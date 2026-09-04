Türkiye'nin 34,5 milyon araçlık parkını ve yılda yaklaşık 16 milyon muayeneyi kapsayacak dönüşüm kapsamında TURKA tarafından 81 ilde 352 merkez ve yaklaşık 900 muayene hattının devreye alınması planlanıyor. Yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırım büyüklüğüyle dikkat çeken proje, uluslararası yayınlarda dünyanın en büyük araç muayene dönüşümlerinden biri olarak değerlendirilirken, yeni teknolojilerin farklı ülkelerdeki uygulamalara da örnek oluşturabileceği vurgulandı.

20 YILLIK SİSTEMDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Türkiye'de yaklaşık 20 yıldır uygulanan mevcut araç muayene sistemi, 15 Ağustos 2027 itibarıyla yerini TURKA tarafından yürütülecek yeni döneme bırakacak. Yeni sistemde yalnızca muayene ekipmanlarının değil, veri yönetiminden operasyon süreçlerine, otomasyondan araç sahiplerinin deneyimine kadar bütün yapının yeniden tasarlanması hedefleniyor.

Bu kapsamda İstanbul'da 2 bin 500 metrekarelik Araç Muayene Örnek Merkezi kuruldu. Beş muayene hattının bulunduğu merkezde iki ağır vasıta ve üç binek araç hattı yer alıyor. Burada yeni teknolojiler gerçek araçlar üzerinde denenirken, ekipmanların ve yazılımların yanı sıra operasyon süreçleri de test ediliyor.

Örnek Merkez'de elde edilen sonuçların, Türkiye genelinde kurulacak yeni muayene ağına aktarılması planlanıyor. Merkez aynı zamanda çalışanların uygulamalı eğitimleri ile hizmet devrine kadar gerçekleştirilecek teknoloji ve ekipman doğrulama çalışmalarında kullanılacak.

YAPAY ZEKADAN ROBOTİK SİSTEMLERE GENİŞ TEKNOLOJİ ALTYAPISI

Yeni modelin öne çıkan unsurları arasında yapay zeka destekli görüntüleme sistemleri bulunuyor. Çok noktalı kamera altyapısının yanı sıra lazer ve sensör sistemleri, temassız lastik ölçüm teknolojileri, araç altı ve karoseri tarama sistemleri ile robotik ekipmanlar da merkezde test ediliyor.

Muayene sırasında elde edilen verilerin merkezi bir dijital altyapıda toplanması planlanırken, bu yapı sayesinde süreçlerin daha standart, izlenebilir ve veri odaklı şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

Türkiye'de geliştirilen sistemin ölçeği de uluslararası basının ilgisini çeken unsurlardan biri oldu. 34,5 milyon araçlık park ve yılda yaklaşık 16 milyon muayene kapasitesi, Türkiye'yi dünyanın en büyük araç muayene pazarlarından biri konumuna getiriyor.

ABD BASINI OPUS GROUP'UN TEKNOLOJİSİNE ODAKLANDI

ABD'de yayımlanan haberlerde TURKA'nın uluslararası ortaklarından Opus Group'un teknoloji ve işletme deneyimi ön plana çıkarıldı. Şirketin yapay zekâ, görüntüleme, lazer ve temassız ölçüm teknolojileri alanındaki birikiminin Türkiye'deki yeni sisteme aktarılacağı belirtildi.

Dünyada yılda yaklaşık 30 milyon araç muayenesi gerçekleştiren Opus Group'un; yapay zekâ destekli görüntü işleme, sensör altyapıları, temassız ölçüm sistemleri, yüksek çözünürlüklü araç altı görüntüleme ve veri odaklı operasyon teknolojilerindeki deneyiminin İstanbul'daki Örnek Merkez'de Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre uyarlanacağı aktarıldı.

Yahoo! Finance, AP News ve KTLA Los Angeles gibi yüksek erişimli ABD merkezli mecraların yanı sıra farklı yayınlarda da Türkiye'deki dönüşümün büyüklüğü ve teknoloji altyapısı okuyuculara aktarıldı.

İNGİLTERE'DE 3 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM VURGUSU

İngiltere basınında ise Türkiye'nin yaklaşık 20 yıllık araç muayene sistemini kapsamlı bir teknoloji dönüşümüyle yenilemeye hazırlandığına dikkat çekildi. Haberlerde yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırımın yanı sıra 352 merkez ve yaklaşık 900 muayene hattından oluşacak yeni ağın ayrıntıları öne çıkarıldı.

İngiltere'de geleceğin MOT sistemine ilişkin çalışmaların sürdüğü bir dönemde Türkiye'nin yapay zekâ, otomasyon, merkezi veri yönetimi ve temassız ölçüm teknolojilerini gerçek araçlar üzerinde test etmeye başlaması dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi.

İstanbul'daki Örnek Merkez'in yalnızca teknoloji sergileme alanı olmadığı, aynı zamanda ekipman, yazılım ve operasyon süreçlerinin birlikte sınandığı büyük ölçekli bir teknoloji ve operasyon laboratuvarı olarak kullanılacağı belirtildi.

ALMANYA'DA "YAPAY ZEKA ÇAĞI" VURGUSU

Alman basınında, TÜV SÜD ortaklı TÜVTÜRK tarafından yaklaşık 20 yıldır yürütülen dönemin ardından Türkiye'de başlayacak yeni sistemin teknoloji altyapısı öne çıktı.

Abend Echo ve Finanzjournal Aktuell, Türkiye'de yeni dönemi yapay zekâ merkezli teknoloji dönüşümü üzerinden ele alırken; yapay zekâ, otomasyon, robotik sistemler ve merkezi veri yönetiminin yeni modelin temel bileşenleri arasında yer alacağı aktarıldı.

