DIŞ POLİTİKADA SICAK GÜNDEM

Kabinenin bir diğer önemli gündem maddesi ise dış politika olacak.

Başkan Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında yürüttüğü temasların ve zirvenin perde arkasına ilişkin detayların kabine üyeleriyle paylaşılması bekleniyor.

Suriye'deki gelişmeler de toplantının gündeminde olacak. Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasına yönelik politikası ile bölgedeki son gelişmeler değerlendirilecek.

Öte yandan ABD ile İran arasında yaşanan çatışmalar da yakından takip ediliyor. Bölgedeki gelişmelerin enerji piyasalarına yansımaları ve petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin Türkiye ekonomisine olası etkileri de ele alınacak.

Başkan Erdoğan, Suriye konusunda Türkiye'nin önceliğini, "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini sağlamak öncelikli hedefimiz olmayı sürdürüyor." sözleriyle ifade etmişti.