fransa, Sırbistan ve Singapur’da benzer kararlar alındı
Sahne şovlarında satanist estetiği ve dini inançlara saldırı niteliği taşıyan figürleri kullanan gruplara yönelik küresel tepki büyüyor. Anyma isimli grubun İstanbul programının iptal edilmesinin yankıları sürerken, geçmiş yıllarda Watain, Batushka ve Twin Temple gibi benzer grupların da kamu düzenini bozma ve dini uyumu zedeleme gerekçelerle çeşitle ülkelerde sahneden men edildiği ortaya çıktı. ABD, Fransa, Sırbistan ve Singapur gibi ülkelerde devlet kurumları veya halkın sert tepkisiyle karşılaşan satanist grupların müzik adı altında karanlık ritüellerini kitlelere dayatması engellendi.
İstanbul'da sahne alması beklenen Anyma'nın karanlık ritüeller barındıran gösterisinin iptal edilmesi, dünya genelinde sapkın temalı konserlere karşı sergilenen kararlı duruşu yeniden gündeme taşıdı.
SANSÜR DEĞİL TEDBİR
Türkiye'de 12 Eylül tarihinde İstanbul'da düzenlenmesi planlanan Anyma konseri, sahne gösterilerindeki ritüel çağrışımlı rahatsız edici görüntüler üzerine yükselen haklı tartışmaların ardından iptal edildi.
Toplumsal değerleri hedef alan bu karanlık şovun iptali geniş yankı uyandırırken, benzer tedbirlerin dünyanın birçok ülkesinde alındığı öğrenildi
ABD'DE AİLE HASSASİYETİYLE İPTAL
Sabah gazetesinden Harun Sekmen'in haberine göre, sapkın imgelere ABD'den net tepki geldi.
Satanik estetiğiyle tanınan Twin Temple grubu, country sanatçısı Charley Crockett'in turnesindeki iki gösteriden çıkarıldı.
Satanik imgeleri sahne gösterisinin önemli parçası haline getiren grubun turne dışı bırakılması olumlu karşılandı.
FRANSA'DA SATANİZME GEÇİT VERİLMEDİ
Avrupa kıtasında sivil toplum, karanlık temalı gösterilere geçit vermedi.
İsveçli şarkıcı Anna von Hausswolff, 2021 yılında Fransa'da benzer tartışmanın merkezine oturdu.
Hausswolff'un Nantes'ta gerçekleştirmesi planlanan konseri, kendisini "satanist" olmakla suçlayan Katolik protestocuların salon girişini bloke etmesi sonucu yapılamadı.
Paris'taki konser de güvenlik endişeleri nedeniyle iptal edildi.
SIRBİSTAN'DA DİNİ HASSASİYET İPTAL GETİRDİ
Polonyalı black metal grubu Batushka'nın 2023 yılında Belgrad'da sahne alması da mümkün olmadı.
Grubun Ortodoks Hristiyan sembollerini ve ayin estetiğini gösteri içinde kullanması, Sırbistan'daki Ortodoks çevrelerin sert tepkisine yol açtı.
Gelen protestoların ardından konser iptal edilirken, toplumsal ve dini tepkinin organizasyonlar üzerindeki gücü gözler önüne serildi.
KESİN YASAK
Küresel çapta yaşanan iptallerin en dikkat çekici örneklerinden ilki Asya'da kayda geçti.
İsveçli black metal grubu Watain'in 7 Mart 2019 tarihinde Singapur'da vereceği konser, yetkililerin doğrudan müdahalesiyle engellendi.
Singapur İçişleri Bakanlığı, grubun performansının kamu düzeni ile dini ve toplumsal uyum açısından büyük risk oluşturacağını bildirdi.
Yetkililer, grubun geçmiş performanslarında kullandığı dini sembolleri ve saldırgan içerikleri dikkate alarak müzik tarihindeki en net devlet müdahalelerinden birine imza attı.