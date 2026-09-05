'Köprü ve otoyollar satılıyor' iddiasına ÖİB'den net cevap: Mülkiyet devlette kalacak
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı sonrası başlayan otoyol ve köprü özelleştirmesi tartışmalarına Özelleştirme İdaresi Başkanlığı noktayı koydu. Mülkiyetin devlette kalacağını vurgulayan ÖİB çalışmaların varlık satışı olmadığını, işletme hakkının belirli süreyle devredilmesini öngören modelin değerlendirildiğini kaydetti. ÖİB ücretsiz yolların ücretli hale getirilmeyeceğini ve ilave zam yapılmayacağını duyurdu. Yıllık 600 milyon doların kar değil toplam gelir olduğu vurgulanan açıklamada, bu tutarın yarısının bakım giderlerine ayrıldığı, 30 yıllık kar hesaplamalarının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.
Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki 3 büyük otoyol ile bağlantı yollarının özelleştirme kapsamına alınmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı sonrası başlayan tartışmalara Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) cevap verdi. Kamuoyunda oluşan kamu zararı iddiaları üzerine resmi internet sitesinden açıklama yapan ÖİB, sürecin varlık satışı olmadığını duyurdu.
MÜLKİYET DEVLETTE KALACAK
Teknik, hukuki ve mali hazırlık çalışmalarının ilgili kurumlarla koordinasyon içinde sürdürüldüğünü belirten Özelleştirme İdaresi Başkanlığı açıklamasında, "Bahse konu rutin hazırlık çalışmaları kamu varlıklarının satışını değil, mülkiyetin devlette kalması kaydıyla işletme hakkının belirli süre için devredilmesini esas alan modelin değerlendirilmesine yöneliktir." denildi.
ÖNCELİK GELİR DEĞİL KALİTE ARTIŞI
Değerlendirilen modelde temel hedefin hizmet kalitesini artırmak olduğuna vurgu yapıldı. Açıklamada, "Bu modelde öncelik gelir elde etmek değil, otoyollarda hizmet kalitesini yükseltmek, bakım ve yatırımları hızlandırmak, işletme verimliliğini artırmaktır." ifadeleri kullanıldı.
'600 MİLYON DOLAR' NEYİN NESİ
Otoyolların yıllık 600 milyon dolar kar ettiği, 30 yıllık toplam karın 18 milyar dolara ulaştığı yönündeki iddiaların eksik ve yanıltıcı olduğuna değinilen ÖİB açıklamasında şunları kaydedildi:
"600 milyon dolar kar değil, gelirdir. Bu tutarın yaklaşık 300 milyon doları bakım ve onarım giderlerine ayrılmaktadır. Ayrıca önemli tutarda yatırım ve yenileme harcamaları ile personel ve işletme giderleri bulunmaktadır. Tüm bu maliyetler göz ardı edilerek yapılan hesaplamalar, otoyolların gerçek ekonomik değerini yansıtmamakta, kamuoyunu yanıltmaktadır."
KAMU ZARARI HESABI GEÇERSİZ
Altyapı değerlemelerinde birçok faktörün dikkate alındığına dikkat çekilen açıklamada, "Bu nedenle 600 milyon doların doğrudan 30 yıl ile çarpılarak '30 yıllık kar' veya 'kamu zararı' hesabı yapılması teknik ve mali açıdan geçerli değildir. Altyapı değerlemelerinde trafik projeksiyonları, bakım ve yenileme yatırımları, işletme ve personel giderleri, finansman maliyetleri, riskler birlikte dikkate alınır." sözleri sarf edildi.
ÜCRETSİZ YOLLAR ÜCRETLİ OLMAYACAK
Yürütülen çalışmaların amacının sürdürülebilir altyapı yönetimi oluşturmak olduğunu bildiren Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, ücretsiz otoyolların ücretli hale getirilmesi, geçiş ücretlerine ilişkin ilave artış kararı alınması ve çalışanların mevcut haklarını kaybetmesi gibi durumların söz konusu olmadığını aktardı.
ŞEFFAFLIK VE REKABET VURGUSU
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nın özelleştirme ihalesine çıkılmasını ifade etmediğine dikkat çeken ÖİB, kararın yapılacak işlemler konusunda ÖİB'yi yetkilendirdiğinin altını çizdi.
Sürecin bütün aşamalarının ilgili mevzuat çerçevesinde şeffaflık, rekabet ve hesap verebilirlik ilkeleri esas alınarak yürütüldüğü paylaşıldı.
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