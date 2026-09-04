Başkan Erdoğan "Kitaba Vefa Sergisi"nde konuştu: Geçmişiyle bağı kopanın inşa edebileceği bir istikbal yoktur
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi"nde yaptığı konuşmada, geçmişiyle bağı kopanın istikbal inşa edemeyeceğini vurguladı. Bizleri medeniyetimize bağlayan en güçlü damarın kitaplar olduğunu belirten Erdoğan, "Bizler cilt sanatında müstesna eserler vücuda getirmiş bir milletiz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, en önemli kitap katliamlarının darbe dönemlerinde yaşandığına dikkat çekerek kültürel köklere sahip çıkmanın öneminin altını çizdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eksim Holding tarafından Beyoğlu'ndaki Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergi Açılışı"na katıldı.
Buradaki konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Başkan Erdoğan, sergi münasebetiyle katılımcılarla Tophane-i Amire'de beraber olmanın bahtiyarlığını yaşadığını söyledi.
Erdoğan, Eksim Holding'in 40. yılı vesilesiyle açılışını yaptıkları serginin hayırlı olmasını temenni ederek, "Eksim Holding'e 40 sene boyunca Türkiye ekonomisine yaptıkları eşsiz katkılar için ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte holding çalışanlarının 40. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, başarılarla dolu daha nice seneler diliyorum. Bu vesileyle hatıralarını her zaman özlemle yad ettiğim kıymetli dostlarım Abdullah ve Fahreddin Tivnikli'ye bugün bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." diye konuştu.
Abdullah ve Fahreddin Tivnikli'nin mütekemmil birer ticaret erbabı olmalarının yanı sıra, kazandıklarını millet, ülke, mazlum ve mağdurlar için seferber eden vakıf insanları olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ismin İslam coğrafyasındaki meselelerle yakından ilgilenen, okuyan, yazan, ilim ve kitapla bağlarını hiçbir zaman koparmayan ilim aşıkları olduğunu ifade etti.
Erdoğan, Abdullah ve Fahreddin Tivnikli'ye rahmet dileyerek, Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli'nin konuşmasında hem İSAR Vakfının hem de bu sene 40. yılını kutlayan Eksim Holding'in kurucu değerlerinden bahsettiğini hatırlattı.
"KÖKLÜ BİR TARİHİN, ZENGİN BİR KÜLTÜREL MİRASIN SAHİPLERİYİZ"
Merhum Abdullah ve Fahreddin Tivnikli'nin büyük önem verdiği millete karşı sorumluluk bilincinin yaşatılıyor olmasının her türlü takdire şayan olduğunu dile getiren Erdoğan, "Burada şunu vurgulamak durumundayım, onların mirasına ve emanetine işte bugün burada olduğu gibi layıkı veçhile sahip çıkıldığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Abdullah Tivnikli'nin İSAR Vakfımızın eğitim ve yayıncılık başta olmak üzere farklı alanlarda başarıyla yürüttüğü fikir ve gönül dünyamızı zenginleştiren çalışmalarını da çok kıymetli buluyorum. Sergide yer alan eserleri büyük bir titizlikle ihya eden tüm mücellitlerimize emekleri için şükranlarımı sunuyor, ellerine, gönüllerine sağlık diliyorum." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:
"Kıymetli dostlar, hepimiz biliyoruz ki mazisi olmayanın atisi de olamaz. Geçmişine bigane olanın, geçmişiyle bağı kopanın, hele hele geçmişini inkar edenin inşa edebileceği bir istikbal asla yoktur. Bizler millet olarak gerçekten büyük bir medeniyetin, köklü bir tarihin, zengin bir kültürel mirasın sahipleriyiz. Tarihimizin, medeniyetimizin, kültürümüzün arkasında bir kısmı burada sergilenen eserlerden neşet eden eşsiz bir bilgi birikimi yatıyor. Bizi asırlardır ayakta tutan bu güçlü birikim kitapla, kütüphaneyle birlikte asıl anlamını kazanıyor. Malumunuz, medeniyetimizi tarif ederken genellikle çınar örneği verilir. Tıpkı medeniyetler gibi milletler de, insanlar da kökleriyle yaşar, kökleriyle ayakta kalır, hayata ve tarihe kökleriyle tutunur."
