Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan ve 10 yıldır aranırken yakalanan eski yüzbaşı Burkay Karatepe'ye, firari olduğu dönemde maddi destek sağladıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'cü Burkay Karatepe 1 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da yakalanmış, 5 Ağustos'ta Muğla'da tutuklanmıştı. (Fotoğraflar AA, DHA ve İHA'dan alınmıştır.)





Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Karatepe ile bağlantılı oldukları ve firari bulunduğu dönemde kendisine maddi yardımda bulundukları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.