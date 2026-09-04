FETÖ'cü Burkay Karatepe ile bağlantılı şüphelilere operasyon: 10 şüpheli yakalandı
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan ve 10 yıllık firarın ardından yakalanan eski yüzbaşı Burkay Karatepe'ye maddi destek sağladıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. İstanbul ve Eskişehir'de 10 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan ve 10 yıldır aranırken yakalanan eski yüzbaşı Burkay Karatepe'ye, firari olduğu dönemde maddi destek sağladıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Karatepe ile bağlantılı oldukları ve firari bulunduğu dönemde kendisine maddi yardımda bulundukları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
İKİ ŞEHİR OPERASYON
Bu kapsamda İstanbul'da 5, Eskişehir'de 5 şüpheli olmak üzere toplam 10 zanlı belirlendi. Ekiplerin iki ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek Muğla'ya getirileceği öğrenildi.
FETÖ'CÜ KARATEPE TUTUKLANMIŞTI
FETÖ'nün suikast timindeki Burkay Karatepe, 1 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da yakalanmış, 5 Ağustos'ta Muğla'da tutuklanmıştı.