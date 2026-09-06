Kuzey Marmara Otoyolu’nda tır hafif ticari araca çarptı... Sürüklenen araç refüje çıktı: 1'i çocuk 6 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri gişeleri mevkisinde saat 06.00 sıralarında yaşanan kazada tır dehşeti yaşandı. A.Y. idaresindeki tırın, S.B. yönetimindeki hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu ortalık savaş alanına döndü. Sürüklenen araçta sıkışan 6 kişi, bölgeye sevk edilen itfaiye, jandarma ile sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
İstanbul'da Arnavutköy mevkisinde sabahın erken saatlerinde otoyolda ilerlerken arkadan gelen tırın çarpmasıyla metrelerce sürüklenen araçtaki 6 kişi ölümden döndü.
ODAYERİ GİŞELERİNİ GEÇEN TIR DEHŞET SAÇTI
Kaza, saat 06.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti üzerinde meydana geldi. A.Y. idaresindeki 80 LT 148 plakalı tır, Odayeri gişelerini geçtikten sonra aynı yönde seyreden S.B. yönetimindeki 37 AEG 267 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürüklenen araç orta refüje çıkarak durabildi.
ARAÇTA SIKIŞAN YARALILAR KURTARILDI
Kazada araçta bulunan çocuk dahil 6 kişi yaralandı.
Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araç içerisinde sıkışan kazazedeler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.
HAYATİ TEHLİKE BULUNMUYOR
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan kişilerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Kaza sonrası ağır hasar alan hafif ticari araç, jandarma ekiplerinin incelemeleri sonrası çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.