Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 3. dalga! 17 gözaltı, 4 firari için çember daralıyor
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 3. dalga operasyonda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. Sabri Berkan Baykam ile Murat Çınar'ın emniyete teslim olmasıyla bu dalgada aranan şüpheli sayısı 4'e düştü. Üç dalga kapsamında ise toplam 8 firari aranıyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 5 Eylül 2026'da gerçekleştirilen 3. dalga operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 17'ye yükseldi.
Firari olarak aranan Sabri Berkan Baykam ile Murat Çınar'ın emniyet birimlerine teslim olmalarının ardından 3. dalga operasyondaki firari şüpheli sayısı 4'e düştü.
Halen firari durumda bulunan Barış Gökmen, Cansu Sarı, Mehmet Ali Kardam ve Muharrem Divlek'in yakalanmalarına yönelik çalışmalar sürüyor.
ÜÇ DALGADA 8 FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 7 Ağustos 2026'dan itibaren yürütülen soruşturmanın önceki iki dalgasında firari durumda bulunan şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları da devam ediyor.
Soruşturmanın 1. dalga operasyonunda Boran Rahmi Yıldırım ile Emre Fırat firari olarak aranırken, 2. dalga operasyonunda ise Murat Oral ile Yaşar Tizci'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Böylece soruşturmanın üç dalgası kapsamında halen firari olarak aranan toplam şüpheli sayısı 8 oldu.
FİRARİLERİN MALVARLIKLARINA TEDBİR DEĞERLENDİRİLİYOR
Firari şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmalar ilgili kolluk birimleri tarafından sürdürülürken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının firari şüphelilerin malvarlıkları hakkında tedbir uygulanmasına yönelik hukuki süreci de değerlendirdiği bildirildi.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması, delillerin toplanması ve suç bağlantılarının bütün yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik adli işlemlerin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.
15 ŞÜPHELİ YAKALANMIŞTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 5 Eylül'de 3. dalga operasyon için düğmeye basıldı.
Eş zamanlı baskınlarda 21 şüpheliden 15'i gözaltına alındı.
Operasyonda Serhan Kızılmeşe, Uğur Hakan Alp, Mine Alp, Orbay Gökhan Demir, Reyhan Çağla Baykam, Baran Yazıcı, Berk Delibaş, Elif Beyhan, Emre Evren, Emre Anıl Yıldırım, Enes Gülgül, Mahir Satış, Elif Yıldırım, Elif Nur Akgül ve Kahraman Çelik yakalanarak emniyete götürüldü.
Firari olarak aranan Sabri Berkan Baykam ile Murat Çınar'ın daha sonra emniyet birimlerine teslim olmasıyla 3. dalga operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 17'ye yükseldi.
EVLERDEN UYUŞTURUCU VE REÇETELİ İLAÇLAR ÇIKTI
Reyhan Çağla Baykam'ın evinde yapılan aramada esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emre Evren ile Enes Gülgül'ün evlerinde kokain bulunurken, Kahraman Çelik'in evinde ise kırmızı reçeteli ilaçlar ele geçirildi.
6 FİRARİ ARANIYORDU, SAYI 4'E DÜŞTÜ
Operasyonun ilk aşamasında adreslerinde bulunamayan Muharrem Divlek, Barış Gökmen, Sabri Berkan Baykam, Mehmet Ali Kardam, Murat Çınar ve Cansu Sarı'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı.
Sabri Berkan Baykam ile Murat Çınar'ın emniyete teslim olmasıyla 3. dalga kapsamında firari olarak aranan şüpheli sayısı 4'e düştü.
Halen Barış Gökmen, Cansu Sarı, Mehmet Ali Kardam ve Muharrem Divlek firari olarak aranıyor.
İLK DALGADA KAN VE SAÇ ÖRNEKLERİNDEN KOKAİN ÇIKTI
Soruşturmanın 7 Ağustos'ta gerçekleştirilen ilk dalgasında 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Gözaltına alınan şüphelilerden Alper Kocatüfek, Elifcan Uçak, Atilla Yıldırım, Tufan Bağcı, Burçin Baysal, Celal Aksoy, İsa Hastürk, Mustafa Karlıdağ, Deniz Karamercan, Nur Kandemir ve Nazlı Gür Demir tutuklandı.
