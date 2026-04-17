CANLI YAYIN
Geri

Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin poligon görüntüleri ortaya çıkmıştı: Polis memuru görevden uzaklaştırıldı

Kahramanmaraş’ta 5 silah ve 7 şarjör ile okula saldırı düzenleyen İsa Aras Mersinli'nin Polis Başmüfettişi babası Uğur Mersinli ile emniyet poligonunda atış yaptığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Poligon görüntülerine ilişkin inceleme başlatılırken, görevli polis memuru hakkında da soruşturma açıldı ve memur görevden uzaklaştırıldı.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Kahramanmaraş'ta 9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin saldırıdan 2 gün önce babası Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli ile İl Emniyet Müdürlüğü poligonunda atış yaptığı ortaya çıktı.
  • Poligonda görevli polis memuru M.Y. görevden uzaklaştırıldı ve hakkında soruşturma başlatıldı.
  • Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı sorumluluğu olan ve olabilecek görevliler hakkında soruşturma başlattı.
  • İsa Aras Mersinli'nin 13 Nisan 2025 tarihinde babasıyla birlikte poligonda atış yaptığı tespit edildi.
  • Poligon görevlisinin görevden uzaklaştırılması Valilik makamı onayı ile gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ta kendisi de öğrenim gördüğü okulda 9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin olay öncesi babasıyla emniyetin poligonuna gittiği ve burada atış yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

İsa Aras Mersinli öğrenim gördüğü Ayser Çalık Ortaokuluna 5 silah ve 7 şarjörle saldırdı, Fotoğraflar: DHA

EMNİYETİN POLİGONUNDAKİ POLİSE SORUŞTURMA

İsa'nın emniyetin poligonunda atış yaptığı görüntülere ilişkin burada görevli polis memuru M.Y. görevden uzaklaştırılarak hakkında soruşturma başlatıldı.

İsa Aras Mersinli'nin, saldırıdan 2 gün önce babası Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli tarafından götürüldüğü İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait poligonda atış talimi yaptığı görüntüler üzerine inceleme başlatıldı. İnceleme sonrası poligonda görevli olan polis memur M.Y. görevden uzaklaştırıldı.

Konuyla ilgili Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında olayın faili İ.A.M.'nin 13 Nisan 2026 günü babası U.M. ile birlikte atış yaptığının tespit edilmesi üzerine poligon görevlisi polis memuru M.Y. aynı gün valilik makamı onayı ile görevden uzaklaştırılmıştır. Bu kapsamda sorumluluğu olan ve olabilecek görevliler hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştır."

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler