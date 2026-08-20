İzmir'in Çiğli ilçesinde Belediye Başkanı CHP'li Onur Emrah Yıldız'ın makam aracına silahlı saldırı düzenlendi. Belediye binasının otoparkında park halinde ve boş olan araca ateş açıldığı olayın ardından 21 yaşındaki K.S. gözaltına alındı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde K.S.'nin motosikletle makam aracının yanına geldiği ve araca ateş ettiği anların yer aldığı belirtildi.

Görüntülere göre şüpheli daha sonra olay yerinden kaçmaya çalıştı. K.S., bu sırada güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

TABANCAYLA BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye yunus ekipleri sevk edildi. Polis, K.S.'yi suç aleti olduğu belirtilen tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.