Sözde komedyen Deniz Göktaş'ın İstanbul'daki bir sahne gösterisinde Kur'an-ı Kerim ve dini değerleri hedef alan sözleri nedeniyle yürütülen adli soruşturma sona erdi. Hazırlanan iddianamede Göktaş'ın " Cumhurbaşkanına hakaret ", " halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama " ve " suçu ve suçluyu övme " suçlamalarıyla 2 yıl 2 aydan 9 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu ifadelerin ardından Göktaş hakkında "Dini değerleri aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından soruşturma başlatmış, Göktaş, İstanbul Havalimanı'ndan ülkeye giriş yaptığı sırada gözaltına alınmış ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Deniz Göktaş Harbiye'de dijital platformlarda da izleyicilerle buluşturduğu " Ölü Deniz " isimli şovu sahnelemişti. Deniz Göktaş gösteride " İlk üç kitap iyiydi, dördüncüde çeviri zayıf. Dört kitap arasında en iyisi o bence, bir kere iddialı bir çıkış 600'lü yıllarda. Yazan için de çok zor, aklına yeni bir fikir gelse 'son kitap' dedik. " şeklinde kutsal kitaplara yönelik ifadeler kullanmıştı.

Deniz Göktaş'ın 9 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla yargılanması istendi.

Göktaş'ın "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ile "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 2 yıl 2 aydan 9 yıl 8 aya kadar cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili, YouTube'da yer alan bir videodaki söylemlerinin "eleştiri sınırlarını aşan ve Cumhurbaşkanı'nın toplum nezdindeki şeref, onur ile saygınlığını rencide edecek boyutta" olduğu kaydedildi.

İDDİANAMENİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Deniz Göktaş'ın "Ölü Deniz" isimli gösterisindeki "Hala korkuyorum. Canlı bombalar ama en çok da oruç tutan canlı bombalardan korkuyorum. Çünkü normal canlı bombalardan Taksim'e, meydanlara, kalabalık yerlere gitmeden kaçabilirsin ancak oruç tutan canlı bombaların nerede patlayacağı belli olmaz." şeklindeki sözleri aktarılan iddianamede, Göktaş'ın "halkın din bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edici" söylemlerde bulunduğu belirtildi.