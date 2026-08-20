İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın makam aracına silahlı saldırı: Şüpheli gözaltına alındı
İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın belediye binasının otoparkında bulunan boş makam aracına silahla ateş açıldı. Saldırı ve kaçış anları güvenlik kamerasına yansırken, 21 yaşındaki K.S. suç aleti olduğu belirtilen tabancayla yakalanarak gözaltına alındı.
İzmir'in Çiğli ilçesinde Belediye Başkanı CHP'li Onur Emrah Yıldız'ın makam aracına silahlı saldırı düzenlendi. Belediye binasının otoparkında park halinde ve boş olan araca ateş açıldığı olayın ardından 21 yaşındaki K.S. gözaltına alındı.Çiğli Belediye Başkanı’nın makam aracına silahlı saldırı!
Olay sabah saatlerinde Çiğli Belediye Binası'nın alt katındaki otoparkta meydana geldi. Motosikletle belediye binasına gelen bir kişi, Başkan Yıldız'ın park halindeki makam aracına silahla ateş açtı.
Saldırı sırasında makam aracında kimsenin bulunmadığı belirtildi.
SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde K.S.'nin motosikletle makam aracının yanına geldiği ve araca ateş ettiği anların yer aldığı belirtildi.
Görüntülere göre şüpheli daha sonra olay yerinden kaçmaya çalıştı. K.S., bu sırada güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.
TABANCAYLA BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine bölgeye yunus ekipleri sevk edildi. Polis, K.S.'yi suç aleti olduğu belirtilen tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
MOTOSİKLETİN ÇALINTI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Soruşturma kapsamında saldırıda kullanılan motosiklete ilişkin de bir ayrıntı ortaya çıktı. Şüphelinin kullandığı motosikletin çalıntı olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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