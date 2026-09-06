Firari şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmalar ilgili kolluk birimleri tarafından sürdürülürken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının firari şüphelilerin malvarlıkları hakkında tedbir uygulanmasına yönelik hukuki süreci de değerlendirdiği bildirildi.

Böylece soruşturmanın üç dalgası kapsamında halen firari olarak aranan toplam şüpheli sayısı 8 oldu.

Soruşturmanın 1. dalga operasyonunda Boran Rahmi Yıldırım ile Emre Fırat firari olarak aranırken, 2. dalga operasyonunda ise Murat Oral ile Yaşar Tizci'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 7 Ağustos 2026'dan itibaren yürütülen soruşturmanın önceki iki dalgasında firari durumda bulunan şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları da devam ediyor.

Halen firari durumda bulunan Barış Gökmen, Cansu Sarı, Mehmet Ali Kardam ve Muharrem Divlek'in yakalanmalarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Firari olarak aranan Sabri Berkan Baykam ile Murat Çınar'ın emniyet birimlerine teslim olmalarının ardından 3. dalga operasyondaki firari şüpheli sayısı 4'e düştü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 5 Eylül 2026'da gerçekleştirilen 3. dalga operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 17'ye yükseldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev soruşturma kapsamında, başkentteki lüks eğlence mekanlarına uzanan uyuşturucu ve fuhuş ağına yönelik üçüncü dalga operasyon gerçekleştirildi.

Emre Evren ile Enes Gülgül'ün evlerinde kokain bulunurken, Kahraman Çelik'in evinde ise kırmızı reçeteli ilaçlar ele geçirildi.

Reyhan Çağla Baykam'ın evinde yapılan aramada esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Firari olarak aranan Sabri Berkan Baykam ile Murat Çınar'ın daha sonra emniyet birimlerine teslim olmasıyla 3. dalga operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 17'ye yükseldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 5 Eylül'de 3. dalga operasyon için düğmeye basıldı.

6 FİRARİ ARANIYORDU, SAYI 4'E DÜŞTÜ

Operasyonun ilk aşamasında adreslerinde bulunamayan Muharrem Divlek, Barış Gökmen, Sabri Berkan Baykam, Mehmet Ali Kardam, Murat Çınar ve Cansu Sarı'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı.

Sabri Berkan Baykam ile Murat Çınar'ın emniyete teslim olmasıyla 3. dalga kapsamında firari olarak aranan şüpheli sayısı 4'e düştü.

Halen Barış Gökmen, Cansu Sarı, Mehmet Ali Kardam ve Muharrem Divlek firari olarak aranıyor.



Ağustos ayında başlayan ve bugüne kadar 64 şüphelinin işlem gördüğü soruşturmada 32 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İLK DALGADA KAN VE SAÇ ÖRNEKLERİNDEN KOKAİN ÇIKTI

Soruşturmanın 7 Ağustos'ta gerçekleştirilen ilk dalgasında 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Alper Kocatüfek, Elifcan Uçak, Atilla Yıldırım, Tufan Bağcı, Burçin Baysal, Celal Aksoy, İsa Hastürk, Mustafa Karlıdağ, Deniz Karamercan, Nur Kandemir ve Nazlı Gür Demir tutuklandı.

Halil İbrahim Yavuz hakkında adli kontrol kararı verilirken, Emre Fırat ile Boran Rahmi Yıldırım firari olarak kayıtlara geçti.

Adli Tıp Kurumu test sonuçlarına göre 8 şüphelide uyuşturucu madde saptandı.

Alper Kocatüfek ile Mustafa Karlıdağ'ın kan, idrar ve saç örneklerinde kokain ve metamfetamin tespit edildi. Tufan Bağcı'nın idrar ve saç örneklerinde esrar, kokain ve sentetik kannabinoid, Burçin Baysal'ın idrar ve saç örneklerinde ise kokain ve sentetik kannabinoid bulgulandı.

Elifcan Uçak, Atilla Yıldırım ve Nazlı Gür Demir'in saç örneklerinde kokain, Deniz Karamercan'ın idrar örneğinde ise kokain tespit edildi.

LÜKS RESTORANLAR VE EĞLENCE MEKANLARINA KISKAÇ

Soruşturmanın ikinci dalgası için 16 Ağustos'ta harekete geçildi.

Soruşturma, cemiyet hayatının yakından bildiği La Notte, Fado, İcaz, Hausa Lunch, Hausa ve Pearl Steakhouse gibi lüks mekanlara da uzandı.

İkinci dalgada Abdulkadir Özcan, Boran Aydoğmuş, Dilan Çakan, Eda Demirel, Engin Çakan, Erdi Limon, Fahrettin Aktaş, Fulya Önder, Mehmet Emin Akkuş, Melis Daltaban, Özge Ünal, Senem Özsüer, Serhat Güneş, Sinem Kıyamçiçek ve Tanju Tizci tutuklandı.

Mekanlar ayağında İcaz bağlantılı Hüseyin Berk Emhan ve Alp Atak ile La Notte bağlantılı Koray Alkan da cezaevine gönderildi.

Muammer Altaş, Hakan Emhan, Kaan Var, Mehmet Demirci, Öncü Şahin ve Volkan Tümer hakkında adli kontrol kararı verildi.

Pearl Steakhouse bağlantılı Murat Oral ile Yaşar Tizci firari olarak aranırken, soruşturmanın devamında Cem Tekinoğlu, Cansın Özdeş ve Siyabend Aydın da tutuklandı.

İKİNCİ DALGADA 10 ŞÜPHELİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

İkinci dalga kapsamında alınan biyolojik örneklerin incelenmesinde 10 şüphelide uyuşturucu madde saptandı.

Boran Aydoğmuş ile Engin Çakan'ın idrar örneklerinde kokain metabolitleri olan metilekgonin ve benzoilekgonin tespit edildi.

Dilan Çakan, Eda Demirel, Fahrettin Aktaş ve Sinem Kıyamçiçek'in saç örneklerinde kokain bulundu.

Erdi Limon, Mehmet Emin Akkuş ve Serhat Güneş'in kan ve idrar örneklerinde kokain, Abdulkadir Özcan'ın kan ve idrar örneklerinde ise esrar etken maddesi THC-COOH tespit edildi.