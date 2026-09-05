"600 milyon dolar kar değil, gelirdir. Bu tutarın yaklaşık 300 milyon doları bakım ve onarım giderlerine ayrılmaktadır. Ayrıca önemli tutarda yatırım ve yenileme harcamaları ile personel ve işletme giderleri bulunmaktadır. Tüm bu maliyetler göz ardı edilerek yapılan hesaplamalar, otoyolların gerçek ekonomik değerini yansıtmamakta, kamuoyunu yanıltmaktadır."

Otoyolların yıllık 600 milyon dolar kar ettiği, 30 yıllık toplam karın 18 milyar dolara ulaştığı yönündeki iddiaların eksik ve yanıltıcı olduğuna değinilen ÖİB açıklamasında şunları kaydedildi:

Yıllık 600 milyon doların kar değil gelir olduğu, tutarın yarısının bakıma harcandığı belirtilerek 30 yıllık kar hesaplamalarının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

KAMU ZARARI HESABI GEÇERSİZ

Altyapı değerlemelerinde birçok faktörün dikkate alındığına dikkat çekilen açıklamada, "Bu nedenle 600 milyon doların doğrudan 30 yıl ile çarpılarak '30 yıllık kar' veya 'kamu zararı' hesabı yapılması teknik ve mali açıdan geçerli değildir. Altyapı değerlemelerinde trafik projeksiyonları, bakım ve yenileme yatırımları, işletme ve personel giderleri, finansman maliyetleri, riskler birlikte dikkate alınır." sözleri sarf edildi.