İstanbul'da 2022'de tedavi amacıyla götürüldüğü hastaneden izinsiz ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ve dört yıl sonra cansız bedeni bulunan Zeynep Yıldırım'ın cinayetiyle ilgili gözaltına alınan altı şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zeynep Yıldırım cinayetiyle ilgili 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince cinayete ilişkin yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zeynep Yıldırım

Ne olmuştu? İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, 12 Eylül 2022'de tedavi amacıyla götürüldüğü hastaneden izinsiz ayrılan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın bulunması için çalışma başlatılmıştı. Ekipler, kullandığı telefon hattına ait kayıtlardan Yıldırım'ın son olarak Fethi Dağlı'yla irtibat kurduğunu ve telefonundan alınan son sinyalin şüphelinin Esenyurt'taki ikametini gösterdiğini belirlemişti. Çalışmalarda Dağlı'nın 2024 yılında karıştığı "kasten öldürme" suçundan hükümlü olarak cezaevinde bulunduğu tespit edilmişti. Elde edilen bilgi ve bulgular doğrultusunda soruşturmayı derinleştiren ekipler, Yıldırım'ın 4-10 Ekim 2022 tarihleri arasında hayatını kaybettiğini belirlemişti. Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı 6 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde ifade veren baba Sebahattin Yıldırım, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu işin de takipçisi olacağım. Sonuna kadar mücadele edeceğim. O garip kızımın, güzel kızımın hakkını yerde bırakmayacağım." diye konuşmuştu.

BAKAN GÜRLEK CESEDİN KİMLİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından şu açıklamada bulunmuştu:

"İstanbul'da, 12 Eylül 2022 tarihinden bu yana kayıp olan Zeynep Yıldırım'ın kaybolmadan önce en son olarak Fethi Dağlı ile iletişim kurduğu belirlendi. Başka bir cinayet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Dağlı'nın sorgulanmasının ardından 1 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen yer gösterme işleminde bir kadın cesedi bulundu. Cesedin kimliği Adli Tıp Kurumumuzca tespit edilirken, Fethi Dağlı yürütülen soruşturma kapsamında yeniden tutuklandı."

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