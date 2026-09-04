Netanyahu'dan skandal hamle! Başkan Erdoğan'ı hedef alan yapay zeka videosuyla oy avına çıktı
İsrail’de 27 Ekim genel seçimleri öncesinde koltuğu sallanan Binyamin Netanyahu, seçim propaganda stratejisini Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef almak üzerine kurdu. Ağustos ayında Tel Aviv’e asılan skandal afişlerin ardından bu kez yapay zeka üretimi kurgu bir video paylaşan Netanyahu, liderlerin telefon görüşmesini manipüle ederek oy devşirmeye çalıştı. İsrailli siyasilerin seçim yaklaştıkça Türkiye ve Erdoğan üzerinden yürüttüğü agresif propaganda dikkat çekiyor.
İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak genel seçimler öncesinde köşeye sıkışan soykırımcı Binyamin Netanyahu ve partisi Likud, seçim kampanyasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almak üzerine kurguladı.
SOKAKTAKİ AFİŞ YETMEDİ, SANAL ALEME SIĞINDI
Seçim yarışında prim toplamak için Türkiye'yi ve Erdoğan'ı hedef alan Likud partisi, ilk hamlesini Ağustos ayında Tel Aviv sokaklarında yapmıştı. Kentin en işlek noktalarındaki dev reklam panolarına asılan afişlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran lideri Mücteba Hamaney, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin fotoğrafları yan yana getirilmişti.
Afişte, "Onlar Netanyahu'nun kaybetmesini istiyor, kazanmalarına izin vermeyin" ifadeleri kullanılmıştı.
YAPAY ZEKAYLA TELEFON GÖRÜŞMESİ KURGULADILAR
Sokaktaki propaganda fiyaskosunun ardından Netanyahu, bu defa yapay zeka destekli bir kurgu video servis etti. Yayınlanan manipülatif videoda Başkan Erdoğan, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İran lideri Mücteba Hamaney ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği senaryolaştırıldı.
Kurgusal videoda, liderlerin Netanyahu'nun gidişini kutlamak üzere organize olduğu, ancak Netanyahu'nun seçimi kazanmasıyla bu kutlamanın iptal edildiği işlendi.
"İSRAİL'İN DÜŞMANLARI NETANYAHU'NUN DÜŞMESİNİ İSTİYOR"
Hazırlattığı kurgu videoyu kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Netanyahu, "İsrail'in düşmanları Netanyahu'nun düşmesini istiyor. Onlara galip gelmelerine izin veremeyiz." notunu ekledi.
27 Ekim'deki seçim sandığı yaklaştıkça, İsrailli siyasilerin oy toplamak amacıyla Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı doğrudan hedef alan söylem ile materyallerindeki artış dikkat çekiyor.
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