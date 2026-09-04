Sözde komedyen Deniz Göktaş'ın soruşturması tamamlandı: 9 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla yargılanması istendi
İstanbul'da sahne aldığı bir gösteri sırasında Kur'an-ı Kerim ile dini değerleri hedef alan sözleri nedeniyle sözde komedyen Deniz Göktaş hakkında yürütülen adli soruşturma sona erdi. Hazırlanan iddianamede Göktaş'ın “Cumhurbaşkanına hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” ve “suçu ve suçluyu övme” suçlamalarıyla 2 yıl 2 aydan 9 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla yargılanması istendi.
Sözde komedyen Deniz Göktaş'ın İstanbul'daki bir sahne gösterisinde Kur'an-ı Kerim ve dini değerleri hedef alan sözleri nedeniyle yürütülen adli soruşturma sona erdi. Hazırlanan iddianamede Göktaş'ın "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlamalarıyla 2 yıl 2 aydan 9 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi.
SÖZDE KOMEDYEN HAKKINDA İSTENİLEN CEZA BELLİ OLDU
Deniz Göktaş Harbiye'de dijital platformlarda da izleyicilerle buluşturduğu "Ölü Deniz" isimli şovu sahnelemişti. Deniz Göktaş gösteride "İlk üç kitap iyiydi, dördüncüde çeviri zayıf. Dört kitap arasında en iyisi o bence, bir kere iddialı bir çıkış 600'lü yıllarda. Yazan için de çok zor, aklına yeni bir fikir gelse 'son kitap' dedik." şeklinde kutsal kitaplara yönelik ifadeler kullanmıştı.
Ne olmuştu?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu ifadelerin ardından Göktaş hakkında "Dini değerleri aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından soruşturma başlatmış, Göktaş, İstanbul Havalimanı'ndan ülkeye giriş yaptığı sırada gözaltına alınmış ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
9 YIL 8 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ
İstanbul'da sahne aldığı gösteride Kur'an-ı Kerim ve dini değerleri hedef alan ifadeler kullanan komedyen Deniz Göktaş hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Göktaş'ın "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ile "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 2 yıl 2 aydan 9 yıl 8 aya kadar cezalandırılması talep edildi.
İddianamede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili, YouTube'da yer alan bir videodaki söylemlerinin "eleştiri sınırlarını aşan ve Cumhurbaşkanı'nın toplum nezdindeki şeref, onur ile saygınlığını rencide edecek boyutta" olduğu kaydedildi.
İDDİANAMENİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
Deniz Göktaş'ın "Ölü Deniz" isimli gösterisindeki "Hala korkuyorum. Canlı bombalar ama en çok da oruç tutan canlı bombalardan korkuyorum. Çünkü normal canlı bombalardan Taksim'e, meydanlara, kalabalık yerlere gitmeden kaçabilirsin ancak oruç tutan canlı bombaların nerede patlayacağı belli olmaz." şeklindeki sözleri aktarılan iddianamede, Göktaş'ın "halkın din bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edici" söylemlerde bulunduğu belirtildi.
İddianamede, Göktaş'ın bir başka videoda İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'i hedef alarak halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden ifadeler kullandığı belirtildi.
Göktaş'ın ifadesinde de "dalgıç" kelimesinden denize haşemayla giren kadınları kastettiğini ikrar ettiği belirtildi.
Şüphelinin gösterisinde sarf ettiği bu sözlerin toplumsal barışı zedeleyici, ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı mahiyet arz ettiği, dini inançları gereği denize kapalı kıyafetle giren kadınları hedef alıp, nefret söyleminde bulunduğu, bu nedenle 500'ü aşkın CİMER başvurusunun yapıldığı anlatılan iddianamede, Göktaş'ın sarf ettiği sözlerin toplumun geniş kesimlerinde infial uyandırmaya elverişli olduğu, kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikeyi ortaya çıkardığının anlaşıldığı aktarıldı.
Ayrıca iddianamede Göktaş'ın gösterisinde, kamuoyunda "Daltonlar çetesi" olarak bilinen grupla ilgili sözlerine de yer verildi.
Suç grubunun suç içerikli eylemlerini öven ve meşru gösteren ifadelerin kullanıldığı belirtilen iddianame değerlendirilmek üzere İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.
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