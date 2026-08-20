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İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın makam aracına silahlı saldırı: Şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın belediye binasının otoparkında bulunan boş makam aracına silahla ateş açıldı. Saldırı ve kaçış anları güvenlik kamerasına yansırken, 21 yaşındaki K.S. suç aleti olduğu belirtilen tabancayla yakalanarak gözaltına alındı.

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İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın makam aracına silahlı saldırı: Şüpheli gözaltına alındı

İzmir'in Çiğli ilçesinde Belediye Başkanı CHP'li Onur Emrah Yıldız'ın makam aracına silahlı saldırı düzenlendi. Belediye binasının otoparkında park halinde ve boş olan araca ateş açıldığı olayın ardından 21 yaşındaki K.S. gözaltına alındı.

Video Oynatma İkonu Çiğli Belediye Başkanı’nın makam aracına silahlı saldırı!

Olay sabah saatlerinde Çiğli Belediye Binası'nın alt katındaki otoparkta meydana geldi. Motosikletle belediye binasına gelen bir kişi, Başkan Yıldız'ın park halindeki makam aracına silahla ateş açtı.

İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın makam aracına silahlı saldırı: Şüpheli gözaltına alındı-2

Saldırı sırasında makam aracında kimsenin bulunmadığı belirtildi.

İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın makam aracına silahlı saldırı: Şüpheli gözaltına alındı-3

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde K.S.'nin motosikletle makam aracının yanına geldiği ve araca ateş ettiği anların yer aldığı belirtildi.

Görüntülere göre şüpheli daha sonra olay yerinden kaçmaya çalıştı. K.S., bu sırada güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın makam aracına silahlı saldırı: Şüpheli gözaltına alındı-4

TABANCAYLA BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye yunus ekipleri sevk edildi. Polis, K.S.'yi suç aleti olduğu belirtilen tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın makam aracına silahlı saldırı: Şüpheli gözaltına alındı-4

MOTOSİKLETİN ÇALINTI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Soruşturma kapsamında saldırıda kullanılan motosiklete ilişkin de bir ayrıntı ortaya çıktı. Şüphelinin kullandığı motosikletin çalıntı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın makam aracına silahlı saldırı: Şüpheli gözaltına alındı-6 İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın makam aracına silahlı saldırı: Şüpheli gözaltına alındı-7 İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın makam aracına silahlı saldırı: Şüpheli gözaltına alındı-8
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