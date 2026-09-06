Toplumsal değerleri hedef alan bu karanlık şovun iptali geniş yankı uyandırırken, benzer tedbirlerin dünyanın birçok ülkesinde alındığı öğrenildi

Avrupa ve Amerika'da birçok şarkıcı ve grubun konseri, kamu düzenini tehdit eden sapkın nedenlerden dolayı yasaklandı.