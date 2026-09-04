SOKAKTAKİ AFİŞ YETMEDİ, SANAL ALEME SIĞINDI Seçim yarışında prim toplamak için Türkiye'yi ve Erdoğan'ı hedef alan Likud partisi, ilk hamlesini Ağustos ayında Tel Aviv sokaklarında yapmıştı. Kentin en işlek noktalarındaki dev reklam panolarına asılan afişlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran lideri Mücteba Hamaney, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin fotoğrafları yan yana getirilmişti.

Soykırım suçlusu Netanyahu ve partisinin Ağustos ayında Tel Aviv'e astığı afiş (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

YAPAY ZEKAYLA TELEFON GÖRÜŞMESİ KURGULADILAR

Sokaktaki propaganda fiyaskosunun ardından Netanyahu, bu defa yapay zeka destekli bir kurgu video servis etti. Yayınlanan manipülatif videoda Başkan Erdoğan, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İran lideri Mücteba Hamaney ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği senaryolaştırıldı.

Kurgusal videoda, liderlerin Netanyahu'nun gidişini kutlamak üzere organize olduğu, ancak Netanyahu'nun seçimi kazanmasıyla bu kutlamanın iptal edildiği işlendi.

Netanyahu'dan skandal yapay zeka videosu!

"İSRAİL'İN DÜŞMANLARI NETANYAHU'NUN DÜŞMESİNİ İSTİYOR"

Hazırlattığı kurgu videoyu kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Netanyahu, "İsrail'in düşmanları Netanyahu'nun düşmesini istiyor. Onlara galip gelmelerine izin veremeyiz." notunu ekledi.

27 Ekim'deki seçim sandığı yaklaştıkça, İsrailli siyasilerin oy toplamak amacıyla Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı doğrudan hedef alan söylem ile materyallerindeki artış dikkat çekiyor.

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