Halil İbrahim Yavuz hakkında adli kontrol kararı verilirken, Emre Fırat ile Boran Rahmi Yıldırım firari olarak kayıtlara geçti.
Adli Tıp Kurumu test sonuçlarına göre 8 şüphelide uyuşturucu madde saptandı.
Alper Kocatüfek ile Mustafa Karlıdağ'ın kan, idrar ve saç örneklerinde kokain ve metamfetamin tespit edildi. Tufan Bağcı'nın idrar ve saç örneklerinde esrar, kokain ve sentetik kannabinoid, Burçin Baysal'ın idrar ve saç örneklerinde ise kokain ve sentetik kannabinoid bulgulandı.
Elifcan Uçak, Atilla Yıldırım ve Nazlı Gür Demir'in saç örneklerinde kokain, Deniz Karamercan'ın idrar örneğinde ise kokain tespit edildi.
LÜKS RESTORANLAR VE EĞLENCE MEKANLARINA KISKAÇ
Soruşturmanın ikinci dalgası için 16 Ağustos'ta harekete geçildi.
Soruşturma, cemiyet hayatının yakından bildiği La Notte, Fado, İcaz, Hausa Lunch, Hausa ve Pearl Steakhouse gibi lüks mekanlara da uzandı.
İkinci dalgada Abdulkadir Özcan, Boran Aydoğmuş, Dilan Çakan, Eda Demirel, Engin Çakan, Erdi Limon, Fahrettin Aktaş, Fulya Önder, Mehmet Emin Akkuş, Melis Daltaban, Özge Ünal, Senem Özsüer, Serhat Güneş, Sinem Kıyamçiçek ve Tanju Tizci tutuklandı.
Mekanlar ayağında İcaz bağlantılı Hüseyin Berk Emhan ve Alp Atak ile La Notte bağlantılı Koray Alkan da cezaevine gönderildi.
Muammer Altaş, Hakan Emhan, Kaan Var, Mehmet Demirci, Öncü Şahin ve Volkan Tümer hakkında adli kontrol kararı verildi.
Pearl Steakhouse bağlantılı Murat Oral ile Yaşar Tizci firari olarak aranırken, soruşturmanın devamında Cem Tekinoğlu, Cansın Özdeş ve Siyabend Aydın da tutuklandı.
İKİNCİ DALGADA 10 ŞÜPHELİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI
İkinci dalga kapsamında alınan biyolojik örneklerin incelenmesinde 10 şüphelide uyuşturucu madde saptandı.
Boran Aydoğmuş ile Engin Çakan'ın idrar örneklerinde kokain metabolitleri olan metilekgonin ve benzoilekgonin tespit edildi.
Dilan Çakan, Eda Demirel, Fahrettin Aktaş ve Sinem Kıyamçiçek'in saç örneklerinde kokain bulundu.
Erdi Limon, Mehmet Emin Akkuş ve Serhat Güneş'in kan ve idrar örneklerinde kokain, Abdulkadir Özcan'ın kan ve idrar örneklerinde ise esrar etken maddesi THC-COOH tespit edildi.
SORUŞTURMA VE ADLİ İŞLEMLER SÜRÜYOR
5 Eylül'de gerçekleştirilen 3. dalga operasyonuyla birlikte soruşturma kapsamında işlem yapılan şüpheli sayısının 64'e ulaştığı bildirilmişti.
Önceki açıklamalara göre süreç boyunca 32 şüpheli tutuklanırken, 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 3. dalga operasyonunun ilk aşamasında ise 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Sabri Berkan Baykam ile Murat Çınar'ın teslim olmasıyla 3. dalga operasyondaki gözaltı sayısı 17'ye yükselirken, üç operasyon dalgası kapsamında firari olarak aranan şüpheli sayısı 8 olarak güncellendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin yakalanması, delillerin toplanması ve suç bağlantılarının bütün yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik adli işlemlerin titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
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