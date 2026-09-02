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Keçiören Belediyesi personeline narko denetim: 213 test, 129’una soruşturma… Savcılık kan ve saç örneği istedi

Keçiören Belediyesinde görevli 213 personele yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu testinde 171 kişinin sonucunun pozitif çıktığı iddiası üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. İkinci testte 171 kişiden 42’sinin test sonuçlarının negatife döndüğü öğrenildi. Olayın bütün boyutlarıyla araştırılmasını talep eden savcılık, testlerin nerede yapıldığının belirlenmesi ve pozitif çıkan 129 personelin ifadelerinin alınması talimatını verdi. Takvim.com.tr, Keçiören Belediyesindeki narko süreci tarih tarih araştırdı.

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Keçiören Belediyesi personeline narko denetim: 213 test, 129’una soruşturma… Savcılık kan ve saç örneği istedi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde belediye yönetiminin kurum içi şeffaflık ve iş güvenliği amacıyla başlattığı uyuşturucu testi uygulaması geniş çaplı adli soruşturmanın kapısını araladı.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın talimatıyla çalışanlar arasında uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi hedefiyle yürütülen tarama çalışmaları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının devreye girmesiyle hukuki boyut kazandı.

İLK TESTLERDE 171 POZİTİF BULGU

Keçiören Belediyesinde uyuşturucu kullanımına karşı başlatılan tarama uygulamasına yönelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Soruşturmada, belediye şirketinin 12 Ocak 2026 tarihli yönetim kararıyla çalışanların açık rızaları alınarak uyuşturucu taraması yapılmasına karar verildiğibelirtildi.

Testlerin TÜRKAK tarafından akredite edilen Delta Analiz ve Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın talimatıyla belediye personeline yönelik başlatılan uyuşturucu tarama testi, 171 çalışanın sonucunun pozitif çıkmasıyla adli soruşturmaya dönüştü. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın talimatıyla belediye personeline yönelik başlatılan uyuşturucu tarama testi, 171 çalışanın sonucunun pozitif çıkmasıyla adli soruşturmaya dönüştü.

İKİNCİ TESTTE 42'Sİ NEGATİFE DÖNDÜ

Soruşturma dosyasındaki 3 Temmuz tarihli polis tutanağında yer alan verilere göre 171 personelin uyuşturucu tarama testi pozitif çıktı.

Söz konusu 171 kişiden 42'sinin daha sonra gerçekleştirilen test sonuçlarının negatif çıktığı saptandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, 2026/80263 sayılı soruşturma dosyası kapsamında harekete geçerek Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, 2026/80263 sayılı soruşturma dosyası kapsamında harekete geçerek Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verdi.

129 PERSONEL HAKKINDA YASAL İŞLEM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, uyuşturucu tarama sonuçlarında pozitif bulgu saptanan 129 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılması talimatını verdi.

Başsavcılık tarafından yürütülen 2026/80263 sayılı soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullandığı belirlenen ya da belirlenecek olan çalışanlar hakkında TCK'nın 191. maddesi uyarınca "kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak" ve" kabul etmek" suçlarından ayrı tahkikat evrakları düzenlenmesi kararlaştırıldı.

İlk testlerde pozitif çıkan 171 kişiden 42’sinin sonraki testleri negatif sonuçlanırken, geriye kalan 129 şüpheli hakkında TCK 191. maddesi uyarınca işlem başlatıldı. İlk testlerde pozitif çıkan 171 kişiden 42’sinin sonraki testleri negatif sonuçlanırken, geriye kalan 129 şüpheli hakkında TCK 191. maddesi uyarınca işlem başlatıldı.

HEPSİNDEN NUMUNE ALINACAK

Ayrıca şüphelilerin uyuşturucu kullanım durumlarının ve kullandıkları maddelerin türünün tam olarak teşhis edilebilmesi amacıyla, CMK'nın 75. maddesi kapsamında kan, kıl ve idrar örneklerinin alınması yönünde yasal talepte bulunuldu.

ADIM ADIM NARKO SÜREÇ

Takvim.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre Keçiören Belediyesindeki uyuşturucu testi süreci idari ve adli yansımalarıyla adım adım şöyle gerçekleşti:

12 Ocak 2026: Keçiören Belediyesi'ne bağlı şirketin yönetim kurulu kararıyla, çalışanların açık rızaları alınarak uyuşturucu taraması yapılmasına karar verildi.

27 Mart 2026: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü arasında soruşturma talimatlarına ilişkin ilk resmi yazışmalar yapıldı. Aynı gün İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu testi pozitif çıkan personelle ilgili bilgi ve belgelerin temin edilmesi amacıyla Keçiören Belediye Başkanlığına resmi yazı gönderdi.

2 Haziran 2026: Delillerin zamanla kaybolabileceği veya biyolojik bulguların tespit edilebilirliğinin azalabileceği gerekçesiyle başsavcılık tarafından emniyete süreci hızlandırma amaçlı bir tekit yazısı iletildi.

8-9 Haziran 2026: Keçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin hazırladığı yanıt yazısının ardından, Keçiören Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü talep edilen bilgi ve belgeleri Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'ne resmi olarak teslim etti..

3 Temmuz 2026: Emniyet tarafından hazırlanan polis tutanağında, belediye ile yapılan yazışmaların neticeleri ve uyuşturucu taramasına dair nihai rakamlar soruşturma dosyasına kaydettirildi.

Savcılık, şüphelilerin kan, kıl, idrar örneklerinin alınmasını talep etti. Savcılık, şüphelilerin kan, kıl, idrar örneklerinin alınmasını talep etti.

GİZLEMEK YERİNE ŞEFFAF MÜCADELE

Keçiören Belediyesinde yaşanan süreç, yerel yönetimlerde uyuşturucuyla mücadele konusunda emsal teşkil edecek nitelik taşıyor.

Başkan Özarslan'ın aldığı kararla belediye yönetimi kurum içerisindeki muhtemel uyuşturucu kullanımını görmezden gelmek yerine gönüllü test uygulamasıyla tespit yoluna gitti.

Ortaya çıkan sonuçların resmi kurumlarla paylaşılması, ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının devreye girmesiyle mesele adli boyuta taşındı.

Belediyenin kendi bünyesinde attığı önleyici adım, uyuşturucu kullanımı şüphesi bulunan personelin adli makamlarca incelenmesinin önünü açtı.

Mesut Özarslan başkanlığındaki Keçiören Belediyesinin kurum içi şeffaflık amacıyla başlattığı uygulama, sorunun üzerini örtmek yerine adli mercilerle iş birliği yapılarak bağımlılıkla mücadelede önemli kurumsal adım olarak kayıtlara geçti.Mesut Özarslan başkanlığındaki Keçiören Belediyesinin kurum içi şeffaflık amacıyla başlattığı uygulama, sorunun üzerini örtmek yerine adli mercilerle iş birliği yapılarak bağımlılıkla mücadelede önemli kurumsal adım olarak kayıtlara geçti.

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