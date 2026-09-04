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FETÖ'cü Burkay Karatepe ile bağlantılı şüphelilere operasyon: 10 şüpheli yakalandı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan ve 10 yıllık firarın ardından yakalanan eski yüzbaşı Burkay Karatepe'ye maddi destek sağladıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. İstanbul ve Eskişehir'de 10 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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FETÖ'cü Burkay Karatepe ile bağlantılı şüphelilere operasyon: 10 şüpheli yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan ve 10 yıldır aranırken yakalanan eski yüzbaşı Burkay Karatepe'ye, firari olduğu dönemde maddi destek sağladıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'cü Burkay Karatepe 1 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da yakalanmış, 5 Ağustos'ta Muğla'da tutuklanmıştı. (Fotoğraflar AA, DHA ve İHA'dan alınmıştır.)FETÖ'cü Burkay Karatepe 1 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da yakalanmış, 5 Ağustos'ta Muğla'da tutuklanmıştı. (Fotoğraflar AA, DHA ve İHA'dan alınmıştır.)


Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Karatepe ile bağlantılı oldukları ve firari bulunduğu dönemde kendisine maddi yardımda bulundukları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

FETÖ'cü Burkay Karatepe ile bağlantılı şüphelilere operasyon: 10 şüpheli yakalandı-3

İKİ ŞEHİR OPERASYON

Bu kapsamda İstanbul'da 5, Eskişehir'de 5 şüpheli olmak üzere toplam 10 zanlı belirlendi. Ekiplerin iki ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'cü Burkay Karatepe ile bağlantılı şüphelilere operasyon: 10 şüpheli yakalandı-4

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek Muğla'ya getirileceği öğrenildi.

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FETÖ'CÜ KARATEPE TUTUKLANMIŞTI

FETÖ'nün suikast timindeki Burkay Karatepe, 1 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da yakalanmış, 5 Ağustos'ta Muğla'da tutuklanmıştı.

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FETÖ'cü Burkay Karatepe ile bağlantılı şüphelilere operasyon: 10 şüpheli yakalandı-6 FETÖ'cü Burkay Karatepe ile bağlantılı şüphelilere operasyon: 10 şüpheli yakalandı-7 FETÖ'cü Burkay Karatepe ile bağlantılı şüphelilere operasyon: 10 şüpheli yakalandı-8
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