Almanya'nın yüksek trafiğe sahip dijital mecralarından wallstreet:online ise Türkiye'nin 3 milyar dolarlık araç muayene dönüşümüne dikkat çekti. Haberde, beş hatlı ve 2 bin 500 metrekarelik Örnek Merkez'de yapay zekâ destekli görüntüleme, lazer ve sensör sistemleri, temassız lastik ölçümü, araç altı ve karoseri tarama teknolojileri ile robotik ekipmanların test edildiği belirtildi.

Alman yayınlarında ayrıca TURKA'nın uluslararası ortaklık yapısı da öne çıkarıldı. ABD merkezli Opus Group, İspanyol Itversia Gestión ve Arjantinli VTV Norte'nin farklı ülkelerdeki mevzuat, denetim ve işletme modellerinden edindikleri deneyimi Türkiye'de tek bir sistem altında bir araya getirdiği ifade edildi.

İSPANYA'DAN ITVERSİA'NIN AVRUPA DENEYİMİNE DİKKAT

İspanyol haber ajansı Europa Press, TURKA'nın ortaklarından Itversia Gestión'in Türkiye'deki projeye taşıdığı deneyimi gündeme aldı.

Haberde, şirketin Avrupa Birliği mevzuatı çerçevesinde araç muayene merkezi işletmeciliği ve süreç yönetimi alanında edindiği tecrübenin Türkiye'deki yeni sisteme aktarılacağı belirtildi.

İstanbul'daki Örnek Merkez'de geliştirilen uygulamaların daha sonra Türkiye genelinde kurulacak 352 merkeze yaygınlaştırılacağına dikkat çekildi.

ARJANTİN BASINI PROJENİN ÖLÇEĞİNİ GÜNDEME TAŞIDI

Arjantin'deki yayınlarda ise TURKA'nın uluslararası ortaklarından VTV Norte'nin deneyimi ön plana çıktı. Buenos Aires'te yılda yaklaşık 650 bin araca hizmet veren şirketin, araç güvenliği, emisyon testleri ve muayene merkezi işletmeciliği alanındaki birikimini Türkiye'deki yeni sisteme taşıyacağı aktarıldı.

Türkiye'deki projenin VTV Norte'nin bugüne kadar yer aldığı en kapsamlı uluslararası operasyon olduğu belirtilirken, şirketin operasyonel deneyiminin yılda yaklaşık 16 milyon muayenenin gerçekleştirileceği Türkiye pazarında kullanılacağı ifade edildi.

TURKA 81 İLDE 352 MERKEZLE HİZMET VERECEK

TURKA'nın planlamasına göre yeni araç muayene döneminde Türkiye'nin 81 ilinde toplam 352 merkez faaliyet gösterecek. Bu merkezlerin 249'u sabit, 103'ü ise mobil olarak hizmet verecek. Toplam muayene hattı sayısının yaklaşık 900 olması planlanıyor.

İstanbul'daki Örnek Merkez'de geliştirilen teknoloji ve operasyon standartlarının ülke genelindeki merkezlere aktarılmasıyla muayene süreçlerinde ortak bir standardın oluşturulması hedefleniyor.

Yeni sistemin yalnızca mevcut araçların muayenesine değil, gelecekte kullanılacak daha gelişmiş araç teknolojilerine de uyum sağlayabilecek şekilde tasarlanması amaçlanıyor.

"TÜRKİYE'DE KURULAN MODEL ULUSLARARASI ÖLÇEKTE İZLENİYOR"

TURKA Yönetim Kurulu Başkanı Halis Ezer, İstanbul'daki Örnek Merkez'de tanıtılan teknolojilerin farklı ülkelerde haber olmasının Türkiye'de kurulan sistemin uluslararası ölçekte takip edildiğini gösterdiğini belirtti.

Ezer, Kuzey Amerika, Avrupa ve Latin Amerika'daki uluslararası ortakların deneyimlerini Türkiye'nin ihtiyaçlarıyla bir araya getirdiklerini ifade ederek, hedeflerinin daha hızlı, daha şeffaf, ülke genelinde aynı standartlarda çalışan ve geleceğin araçlarına hazır bir muayene sistemi oluşturmak olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bu alanda teknolojiyi etkin biçimde kullanan ve geleceğin araç muayene standartlarının oluşmasına katkı sağlayan ülkeler arasında yer almasının amaçlandığını belirten Ezer, İstanbul'daki Örnek Merkez'de geliştirilen modelin uluslararası ölçekte de takip edildiğine dikkat çekti.

ULUSLARARASI ORTAKLIKLA YENİ ARAÇ MUAYENE MODELİ

TURKA, 2025 yılında sonuçlanan uluslararası ihaleyi kazanan MOI Ortak Girişim Grubu tarafından kuruldu. Konsorsiyumda Türkiye'den MetGün Grubu ile ABD merkezli Opus Group, İspanyol Itversia Gestión ve Arjantinli VTV Norte bulunuyor.

TURKA, 15 Ağustos 2027'den itibaren Türkiye'de araç muayene hizmetlerini 20 yıl boyunca yürütmeyi planlıyor. Proje kapsamında teknoloji, operasyon, veri yönetimi ve hizmet süreçlerinin tek bir yapı altında yeniden tasarlanması hedeflenirken, İstanbul'daki Araç Muayene Örnek Merkezi bu dönüşümün test ve hazırlık merkezi olarak görev yapacak.

Yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırım büyüklüğü, 34,5 milyon araçlık park, yıllık yaklaşık 16 milyon muayene kapasitesi ve 352 merkezden oluşacak yeni ağla Türkiye'deki araç muayene sistemi, ölçeği ve teknoloji altyapısıyla uluslararası alanda dikkat çeken projelerden biri haline geliyor.