Milleti köklerine bağlayan en güçlü unsurlardan birinin ilim, fikir ve gönül insanlarının birikimini yansıtan kitaplar olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bir dönem milletimizin kökleriyle bağını kesmek isteyenlerin kitaplarımızı ve kütüphanelerimizi hedef alması boşuna değildir. Bu ülke kağıt hamuru yapılmak amacıyla en kıymetli belgelerinin okkası üç kuruşa hurda niyetine yabancılara satıldığı günler görmüştür. En utanç verici kitap katliamları milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır. En son 28 Şubat döneminde 500'ü Sultan II. Abdülhamid Han'ın şahsi kitaplığına ait 4 bin 500 eser devrin vesayetçi yöneticileri tarafından İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nden çöpe atılmıştır."
"KÜLTÜREL ÇÖLLEŞMENİN ARKA PLANINDA BİR DÖNEM YAPILAN YANLIŞLARIN BÜYÜK PAYI VARDIR"
Erdoğan, "Bugün maalesef bazı alanlarda etkisini hissettiğimiz kültürel çölleşmenin arka planında bir dönem yapılan işte bu yanlışların büyük payı vardır. İSAR Vakfımızın tarihimize, kültürümüze, medeniyet müktesebatımıza ve bizi köklerimize bağlayan eserlere sahip çıkmasını bu bakımdan ayrıca önemli görüyorum." diye konuştu.
Cilt sanatında müstesna eserler vücuda getirmiş, dünyaca ünlü mücellitler yetiştirmiş bir millet olduklarını söyleyen Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Merhum Samiha Ayverdi, milletçe tevarüz ettiğimiz cilt sanatımızı ve sanatkarlarımızı şöyle anlatıyor. 'Bir Orta Asya sanatı olarak dünyaya gözlerini açan ciltçilik Avrupa'ya da ışık saçarak yoluna devam ederken, Selçuklu ve Osmanlı asırlarını kaplamıştır. Cilt ve cildi süsleyen tezhip adeta sanatkarın iç aleminin kağıda ve deriye akseden şekilleri, renkleriydi. Bunlar resim ve şekil değil de sanki sanatkarın kendi sözü, kendi sesi, kendi meramı ve yüreğinin şekil bulmuş ifadesiydi. Müslüman şarkta kitap üstüne emek bir nevi kutsiyet de taşıdığından cilt üstüne eğilen sanatkarın başı eserini vecd ile işler, onu bir nevi ibadet zevki içinde bezemeye, süslemeye doyamazdı.'"
Erdoğan, "Cilt sanatı ve mücellitlik bizde işte bu kadar değerli, bu kadar önemlidir. Vakfımız bünyesinde kurduğunuz mücellithanede binden fazla eseri restore etmek suretiyle yeniden hayata döndürdüğünüz için sizleri ayrıca tebrik ediyorum." dedi.
Vakfı, unutulmaya yüz tutan cilt sanatını ihya etmeye dönük çabaları için de yürekten kutlayan Erdoğan, "Bu düşüncelerle Eksim Holding'in 40'ıncı yılıyla birlikte Kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi'nin bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, programda emeği geçen herkesi yürekten kutladığını dile getirdi.
Konuşmasının ardından Başkan Erdoğan'a Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli tarafından Ebu Eyyub el-Ensari'den rivayet edilen hadislerin yer aldığı, "Ebu Eyyub el-Ensari'nin Hadislerinden Cihana Yayılan Güzel Kokulu Esintiler" adlı eser takdim edildi.
Erdoğan ve katılımcılar, serginin açılış kurdelesini kesti.
Programa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti genel başkan yardımcıları Kürşad Zorlu, Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti milletvekilleri Cüneyt Yüksel ve Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı.
Programda, Büyük Çamlıca Camisi İmam Hatibi Kerim Öztürk, Kur'an-ı Kerim tilavet etti, "Eksim 40. Yıl" filminin gösterimi yapıldı.
"Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi" 13 Eylül'e kadar ziyarete açık olacak.
İstanbul’da kiralık sosyal konut dönemi başlıyor
Deniz Göktaş soruşturması tamamlandı