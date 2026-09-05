Gıda işletmelerine ağustosta 100 bin 128 denetim: Uygunsuzluk tespit edilenlere 186,5 milyon lira ceza uygulandı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ağustos ayında gerçekleştirilen 100 bin 128 gıda denetiminde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 186,5 milyon lira para cezası kesildiğini açıkladı. Yumaklı, vatandaşın güvenilir gıdaya erişimini riske atan ve kurallara uymayan 49 işletme hakkında ise suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de geçen ay gıda işletmelerine yönelik 100 bin 128 denetim gerçekleştirildiğini belirterek, uygunsuzluk tespit edilenlere toplam 186,5 milyon lira ceza verildiğini bildirdi.
100 BİN 128 DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.
Vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak için denetimlere aralıksız devam ettiklerini belirten Yumaklı, 1-31 Ağustos'ta yurt genelinde gıda işletmelerine yönelik 100 bin 128 denetim gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Yumaklı, denetimler sonucunda uygulanan yaptırımlara ilişkin şu bilgileri verdi:
"Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 186,5 milyon lira para cezası uygulanırken, 49 işletmeyle ilgili suç duyurusunda bulunduk. İşini hakkıyla yapan dürüst esnafımızın hakkını korurken, vatandaşlarımızın gıdasına hile karıştıranlara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek."
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Güncel