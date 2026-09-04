İzmir Çiğli'de belediyeye ait kafeye silahlı saldırı düzenlendi
İzmir'in Çiğli ilçesinde belediyeye ait Akvaryum Kafe'ye kimliği belirsiz iki kişi tarafından kapalı olduğu saatlerde tabancayla ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis inceleme başlattı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İzmir'in Çiğli ilçesinde, belediyeye ait kafeye kimliği belirsiz 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Kafenin kapalı olduğu saatlerde gerçekleştirilen saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.
SİLAHLI SALDIRI ANLARI KAMERAYA YANSIDI
Olay, gece saatlerinde Çiğli ilçesindeki Akvaryum Kafe'de meydana geldi. Motosikletle bölgeye gelen kimliği belirsiz 2 kişi, bir süre çevreyi kolaçan etti. Şüphelilerden biri motosikletten inerek kapalı olan kafeye doğru tabancayla birkaç el ateş etti. Ardından motosiklete binen 2 şüpheli, hızla uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kafeye kurşun isabet ettiği belirlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.
Silahlı saldırı anı, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletle gelen 2 kişinin kafeye yaklaştığı, şüphelilerden birinin inip ateş açtığı, ardından tekrar motosiklete binerek olay yerinden kaçtıkları görüldü. Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANI'NIN MAKAM ARACINA DA SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ
Öte yandan 20 Ağustos'ta Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın belediye otoparkında park halindeki makam aracına silahlı saldırı düzenlenmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan K.S. (21) ile S.D. tutuklanmıştı.
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